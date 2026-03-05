Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VPBank vừa đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm từ 6 tháng trở lên, tiếp tục niêm yết kịch trần kỳ hạn ngắn

05-03-2026 - 15:29 PM | Tài chính - ngân hàng

VPBank vừa tăng lãi suất ở nhiều kỳ hạn. Trong đó, lãi suất tiền kỳ hạn 6 - 12 tháng đã được nâng thêm 0,3 điểm % và kỳ hạn dài 13 - 36 tháng cũng cao hơn khoảng 0,1 - 0,2 điểm % so với biểu lãi suất trước đó.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ ngày hôm nay (5/3), với việc điều chỉnh tăng ở nhiều kỳ hạn so với biểu lãi suất trước đó.

Đối với hình thức gửi tiền tại quầy, các kỳ hạn ngắn từ 1–5 tháng vẫn được VPBank giữ nguyên mức kịch trần cho phép 4,75%/năm cho tất cả nhóm tiền gửi, tương tự biểu lãi suất trước đó.

Tuy nhiên, từ 6 tháng trở lên, mặt bằng lãi suất đã có sự điều chỉnh tăng. Cụ thể, với các khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 6–12 tháng hiện được nâng lên 6,30%/năm, cao hơn khoảng 0,30 điểm % so với biểu lãi suất trước đó.

Đối với các khoản tiền gửi có giá trị lớn hơn, mức lãi suất cũng tăng tương ứng. Với khoản tiền gửi từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 6–12 tháng hiện đạt 6,40%/năm. Nhóm tiền gửi từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng được áp dụng mức 6,50%/năm, tăng khoảng 0,30 điểm % so với trước.

Đáng chú ý, các khoản tiền gửi lớn từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ đồngtừ 50 tỷ đồng trở lên hiện được niêm yết mức 6,60%/năm cho nhóm kỳ hạn từ 6–12 tháng.

Ở nhóm kỳ hạn dài hơn từ 13–36 tháng, lãi suất tại quầy hiện dao động quanh 6,20–6,30%/năm, tăng khoảng 0,10–0,20 điểm % so với biểu lãi suất trước đó.

Với hình thức gửi tiền online, lãi suất tiết kiệm tại VPBank tiếp tục duy trì mức cao hơn so với gửi tại quầy và cũng ghi nhận mức điều chỉnh rõ rệt ở nhiều kỳ hạn.

Cụ thể, các kỳ hạn 1–5 tháng trên kênh online vẫn giữ nguyên mức 4,75%/năm, tương tự kênh tại quầy.

Tuy nhiên, từ 6 tháng trở lên, lãi suất được nâng lên đáng kể. Với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 6–12 tháng hiện đạt 6,50%/năm, tăng khoảng 0,30 điểm % so với biểu lãi suất trước.

Với các khoản tiền gửi từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng, lãi suất cùng kỳ hạn được nâng lên 6,60%/năm. Trong khi đó, nhóm tiền gửi từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng được áp dụng mức 6,70%/năm.

Đáng chú ý, với các khoản tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên, lãi suất online kỳ hạn 6–12 tháng hiện đạt 6,80%/năm, trở thành mức lãi suất cao nhất trong biểu lãi suất mới của VPBank.

Ở các kỳ hạn dài hơn từ 13–36 tháng, lãi suất online hiện dao động quanh 6,40–6,50%/năm, cao hơn khoảng 0,10–0,20 điểm % so với biểu lãi suất trước.

Lãi suất ngân hàng ACB tháng 3/2026: Kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

Quang Hưng

An ninh Tiền tệ

Sự kiện: Lãi suất hôm nay

