Ngân hàng lớn nhất Việt Nam hướng tới 60% ứng dụng lõi được vận hành bởi AI

BIDV mới đây đã cập nhật tài liệu cho nhà đầu tư về kết quả kinh doanh quý 4/2025. Cuối năm 2025, tổng tài sản của BIDV đạt khoảng 3,33 triệu tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Với quy mô này, BIDV trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 3,3 triệu tỷ đồng tổng tài sản, tiếp tục duy trì vị thế là tổ chức tín dụng có quy mô lớn nhất hệ thống.

Dư nợ cho vay khách hàng đạt khoảng 2,37 triệu tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng trong năm được thúc đẩy bởi đà mở rộng của mảng cho vay bán lẻ, cùng với chính sách lãi suất cạnh tranh giúp ngân hàng duy trì động lực tăng trưởng ở phân khúc này.

Ở chiều nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt khoảng 2,22 triệu tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tiền gửi duy trì ở mức ổn định, trong đó số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) có xu hướng cải thiện, phản ánh mức độ gắn kết của khách hàng với ngân hàng ngày càng tăng và sự dịch chuyển sang nguồn vốn chi phí thấp.

Về kết quả kinh doanh, tổng thu nhập hoạt động quý 4/2025 của BIDV đạt 30.183 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, qua đó duy trì mức tăng trưởng hai chữ số. Lợi nhuận trước thuế quý 4/2025 đạt 14.230 tỷ đồng, tăng so với mức 10.029 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Kết quả lợi nhuận được hỗ trợ bởi việc giảm chi phí tín dụng, qua đó góp phần giảm áp lực lên biên lãi ròng (NIM).

Chất lượng tài sản của ngân hàng tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) ở mức 1,26%, giảm so với 1,27% của cùng kỳ năm trước. Ngân hàng cho biết việc tăng cường thẩm định tín dụng và đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đã góp phần cải thiện chất lượng tài sản.

Quy mô khách hàng của BIDV có sự tăng trưởng liên tục, từ khoảng 16 triệu khách hàng năm 2021, lên gần 26,9 triệu khách hàng vào năm 2025, tương đương mức tăng khoảng 68% trong vòng bốn năm. Riêng trong năm 2025, số lượng khách hàng bán lẻ tăng khoảng 10,1% so với năm trước.

Về hiệu quả kênh số, BIDV cho biết, hoạt động ngân hàng số bán lẻ đóng góp khoảng 35% thu nhập ròng của ngân hàng, trong khi mảng ngân hàng số dành cho doanh nghiệp chiếm khoảng 5,7%.

BIDV cũng đẩy mạnh số hóa các quy trình nội bộ nhằm giảm chi phí và khối lượng công việc thủ công. Thông qua các nền tảng như B.One và B.Cash, khoảng 90% quy trình nội bộ đã được số hóa.

Định hướng dài hạn, ngân hàng lớn nhất Việt Nam có tầm nhìn chuyển đổi số đến 2045, trở thành định chế tài chính số hàng đầu Đông Nam Á, kết hợp ngân hàng và công nghệ với năng lực vượt trọi về: Đổi mới sáng tạo, Dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Trải nghiệm khách hàng.

Đặc biệt ngân hàng có chiến lược về dữ liệu và AI đến năm 2030. Trong đó, mục tiêu 60% ứng dụng lõi sẽ được vận hành bởi AI, 95% giao dịch thực hiện qua kênh số, 100% dịch vụ cốt lõi được số hóa hoàn toàn.

Trong giai đoạn 2026–2030, BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng bình quân khoảng 15% mỗi năm, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1% vào năm 2030 và đạt mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế hợp nhất khoảng 21%. Riêng trong năm 2026, ngân hàng dự kiến tăng trưởng tín dụng trong phạm vi hạn mức do Ngân hàng Nhà nước phân bổ, khoảng 15–16%, đồng thời duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức không quá 1,5% và đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế khoảng 10% ở ngân hàng riêng lẻ.



