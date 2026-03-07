Ngân hàng Quân đội vừa tăng mạnh lãi suất tiết kiệm

Theo biểu lãi suất huy động mới nhất dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy, MB giữ nguyên lãi suất ở các kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng nhưng tăng đáng kể lãi suất ở các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Cụ thể, đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt được niêm yết ở mức 3,7%/năm và 3,8%/năm, không thay đổi so với tháng trước. Các kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng tiếp tục được áp dụng mức 4,1%/năm, trong khi kỳ hạn 6–11 tháng giữ nguyên ở mức 4,7%/năm.

Tuy nhiên, từ kỳ hạn 12 tháng trở lên, MB đã điều chỉnh tăng đáng kể lãi suất. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 12–18 tháng tăng từ 5,5%/năm lên 6,1%/năm, tương ứng mức tăng 0,6 điểm %. Đối với các kỳ hạn dài từ 24 tháng đến 60 tháng, lãi suất được nâng từ 6,3%/năm lên 6,6%/năm, tăng 0,3 điểm % so với trước.

Đối với khách hàng gửi tiền từ 1 tỷ đồng trở lên, mặt bằng lãi suất cũng ghi nhận xu hướng tăng tương tự. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng được niêm yết ở mức 3,9%/năm, kỳ hạn 3–5 tháng là 4,3%/năm và kỳ hạn 6–11 tháng ở mức 4,9%/năm, giữ nguyên so với trước.

Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 12–18 tháng được điều chỉnh tăng mạnh từ 5,6%/năm lên 6,2%/năm. Các kỳ hạn dài từ 24 tháng đến 60 tháng cũng được nâng từ 6,4%/năm lên 6,7%/năm.

MB cũng duy trì biểu lãi suất riêng dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại các chi nhánh khu vực miền Trung và miền Nam với mức cao hơn so với mặt bằng chung khoảng 0,1 điểm %. Theo biểu lãi suất mới, khách hàng gửi dưới 1 tỷ đồng tại khu vực này được áp dụng mức 3,8%/năm cho kỳ hạn 1 tháng, 4,2%/năm cho kỳ hạn 3–5 tháng và 4,8%/năm cho kỳ hạn 6–11 tháng.

Đáng chú ý, lãi suất kỳ hạn 12–18 tháng tại khu vực miền Trung và miền Nam được nâng lên 6,2%/năm, tăng 0,6 điểm % so với trước. Với các kỳ hạn dài từ 24 tháng trở lên, lãi suất đạt 6,7%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng.

Đối với khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên tại khu vực miền Trung và miền Nam, lãi suất kỳ hạn 12–18 tháng được niêm yết ở mức 6,3%/năm, trong khi các kỳ hạn dài từ 24 tháng đến 60 tháng đạt 6,8%/năm.

Như vậy, sau đợt điều chỉnh này, lãi suất tiết kiệm cao nhất tại MB đã tăng lên mức 6,8%/năm đối với tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên tại các chi nhánh khu vực miền Trung và miền Nam. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất hiện được áp dụng tại ngân hàng này đối với tiền gửi của khách hàng cá nhân.