Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn sáng nay ngày 5/3

05-03-2026 - 07:48 AM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn sáng nay ngày 5/3

Trước đó, ngày 4/3, giá vàng trong nước biến động mạnh khi giảm 4 triệu đồng/lượng trong phiên sáng rồi lại bất ngờ đảo chiều tăng khoảng 1 - 2 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng 5/3, giá vàng trong nước không có nhiều biến động so với cuối ngày hôm qua, hiện giá vàng miếng SJC phổ biến ở mức 181,2 – 184,2 triệu đồng/lượng.

Giá bán vàng nhẫn trơn khoảng 184 – 185 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu. Tại Bảo Tín Mạnh Hải, loại vàng này đang được niêm yết 182, 0 – 185,0 triệu đồng/lượng. Trong khi Công ty SJC áp dụng mức 181 – 184 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đêm qua ngày 4/3 biến động khó lường. Kim loại quý tăng khoảng 100 USD và vượt 5.200 USD/ounce rồi lại quay đầu giảm. Hiện giá vàng giao ngay đứng ở mức 5.178 USD/ounce.

Theo Kitco News, sau phiên bán tháo mạnh hôm thứ Ba, thị trường kim loại quý thu hút lực mua bắt đáy từ nhà đầu tư giúp giá vàng hồi phục trở lại trên vùng 5.100 USD/ounce. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia phân tích, kim loại quý này đang đối mặt với trở ngại về yếu tố cơ bản sau khi số liệu việc làm khu vực tư nhân của Mỹ vượt kỳ vọng.

Theo báo cáo công bố hôm thứ Tư của ADP, khu vực tư nhân Mỹ đã tạo thêm 63.000 việc làm trong tháng 2, cao hơn đáng kể so với dự báo đồng thuận là 50.000 việc làm mới. Trong khi đó, dữ liệu tháng 1 được điều chỉnh giảm, cho thấy chỉ có 11.000 việc làm được tạo ra vào đầu năm.

Thị trường vàng gần như không phản ứng mạnh với báo cáo việc làm mới nhất, khi diễn biến giá hiện chủ yếu bị chi phối bởi động lực kỹ thuật sau cú giảm 4% trong phiên thứ Ba. Giá vàng giao ngay gần nhất được ghi nhận ở mức 5.193,22 USD/ounce, tăng 2% trong ngày.

Dù số liệu tổng thể tích cực hơn dự báo, bà Nela Richardson, Kinh tế trưởng của ADP, cho biết thị trường lao động Mỹ vẫn đối mặt một số thách thức.

"Chúng tôi ghi nhận hoạt động tuyển dụng tăng lên và mức tăng lương vẫn ổn định, đặc biệt đối với những người giữ nguyên công việc," bà Richardson cho biết trong báo cáo. "Tuy nhiên, việc tuyển dụng hiện tập trung vào một số ít lĩnh vực, và dữ liệu của chúng tôi cho thấy việc chuyển việc không mang lại lợi ích tăng lương trên diện rộng. Thậm chí, mức chênh lệch lương khi đổi sang nhà tuyển dụng mới đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong tháng 2."


Lan Anh

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
giá vàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người mua nhà thấp thỏm vì lãi vay

Người mua nhà thấp thỏm vì lãi vay Nổi bật

Một ngân hàng lên kế hoạch lợi nhuận tăng 87%

Một ngân hàng lên kế hoạch lợi nhuận tăng 87% Nổi bật

Nhận tiền bán hàng vào tài khoản cá nhân: ACB hỗ trợ kết nối eTax Mobile

Nhận tiền bán hàng vào tài khoản cá nhân: ACB hỗ trợ kết nối eTax Mobile

07:30 , 05/03/2026
Tiền gửi tại nhiều ngân hàng tăng rất mạnh: Một nhà băng huy động thêm được nhiều hơn cả Vietcombank, VietinBank và chỉ đứng sau BIDV

Tiền gửi tại nhiều ngân hàng tăng rất mạnh: Một nhà băng huy động thêm được nhiều hơn cả Vietcombank, VietinBank và chỉ đứng sau BIDV

07:08 , 05/03/2026
Phó Thống đốc NHNN nói gì về tỷ giá trước biến động ở Trung Đông?

Phó Thống đốc NHNN nói gì về tỷ giá trước biến động ở Trung Đông?

20:22 , 04/03/2026
Hành trình phát triển hộ kinh doanh: 4 giai đoạn - VPBank CommCredit đồng hành

Hành trình phát triển hộ kinh doanh: 4 giai đoạn - VPBank CommCredit đồng hành

18:00 , 04/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên