Một ngân hàng lên kế hoạch lợi nhuận tăng 87%

04-03-2026 - 13:57 PM | Tài chính - ngân hàng

Để đạt được kế hoạch đề ta, ngân hàng này đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng khoảng 30–35% trong năm 2026

Một ngân hàng lên kế hoạch lợi nhuận tăng 87% - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển (PGBank – Mã: PGB) vừa ban hành nghị quyết tạm giao kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.438 tỷ đồng, tăng hơn 87% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Theo kế hoạch này, PGBank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng khoảng 30–35% trong năm 2026. Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của ngân hàng đạt 88.882 tỷ đồng. Với mức tăng trưởng dự kiến, quy mô tổng tài sản của PGBank có thể sớm vượt mốc 100.000 tỷ đồng, ước đạt khoảng 115.000–120.000 tỷ đồng.

Đối với hoạt động tín dụng, ngân hàng cho biết tăng trưởng sẽ bám sát hạn mức được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt cũng như định hướng điều hành theo từng giai đoạn. Trong khi đó, huy động vốn được định hướng tăng trưởng tương ứng với tín dụng nhằm đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định. Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu được kiểm soát dưới 2%.

PGBank mới đây đã công bố ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 10/3/2026. Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 21/4/2026 tại Hà Nội.

Theo kế hoạch, đại hội sẽ xem xét và thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026 cùng các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Vietcombank dự kiến tăng vốn điều lệ và thành lập riêng một ngân hàng hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

