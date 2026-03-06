Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam cần hướng mạnh tới những hoạt động đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình có cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 2 địa phương là TPHCM và Đà Nẵng về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình có cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 2 địa phương là TPHCM và Đà Nẵng về Chiến lược của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam; Chiến lược phát triển của Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM và Đà Nẵng; Chương trình, kế hoạch làm việc của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam vào sáng nay (6/3).

Sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 222/2025/QH15, Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành ban hành: 8 nghị định hướng dẫn, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý cho hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế; 1 quyết định thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế; chủ trì 3 hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, Đà Nẵng; ban hành quyết định về quy chế làm việc của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam; chỉ đạo Bộ Nội vụ xây dựng nghị định về cơ chế chính sách đặc thù cho Hội đồng điều hành.

Đồng thời chỉ đạo Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương hoàn thiện các văn bản: Quy chế hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế, Chiến lược của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam và của 2 cơ quan điều hành tại 2 thành phố; xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ điều hành, quản lý...

Động lực quan trọng trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính

Dự thảo Chiến lược của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu tổng quát là: Xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế trở thành động lực quan trọng trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả nền kinh tế; đồng thời từng bước nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong mạng lưới tài chính khu vực và toàn cầu.

Dự thảo Chiến lược của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam cũng nêu lên các định hướng phát triển, trong đó nêu rõ: Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM định hướng phát triển trở thành Trung tâm Tài chính quốc tế có hệ sinh thái tài chính toàn diện và đa dạng; tập trung phát triển thị trường vốn và thị trường hàng hóa; cung cấp các dịch vụ tài chính truyền thống và chuyên sâu, khai thác tác động cộng hưởng, tương hỗ của các dịch vụ tài chính như: Huy động vốn, đầu tư, thanh toán, phát hành và giao dịch sản phẩm tài chính, quản lý tài sản, fintech, tài chính xanh, tài chính số, thử nghiệm các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh trong lĩnh vực tài chính.

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng định hướng phát triển trở thành Trung tâm Tài chính quốc tế đổi mới sáng tạo và công nghệ tài chính, tập trung vào: Fintech như tài sản số, thanh toán số, hình thành và vận hành các nền tảng, sàn giao dịch chuyên biệt; dịch vụ tài chính gắn với đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tài chính thương mại, tài trợ chuỗi cung ứng và tài chính bền vững; thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh trong lĩnh vực tài chính.

Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế chỉ đạo phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế bảo đảm phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, không cạnh tranh triệt tiêu, có sự hỗ trợ lẫn nhau, có cơ chế liên thông dữ liệu và có quy trình giám sát thống nhất.

Các nhiệm vụ, giải pháp được dự thảo Chiến lược xác định là: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, khung pháp lý đặc thù cho Trung tâm Tài chính quốc tế. Thống nhất chủ trương xây dựng khung thể chế đặc thù, vượt trội, có tính cạnh tranh quốc tế cao cho Trung tâm Tài chính quốc tế, bảo đảm đồng bộ, minh bạch, ổn định, phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng: Cho phép áp dụng cơ chế pháp lý riêng đối với Trung tâm Tài chính quốc tế; mở rộng không gian thể chế cho các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh trong lĩnh vực tài chính; bảo đảm khả năng dự đoán, ổn định lâu dài của chính sách để tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao Bộ Tài chính, các bộ, ngành chức năng và 2 thành phố trong thời gian rất ngắn đã hoàn thành một khối lượng công việc tương đối lớn - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp theo thông lệ quốc tế (tòa, chế định tài phán hoặc trọng tài thương mại), bảo đảm khả năng công nhận và thi hành phán quyết, quyết định, nâng cao tính chắc chắn pháp lý cho nhà đầu tư và thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế. Triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các lĩnh vực: Công nghệ tài chính, tài sản số, tài chính xanh và các mô hình kinh doanh tài chính mới; bảo đảm vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo, vừa kiểm soát chặt chẽ rủi ro.

