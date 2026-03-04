Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Thống đốc NHNN nói gì về tỷ giá trước biến động ở Trung Đông?

04-03-2026 - 20:22 PM | Tài chính - ngân hàng

NHNN khẳng định sẽ theo sát tình hình để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiên định ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Phó Thống đốc NHNN: Tỷ giá nhích tăng gần đây do biến động ở Trung Đông - Ảnh 1.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà thông tin về giải phápcung ứng đủ vốn cho nền kinh tế vừa đảm bảo ổn định lãi suất - Ảnh: VGP/NB

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026 chiều 4/3, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết diễn biến leo thang căng thẳng địa chính trị, quân sự tại khu vực Trung Đông thời gian gần đây đã khiến giá dầu tăng cao (có thời điểm ở mức 8-13%), tạo áp lực lên lạm phát của các quốc gia khiến các Ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới trở nên thận trọng hơn trong việc hạ lãi suất. Điều này tạo sức ép nhất định lên tỷ giá và thị trường tiền tệ trong nước.

Theo Phó Thống đốc, từ cuối năm 2025 sang đầu năm 2026, kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và thách thức đối với công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã triển khai các giải pháp điều hành phù hợp, nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

NHNN phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu thanh toán, chi trả của nền kinh tế trong thời điểm cao điểm cuối năm qua. Lãi suất diễn biến theo cung cầu thị trường. Lãi suất cho vay với các khoản vay mới có xu hướng giảm. Thị trường tiền tệ ổn định, tín dụng tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm (đến ngày 26/2/2026 đạt 18,86 triệu tỷ đồng, tăng 1,4% so với cuối 2025, tăng 20,18% so với cùng kỳ năm). Tỉ giá diễn biến linh hoạt phù hợp với điều kiện thị trường, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Cuối tháng 2/2026, tỉ giá bình quân thị trường liên ngân hàng quanh 26.044 VND/USD, giảm 0,94% so với cuối năm 2025), nguồn cung ngoại tệ dồi dào.

Do tình hình Trung Đông căng thẳng nên 3 ngày gần đây tỉ giá có nhích lên nhưng vẫn thấp hơn cuối năm 2025. Tính đến trưa nay, tỉ giá liên ngân hàng là 26.220 VND/USD, vẫn giảm so với cuối năm 2025

Bối cảnh quốc tế đã và đang diễn biến phức tạp, khó lường, trong khi nền kinh tế Việt Nam có độ mở cao, chịu tác động trực tiếp, đồng thời vừa phải duy trì tăng trưởng kinh tế cao vừa cần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Diễn biến leo thang căng thẳng địa chính trị, quân sự tại khu vực Trung Đông khiến giá dầu tăng cao (có thời điểm ở mức 8-13%), tạo áp lực lên lạm phát của các quốc gia. Các Ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới trở nên thận trọng hơn trong việc hạ lãi suất, có Ngân hàng Trung ương đã phát tín hiệu về khả năng tăng lãi suất sớm trong tháng 3 để kiểm soát lạm phát, tạo sức ép lên tỉ giá và thị trường tiền tệ trong nước.

Do đó, trong thời gian tới, NHNN sẽ theo sát tình hình để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiên định ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, cụ thể:

Điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ; tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm việc công khai lãi suất cho vay.

Tiếp tục điều hành tỉ giá linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường; phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường, đảm bảo thông suốt thị trường ngoại tệ.

Điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến vĩ mô, thị trường tiền tệ, đồng thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng: Tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế…

Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tăng cường rà soát, đơn giản hóa thủ tục cấp tín dụng, áp dụng chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Lan Anh

Lan Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chiều 4/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn bất ngờ đảo chiều tăng

Chiều 4/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn bất ngờ đảo chiều tăng Nổi bật

Một ngân hàng lên kế hoạch lợi nhuận tăng 87%

Một ngân hàng lên kế hoạch lợi nhuận tăng 87% Nổi bật

Hành trình phát triển hộ kinh doanh: 4 giai đoạn - VPBank CommCredit đồng hành

Hành trình phát triển hộ kinh doanh: 4 giai đoạn - VPBank CommCredit đồng hành

18:00 , 04/03/2026
Mở lì xì bảo vệ - đón lộc an tâm cả năm cùng Bảo hiểm Bảo Việt

Mở lì xì bảo vệ - đón lộc an tâm cả năm cùng Bảo hiểm Bảo Việt

16:00 , 04/03/2026
Giá USD tự do bất ngờ tăng lên gần 26.900 đồng

Giá USD tự do bất ngờ tăng lên gần 26.900 đồng

14:40 , 04/03/2026
Lãi suất tăng, áp lực đè nặng lên vai người mua nhà

Lãi suất tăng, áp lực đè nặng lên vai người mua nhà

14:12 , 04/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên