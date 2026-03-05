Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn sáng nay ngày 5/3

Đầu giờ sáng 5/3, giá vàng trong nước không có nhiều biến động so với cuối ngày hôm qua, hiện giá vàng miếng SJC phổ biến ở mức 181,2 – 184,2 triệu đồng/lượng.

Giá bán vàng nhẫn trơn khoảng 184 – 185 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu. Tại Bảo Tín Mạnh Hải, loại vàng này đang được niêm yết 182, 0 – 185,0 triệu đồng/lượng. Trong khi Công ty SJC áp dụng mức 181 – 184 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đêm qua ngày 4/3 biến động khó lường. Kim loại quý tăng khoảng 100 USD và vượt 5.200 USD/ounce rồi lại quay đầu giảm. Hiện giá vàng giao ngay đứng ở mức 5.178 USD/ounce.

Theo Kitco News, sau phiên bán tháo mạnh hôm thứ Ba, thị trường kim loại quý thu hút lực mua bắt đáy từ nhà đầu tư giúp giá vàng hồi phục trở lại trên vùng 5.100 USD/ounce. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia phân tích, kim loại quý này đang đối mặt với trở ngại về yếu tố cơ bản sau khi số liệu việc làm khu vực tư nhân của Mỹ vượt kỳ vọng.

Theo báo cáo công bố hôm thứ Tư của ADP, khu vực tư nhân Mỹ đã tạo thêm 63.000 việc làm trong tháng 2, cao hơn đáng kể so với dự báo đồng thuận là 50.000 việc làm mới. Trong khi đó, dữ liệu tháng 1 được điều chỉnh giảm, cho thấy chỉ có 11.000 việc làm được tạo ra vào đầu năm.

Thị trường vàng gần như không phản ứng mạnh với báo cáo việc làm mới nhất, khi diễn biến giá hiện chủ yếu bị chi phối bởi động lực kỹ thuật sau cú giảm 4% trong phiên thứ Ba. Giá vàng giao ngay gần nhất được ghi nhận ở mức 5.193,22 USD/ounce, tăng 2% trong ngày.

Dù số liệu tổng thể tích cực hơn dự báo, bà Nela Richardson, Kinh tế trưởng của ADP, cho biết thị trường lao động Mỹ vẫn đối mặt một số thách thức.

"Chúng tôi ghi nhận hoạt động tuyển dụng tăng lên và mức tăng lương vẫn ổn định, đặc biệt đối với những người giữ nguyên công việc," bà Richardson cho biết trong báo cáo. "Tuy nhiên, việc tuyển dụng hiện tập trung vào một số ít lĩnh vực, và dữ liệu của chúng tôi cho thấy việc chuyển việc không mang lại lợi ích tăng lương trên diện rộng. Thậm chí, mức chênh lệch lương khi đổi sang nhà tuyển dụng mới đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong tháng 2."



