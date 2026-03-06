HDBank dự kiến lợi nhuận vượt mốc tỷ USD, sẽ IPO công ty chứng khoán trong năm nay

Chia sẻ tại hội nghị nhà đầu tư Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank - Mã: HDB), ông Phạm Văn Đẩu – Giám đốc tài chính HDBank cho biết, trong năm 2026 ngân hàng đặt kế hoạch tổng tài sản tăng trên 28% so với năm 2025, đồng thời tổng huy động dự kiến tăng trên 27% nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng dư nợ cho vay. Một trong những lợi thế lớn của HDBank là được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng tới 35% trong năm thứ hai liên tiếp, thuộc nhóm ngân hàng có room tín dụng cao nhất toàn hệ thống.

Tương ứng với quy mô tín dụng và huy động mở rộng, HDBank kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2026 tăng trên 30% so với năm 2025, tương ứng đạt trên 27.719 tỷ đồng. Ngân hàng đồng thời đặt mục tiêu duy trì các chỉ số hiệu quả ở mức cao, với tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) trên 25%, tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) trên 2%, trong khi tỷ lệ nợ xấu (NPL) được kiểm soát dưới 2%.

Ngoài ra, ông Phạm Văn Đẩu cũng tiết lộ kế hoạch chuẩn bị IPO CTCP Chứng khoán HD (HDS) trong năm 2026. Công ty này vừa ghi nhận lợi nhuận kỷ lục hơn 1.400 tỷ đồng, với mục tiêu đạt trên 4.000 tỷ đồng lợi nhuận và quy mô vốn trên 10.000 tỷ đồng trong giai đoạn tới, qua đó trở thành một động lực tăng trưởng mới cho hệ sinh thái tài chính của HDBank.

Về xu hướng lãi suất, ông Phạm Văn Đẩu cho biết Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang áp dụng chiến lược phân bổ hạn mức tín dụng theo từng quý khoảng 3%, nhằm giảm áp lực huy động vốn ồ ạt trong hệ thống. Nhờ đó, mặt bằng lãi suất được kỳ vọng sẽ dần hạ nhiệt trong các quý tới.

Đối với riêng HDBank, ngân hàng đang chủ động tối ưu chi phí vốn thông qua việc gia tăng tiền gửi không kỳ hạn (CASA), vốn đã tăng 32% trong năm qua, đồng thời tìm kiếm các nguồn vốn ngoại tệ quốc tế có chi phí thấp hơn. Song song với đó, quá trình đẩy mạnh số hóa giúp duy trì chi phí hoạt động ở mức thấp, qua đó giữ biên lãi thuần (NIM) ổn định mà không cần phải nâng lãi suất cho vay quá cao.

Về chính sách cổ tức, lãnh đạo cho biết HDBank sẽ tiếp tục duy trì mức chi trả cổ tức cao, tương xứng với mức lợi nhuận kỷ lục 21.300 tỷ đồng đạt được trong năm 2025. Phương án chi trả bằng tiền mặt hay cổ phiếu sẽ được Hội đồng quản trị trình tại Đại hội đồng cổ đông sắp tới.

Chia sẻ thêm về nền tảng tăng trưởng của ngân hàng, ông Trần Hoài Nam – Phó Tổng Giám đốc Thường trực HDBank cho biết ngân hàng đã duy trì đà tăng trưởng liên tục hơn 10 năm, với chu kỳ lợi nhuận tăng gấp đôi sau mỗi 3 năm. Một trong những lợi thế quan trọng đến từ việc HDBank tham gia tái cơ cấu Ngân hàng Đông Á (nay là Vikki Bank), qua đó được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng lên tới 35% trong nhiều năm, tương tự các tổ chức tham gia tái cấu trúc ngân hàng yếu kém.

Theo lãnh đạo ngân hàng, HDBank đã tận dụng dư địa tín dụng này để tập trung dòng vốn vào các lĩnh vực kinh tế xanh, phát triển hạ tầng nông nghiệp – nông thôn và các chuỗi giá trị gia tăng, đồng thời khai thác tệp hơn 30 triệu khách hàng thông qua các nền tảng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Ở góc độ hiệu quả tài chính, ông Phạm Văn Đẩu cho biết thu nhập ngoài lãi của HDBank tăng trưởng 133% trong năm qua, nhờ sự khởi sắc của các dịch vụ ngân hàng đầu tư và ngân hàng số. Đồng thời, chỉ số chi phí trên thu nhập (CIR) được tối ưu xuống mức thấp kỷ lục 27,2%, góp phần quan trọng vào kết quả lợi nhuận kỷ lục của ngân hàng.

Liên quan tới bối cảnh kinh tế vĩ mô, ông Trần Hoài Nam nhận định căng thẳng tại Trung Đông có thể khiến giá xăng dầu, chi phí vận tải và giá vàng tăng, qua đó gây áp lực lên mặt bằng lãi suất. Tuy nhiên, yếu tố nền tảng vẫn là mục tiêu tăng trưởng GDP tối thiểu 10% của Chính phủ, kéo theo nhu cầu vốn lớn của nền kinh tế. Theo thông lệ ngành ngân hàng, tăng trưởng tín dụng thường gấp đôi tốc độ tăng GDP, do đó hạn mức tín dụng thực tế có thể vượt mức 15% mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang tạm giao.

Ông Nam cho rằng sự tự tin hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cao của HDBank còn đến từ nền tảng vốn chủ sở hữu vững mạnh, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu mở rộng tín dụng trong bối cảnh làn sóng phát triển hạ tầng của nền kinh tế đang gia tăng.