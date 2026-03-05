Lãi suất liên ngân hàng tăng lên 11%/năm, giá USD tự do áp sát 26.900 đồng

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng: Ngày 04/03, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND biến động trái chiều giữa các kỳ hạn so với phiên trước đó. Lãi suất qua đêm tăng mạnh 1,00 điểm %, lên 11,00%/năm; lãi suất kỳ hạn 2 tuần tăng 0,90 điểm %, lên 9,50%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 1 tuần giữ nguyên ở mức 9,00%/năm, còn kỳ hạn 1 tháng giảm nhẹ 0,02 điểm %, xuống 7,98%/năm.

Đối với USD, lãi suất liên ngân hàng biến động nhẹ. Lãi suất qua đêm tăng 0,01 điểm %, lên 3,63%/năm; kỳ hạn 1 tuần giữ nguyên ở mức 3,68%/năm; trong khi kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng giảm nhẹ 0,01 điểm %, xuống lần lượt 3,71%/năm và 3,75%/năm.

Thị trường ngoại tệ: Trong phiên giao dịch ngày 04/03, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.052 VND/USD, tăng 6 đồng so với phiên trước đó.

Tại Sở Giao dịch, tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 23.850 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn; trong khi tỷ giá bán giao ngay ở mức 26.254 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND chốt phiên tại 26.218 VND/USD, tăng 8 đồng so với phiên 03/03. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD tăng 100 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch quanh mức 26.830 VND/USD và 26.880 VND/USD.

Nghiệp vụ thị trường mở: Trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), trong phiên 04/03, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chào thầu tổng cộng 37.000 tỷ đồng, gồm 8.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày, 10.000 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày, 9.000 tỷ đồng kỳ hạn 21 ngày và 10.000 tỷ đồng kỳ hạn 56 ngày, với lãi suất đồng loạt 4,5%/năm.

Kết quả, tổng khối lượng trúng thầu đạt 25.536 tỷ đồng, trong đó khoảng 7.995 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 6.052 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày, 7.398 tỷ đồng ở kỳ hạn 21 ngày và 4.091 tỷ đồng ở kỳ hạn 56 ngày. Trong ngày có 33.860 tỷ đồng đáo hạn và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không chào thầu tín phiếu.

Như vậy, cơ quan điều hành đã hút ròng 8.324 tỷ đồng khỏi thị trường. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố hiện ở mức 439.732 tỷ đồng.