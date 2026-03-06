Hơn 260 nghìn tỷ đồng được bơm ra nền kinh tế

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 02/2026 chiều 04/3, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết, tín dụng tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm, đến ngày 26/2/2026 đạt 18,86 triệu tỷ đồng, tăng 1,4% so với cuối tháng 12/2025, tăng 20,18% so với cùng kỳ năm 2025.

Như vậy ước tính trong 2 tháng đầu năm, hệ thống tổ chức tín dụng đã "bơm" ra nền kinh tế khoảng 260 nghìn tỷ đồng.

Năm 2026, NHNN dự kiến tăng trưởng tín dụng (TTTD) toàn hệ thống khoảng 15%, có điều chỉnh tăng, giảm phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế, đảm bảo kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và an toàn hệ thống các TCTD. NHNN cũng yêu cầu các TCTD kiểm soát chặt chẽ tốc độ TTTD đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, lĩnh vực bất động sản trong năm 2026 nhằm hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng của nền kinh tế, đồng thời đảm bảo ổn định, thanh khoản thị trường tiền tệ và an toàn hoạt động hệ thống các TCTD.

Trước đó, năm 2025, tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 19%, mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Theo FiinRatings, tăng trưởng này được hỗ trợ bởi mở rộng hạ tầng, hoạt động công nghiệp nhờ dòng vốn FDI, thị trường bất động sản và sự phục hồi của tín dụng bán lẻ.

Tăng trưởng tín dụng năm 2026 dự kiến thấp hơn năm 2025, do tỷ lệ tín dụng/GDP của nền kinh tế đã ở mức cao trên 140%. Các biện pháp mới của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2026 (ví dụ: dư nợ cho vay của mỗi ngân hàng trong quý I/2026 không vượt quá 25% hạn mức tín dụng cả năm; tăng trưởng tín dụng bất động sản năm 2026 không vượt tăng trưởng tín dụng tổng năm 2025 của ngân hàng đó) được kỳ vọng giúp làm chậm đà tăng tín dụng bất động sản.

Các ngân hàng được dự báo sẽ tìm kiếm nguồn vốn bên ngoài nhiều hơn trong năm 2026 để duy trì tăng trưởng tín dụng. NIM của toàn ngành có thể vẫn dưới 3% trong năm 2026 và khó cải thiện đáng kể, do chi phí vốn tăng và lợi suất cho vay giảm hoặc ổn định (để hỗ trợ khách hàng). Tuy nhiên, việc tăng tỷ trọng cho vay dài hạn và cho vay tiêu dùng có thể giúp duy trì NIM ở mức tương đương năm 2025.



