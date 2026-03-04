Giá USD tự do bất ngờ tăng lên gần 26.900 đồng

Ngày 4/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.052 đồng, tăng 6 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/-5%, tỷ giá sàn và tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 23.799 – 26.304 đồng.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD hôm nay cũng đồng loạt tăng, niêm yết ở mức kịch trần. Trong đó, Vietcombank tăng 6 đồng khi mua chuyển khoản lên 26.004 đồng, bán ra 26.304 đồng. ACB cũng tăng 10 - 15 đồng, niêm yết 26.020 - 26.304 đồng.

Trên thị trường tự do, giá USD bất ngờ tăng mạnh trong 2 ngày trở lại đây với mức tăng khoảng 80 – 100 đồng. Theo đó, giá mua vào hiện phổ biến 26.800- 26.830 đồng/USD và giá bán ra khoảng 26.850 – 26.880 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD có xu hướng tăng đáng kể trong vài phiên gần đây. Hiện chỉ số DXY ở quanh mức 99 điểm, tăng 1,5% so với tuần trước. Đồng đô la Mỹ tăng mạnh khi so với nhiều đồng tiền chủ chốt trong rổ tiền tệ khi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng sau khi xung đột Trung Đông bùng phát vào cuối tuần. Tuy nhiên, yếu tố chính thúc đẩy đà tăng của đồng bạc xanh là việc thị trường nhận ra rằng việc cắt giảm lãi suất có thể sẽ không diễn ra sớm như kỳ vọng trước đó.

Trên thực tế, giá dầu tăng cao nhiều khả năng sẽ tạo áp lực đi lên đối với lạm phát. Trong khi đó, chỉ số PMI sản xuất ISM công bố hôm qua cho thấy thị trường đã quá "ôn hòa" khi đánh giá triển vọng kinh tế Mỹ. Dữ liệu tiếp tục ở mức cao trong tháng thứ hai liên tiếp, qua đó bác bỏ quan điểm cho rằng mức tăng trước đó chỉ mang tính nhất thời.

Đáng chú ý, chỉ số giá trong khảo sát này đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2022, cho thấy áp lực lạm phát vẫn duy trì ở mức đáng kể. Trước diễn biến này, các nhà giao dịch đã điều chỉnh giảm kỳ vọng về việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, với tổng mức nới lỏng chính sách đến cuối năm hiện được định giá khoảng 45 điểm cơ bản, so với mức 58 điểm cơ bản vào cuối tuần trước.

Trong báo cáo phân tích mới đây, Công ty chứng khoán MBS cho biết, trước đó trong tháng 2, sự phục hồi của đồng USD cũng đã phần nào gây áp lực lên tỷ giá USD/VND trong nước. Cụ thể, tỷ giá liên ngân hàng đến cuối T2 tăng 0,4% so với tháng trước lên mức 26.058 VND/USD, tuy nhiên mức này vẫn thấp hơn 0,8% so với đầu năm. Tỷ giá tự do tăng mạnh 0,85% trong tháng, lên mức 26.700 VND/USD (- 0,8% so với đầu năm); trong khi tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 0,1% so với tháng trước, hiện ở mức 25.044 VND/USD (-0,3% so với đầu năm).

Yếu tố hỗ trợ cho tỷ giá chủ yếu nhờ xu hướng suy yếu của USD, được dự báo sẽ tiếp tục do chịu tác động của sự phân hóa chính sách tiền tệ giữa các nước. Chỉ số DXY được dự báo sẽ giảm xuống ngưỡng 95 từ giữa năm 2026, trong khi phần lớn các đồng tiền chủ chốt như Yên Nhật, Bảng Anh và EUR đều được kỳ vọng tăng giá. Đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi, bao gồm cả Việt Nam, cũng sẽ được hưởng lợi khi chênh lệch lãi giữa Mỹ và các nước này thu hẹp.

Ở chiều ngược lại, MBS cho rằng vẫn còn các áp lực lên tỷ giá trong năm 2026, bao gồm: (1) Mặc dù Việt Nam ghi nhận mức thặng dư thương mại hơn 20 tỷ USD trong năm 2025, song phần lớn thặng dư thương mại đến từ nhóm FDI trong khi khối doanh nghiệp trong nước ghi nhận thâm hụt gần 30 tỷ USD, cho thấy nhu cầu USD trong nước vẫn rất lớn trong chu kỳ mở rộng sản xuất. (2) Dự báo nhập khẩu sẽ tăng trưởng đồng tốc với xuất khẩu trong năm 2026, chủ yếu tăng trưởng nhập khẩu từ Mỹ khi Việt Nam cần tiếp tục thu hẹp thâm hụt thương mại tại thị trường này. (3) Giá vàng quốc tế được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên trên ngưỡng 5,000 USD/ounce trong thời gian tới do bất ổn địa chính trị và nhu cầu tài sản an toàn của nhà đầu tư tăng cao. Nhu cầu nhập khẩu vàng tăng cũng sẽ tạo áp lực lên tỷ giá trong nước.

Cân bằng giữa các yếu tố trên, MBS cho rằng tỷ giá sẽ ổn định hơn trong năm 2026 với mức tăng 2,5% - 3%.



