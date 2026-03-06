Tin vui cho toàn bộ người dân vay ngân hàng, công ty tài chính

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến cá nhân, tổ chức về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Vay dưới 400 triệu không phải cung cấp phương án sử dụng vốn khả thi

Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề xuất nhiều quy định mới tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người vay về hạn mức, vay trực tuyến và linh hoạt phương án trả nợ.

Cụ thể, Dự thảo sửa đổi bổ sung: Khoản cho vay có mức giá trị nhỏ là khoản cho vay theo quy định tại khoản 2 Điều 102 Luật Các tổ chức tín dụng và không vượt quá 400 triệu đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng (trừ Quỹ tín dụng nhân dân) và không vượt quá 200 triệu đồng Việt Nam tại các Quỹ tín dụng nhân dân. Theo quy định hiện nay, khoản cho vay có mức giá trị nhỏ không vượt quá 100 triệu.

Đối với các khoản vay nhỏ, khách hàng không bắt buộc phải cung cấp phương án sử dụng vốn khả thi, chỉ cần cung cấp thông tin tối thiểu sử dụng vốn hợp pháp và khả năng tài chính trước khi tổ chức tín dụng cho vay vốn.

Ngoài ra, NHNN cũng đề xuất cơ chế trả nợ linh hoạt hơn. Tổ chức tín dụng và khách hàng có thể thỏa thuận về thứ tự thu nợ gốc, lãi tiền vay. Đối với khoản nợ vay bị quá hạn trả nợ, tổ chức tín dụng thực hiện theo thứ tự nợ gốc thu trước, nợ lãi tiền vay thu sau.

NHNN cho biết, trên cơ sở thực tiễn hoạt động, một số TCTD và NHNN các Khu vực kiến nghị, đề xuất cho phép TCTD và khách hàng thỏa thuận về thứ tự thu nợ gốc, lãi tiền vay đối với khoản nợ vay có một hoặc một số kỳ hạn trả nợ bị quá hạn; chỉ quy định thứ tự thu nợ gốc trước, lãi thu sau. Quy định cho phép TCTD và khách hàng chủ động thỏa thuận trong việc thu nợ gốc, lãi đối với khoản nợ vay có một hoặc một số kỳ hạn trả nợ bị quá hạn góp phần tăng tính linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của khoản nợ vay và nguồn trả nợ của khách hàng.

Bỏ giới hạn vay điện tử không quá 100 triệu

Dự thảo Thông tư cũng bãi bỏ Điều 32c tại Thông tư 39 về giới hạn dư nợ cho vay bằng phương tiện điện tử; đồng thời yêu cầu TCTD quy định cụ thể mức giới hạn này tại quy định nội bộ để đảm bảo TCTD tự chịu trách nhiệm và kiểm soát rủi ro dựa trên khẩu vị rủi ro của từng TCTD và năng lực quản trị trong trường hợp TCTD cho vay bằng phương tiện điện tử.

Một số TCTD kiến nghị NHNN nâng mức giới hạn dư nợ cho vay bằng phương tiện điện tử hoặc không quy định giới hạn để các TCTD căn cứ trên khẩu vị rủi ro, nguồn lực về công nghệ để xác định giới hạn và tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro phát sinh.

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, chi phí sinh hoạt và mua sắm hàng hóa, dịchvụ có xu hướng tăng, dẫn đến nhu cầu vay vốn của khách hàng thường xuyên vượt quá mức 100 triệu đồng. Việc giới hạn mức 100 triệu đồng chưa đáp ứng được nhu cầu vốn của khách hàng cũng như sự phát triển của công nghệ tài chính (Fintech). Việc mở rộng dịch vụ cho vay bằng phương tiện điện tử là xu hướng tất yếu trong chiến lược chuyển đổi số của ngành ngân hàng.

Một số văn bản quy định hiện hành áp dụng mức giá trị tuyệt đối lớn hơn 100 triệu đồng. Do đó, việc đề xuất gỡ bỏ, không quy định giới hạn dư nợ cho vay tại Thông tư sẽ góp phần hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng hợp pháp, minh bạch qua kênh điện tử, hạn chế tín dụng đen; giúp khách hàng giảm thiểu chi phí giao dịch, tiết kiệm thời gian đi lại..., tăng tính hiệu quả, linh hoạt của hoạt động cho vay bằng phương thức điện tử.