Hoàn thiện thể chế, khung pháp lý tiệm cận các chuẩn mực quốc tế về an toàn tài chính, phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; tăng cường tuân thủ trừng phạt, minh bạch thông tin chủ sở hữu hưởng lợi; tăng cường năng lực quản lý, giám sát, bảo đảm an ninh tài chính - tiền tệ quốc gia trong quá trình vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế…

Về chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, Cơ quan điều hành tại Thành phố đã có văn bản xin ý kiến các bộ, ngành về dự thảo Chiến lược. Về chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, Cơ quan điều hành tại Thành phố đã dự thảo sơ bộ gửi các bộ, ngành và cơ quan liên quan tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo về Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.

Trên cơ sở Chiến lược chung và ý kiến các bộ, ngành và cơ quan liên quan, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM và Đà Nẵng sẽ điều chỉnh, hoàn thiện chiến lược, định hướng và lộ trình phát triển.

Về chương trình, kế hoạch làm việc của Hội đồng điều hành, trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan, Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội đồng điều hành trong năm 2026 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ – Chủ tịch Hội đồng điều hành. Trong đó, kế hoạch hoạt động bao gồm chương trình làm việc theo từng tháng trong năm 2026.

Các nhiệm vụ chính của Hội đồng điều hành bám sát theo Nghị định số 323/2025/NĐ-CP; Quyết định số 2755/QĐ-TTg và Quyết định số 114/QĐ- BCĐTTTC. Theo đó, Hội đồng điều hành sẽ tập trung vào: Xây dựng cơ chế đặc thù và hoàn thiện bộ máy, nhân sự phục vụ Hội đồng điều hành; ban hành các văn bản theo thẩm quyền đảm bảo hoạt động khả thi, hiệu quả của Trung tâm Tài chính quốc tế; chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng, vận hành, phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, sản phẩm và dịch vụ tài chính, hệ sinh thái hỗ trợ,... tại 2 địa điểm. Hiện nay, kế hoạch, chương trình làm việc đang được triển khai theo tiến độ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể đối với các bộ, ngành chức năng và 2 địa phương trong việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách, việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Hướng mạnh tới những hoạt động đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao Bộ Tài chính, các bộ, ngành chức năng và 2 thành phố trong thời gian rất ngắn đã hoàn thành một khối lượng công việc tương đối lớn. Tuy nhiên, mong muốn của Tổng Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ là sau khi ra mắt, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam phải có những hoạt động cụ thể đóng góp luôn trực tiếp vào nền kinh tế, song đến giờ này cơ bản mới chỉ tập trung vào việc hình thành, kiện toàn tổ chức bộ máy, những hoạt động đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế còn chưa rõ nét.

Tinh thần chung là cần tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cho vận hành và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam trong đó một mặt vừa phải bảo đảm xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách, vấn đề về nguồn nhân lực, một mặt phải hướng mạnh tới những hoạt động đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế.

Về quy chế hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị tổ chức một buổi làm việc do Phó Thủ tướng Thường trực chủ trì, có sự tham dự của các bộ, ngành hữu quan để sớm ban hành Quy chế này.

Về chương trình, kế hoạch làm việc của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, Bộ Tài chính cần tiếp thu các ý kiến phát biểu để bổ sung, hoàn thiện. Hai thành phố cũng căn cứ vào dự thảo này để xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể của 2 cơ quan điều hành của 2 thành phố. Đồng thời đề nghị 2 thành phố, mỗi tháng ít nhất có 1 sự kiện nào đó để công bố tới công chúng, như công bố về việc mở sàn giao dịch, một dịch vụ về các lĩnh vực sát với các yêu cầu về phát triển kinh tế, xã hội và đời sống người dân.

Hiện Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị định về cơ chế chính sách đặc thù cho Hội đồng điều hành, 2 thành phố có thể căn cứ vào đó để xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù đối với cơ quan điều hành của mình. Tuy nhiên, 2 thành phố cũng có thể căn cứ vào xu hướng phát triển, tiềm lực của mình để có thể xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù ưu tiên, ưu đãi vượt trội hơn.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cũng chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể đối với các bộ, ngành chức năng và 2 địa phương trong việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách, việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến tổ chức cơ quan giải quyết tranh chấp, tòa án chuyên biệt, cơ quan giám sát, hạ tầng công nghệ thông tin,…