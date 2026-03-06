Gia nhập VIB Privilege Banking mở ra thế giới trọn vẹn đặc quyền

Song hành với chiến lược này, chương trình "Chọn ưu tiên – Trọn đặc quyền" ra mắt đầu năm 2026 như lời chào dành cho những khách hàng lần đầu gia nhập cộng đồng ưu tiên của VIB.

VIB Privilege Banking – đồng hành cùng vị thế

Thị trường tài chính Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ nét, khách hàng có tài sản lớn không còn tìm kiếm đơn thuần nơi gửi tiền, mà tìm kiếm một đối tác tài chính có thể thấu hiểu, cá nhân hóa và nâng tầm trải nghiệm – giúp nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trên nền tảng đó, VIB triển khai VIB Privilege Banking với hai phân hạng rõ ràng: Priority và Premier – được thiết kế theo mức độ tài sản và nhu cầu tài chính khác nhau, nhưng cùng chung một triết lý: phục vụ chuyên biệt, tư vấn sâu sát và trải nghiệm xứng tầm.

Nếu Priority là cánh cửa mở vào thế giới dịch vụ ưu tiên với thẻ ghi nợ VIB Priority Signature và hệ thống đặc quyền chuyên biệt, thì Premier đại diện cho tầng phục vụ cao hơn – dành cho nhóm khách có quy mô tài sản lớn, cần cấu trúc tài chính đa lớp và giải pháp tối ưu hóa dài hạn.

Ở cả hai phân hạng, điều VIB hướng đến không chỉ là ưu đãi phí hay tiện ích giao dịch, mà là một hệ sinh thái nơi khách hàng được ghi nhận như một cá thể độc bản. Và để đánh dấu bước đầu khách hàng gia nhập VIB Privilege Banking, VIB triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt đầu tiên: "Chọn ưu tiên – Trọn đặc quyền".

"Chọn ưu tiên – Trọn đặc quyền": Bước khởi đầu của hành trình nâng hạng

Diễn ra từ nay đến hết 31.03.2026, chương trình "Chọn ưu tiên – Trọn đặc quyền" dành cho khách hàng mới hoặc khách hàng hiện hữu của VIB chưa được xét hạng Priority hoặc Premier.

Chương trình được thiết kế thành bốn mức ưu đãi tương ứng với mức độ gia tăng tài sản và cấu trúc sản phẩm khách hàng lựa chọn. Theo đó, khách gia tăng tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên với kỳ hạn tối thiểu 6 tháng (hoặc lựa chọn iDepo kỳ hạn 36 tháng – trả lãi 6 tháng/lần), đồng thời mở mới và kích hoạt thẻ ghi nợ thuộc phân hạng tương ứng có thể nhận được máy xay sinh tố hoặc tranh sơn mài "Thiên mã thăng hoa" – một tác phẩm mang ý nghĩa biểu tượng của bứt phá, thăng tiến và khí chất dẫn đầu.

Đặc biệt, khi kết hợp thêm hợp đồng bảo hiểm mới với phí thường niên từ 50 triệu đồng, đặc quyền sẽ còn nhân lên, khách được nhận thêm voucher du lịch – một lời chúc năm mới gắn với trải nghiệm, nghỉ dưỡng và tận hưởng.

Sự kết hợp giữa tiền gửi, thẻ ghi nợ cao cấp và bảo hiểm nhằm đa dạng hóa sản phẩm, theo đó tài sản được tích lũy – thanh khoản được tối ưu – và tương lai được bảo vệ song song.

Khi tài sản và trải nghiệm cùng được nâng tầm

"Chọn ưu tiên – Trọn đặc quyền" là cột mốc đánh dấu thời điểm khách hàng chính thức bước vào cộng đồng Privilege của VIB – nơi những đặc quyền dài hạn bắt đầu được kích hoạt như dịch vụ ưu tiên, hệ sinh thái thẻ cao cấp, tư vấn tài chính chuyên biệt và không gian phục vụ riêng.

Trong bối cảnh năm 2026 mở ra với nhiều kỳ vọng tăng trưởng mới, việc gia nhập phân khúc Privilege không chỉ là nâng hạng dịch vụ ngân hàng mà còn là một tuyên bố về cách quản trị tài sản bài bản hơn, chiến lược hơn và có định hướng dài hạn.

Hãy bắt đầu năm mới với lời mời từ VIB: Chọn ưu tiên để nhận về trọn vẹn đặc quyền. Khi khách hàng được nâng tầm tài chính, VIB cam kết đồng hành để sự thịnh vượng được nhân đôi – không chỉ trên tài khoản, mà trong toàn bộ trải nghiệm sống của khách hàng.

Tìm hiểu thêm về VIB Privilege Banking: Tại đây.

Gia nhập VIB Privilege Banking, bạn được trao tấm thẻ đặc quyền VIB x Marriott để bước vào thế giới trải nghiệm phong cách sống đẳng cấp với ưu đãi toàn diện từ ẩm thực, lưu trú đến giải trí: Giảm đến 30% ẩm thực và đồ uống tại Marriott Việt Nam, giảm 20% tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cùng nhiều ưu đãi riêng tại Nhật Bản và JW Marriott Hong Kong; Giảm đến 20% chi phí lưu trú tại hệ thống Marriott. Trong tháng sinh nhật của mình, khách hàng sẽ nhận được món quà sinh nhật đặc biệt tại Club Marriott.



