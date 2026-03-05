Trao trải nghiệm, tối ưu tài chính dịp 8/3 với thẻ VIB

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp để mỗi người đàn ông, mỗi gia đình, mỗi người con thể hiện sự trân trọng với người phụ nữ thân yêu của mình theo cách chỉn chu và tinh tế nhất. Trong nhịp sống hiện đại, việc chọn một món quà hay một trải nghiệm ý nghĩa không còn đơn thuần là mua gì – mà là mang lại cảm xúc gì, và chi tiêu như thế nào cho hợp lý. Trong dịp này, VIB triển khai chuỗi ưu đãi đặc biệt dành cho chủ thẻ trong suốt tháng 3, tập trung vào bốn nhóm trải nghiệm được phái đẹp yêu thích nhất: làm đẹp – mua sắm – ẩm thực – chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh các ưu đãi giảm giá, chương trình còn mang đến các đặc quyền giúp chủ thẻ linh hoạt chi tiêu, tối ưu dòng tiền và nâng tầm từng trải nghiệm.

Bày tỏ sự trân trọng với quà tặng nữ trang, làm đẹp: Ưu đãi đến 2.500.000 đồng, trả góp đến 36 tháng 0% lãi suất

Trang sức, mỹ phẩm hay một bó hoa tươi chưa bao giờ lỗi thời trong ngày 8/3. Với thẻ VIB, người trao có thể thực hiện những lựa chọn cảm xúc bằng một quyết định tài chính tối ưu.

Tại hệ thống PNJ, bạn có thể hưởng ưu đãi đến 2.500.000 VNĐ khi thu thập voucher qua app Max, đồng thời tận dụng trả góp 0% lãi suất với kỳ hạn linh hoạt từ 3 đến 36 tháng. Các thương hiệu như DOJI, Thế Giới Kim Cương hay Lộc Phúc Fine Jewelry cũng áp dụng chính sách tương tự – giúp những món trang sức có giá trị trở nên dễ tiếp cận hơn mà không tạo áp lực cho ngân sách.

Ở phân khúc làm đẹp và chăm sóc cá nhân, chủ thẻ được ưu đãi trực tiếp đến 20% tại Watsons, The Body Shop, hay các nền tảng hoa trực tuyến như Hoayeuthuong và Potico. Với nước hoa cao cấp từ Thế Giới Nước Hoa, trả góp 0% qua cổng Onepay giúp những món quà giá trị không còn là điều phải đắn đo.

Điểm cốt lõi không chỉ nằm ở mức giảm bao nhiêu phần trăm, mà ở việc chủ thẻ có thể chủ động lựa chọn: thanh toán một lần để hưởng ưu đãi trực tiếp, hay chia nhỏ khoản chi với lãi suất 0% để giữ ngân sách cá nhân luôn cân bằng. Đó là tư duy tiêu dùng của người hiện đại – chi tiêu có kế hoạch thay vì chi tiêu cảm tính.

Tạo nên ký ức đẹp với cuộc hẹn ăn trưa, ăn tối: Giảm đến 30% cùng loạt đặc quyền theo hạng thẻ

Nếu quà tặng là biểu tượng của sự trân trọng, thì một bữa ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng chính là cách tạo nên ký ức.

Chủ thẻ VIB có thể lựa chọn không gian sang trọng tại Hôtel des Arts Saigon với mức giảm 30% Chic Buffet Lunch, hay trải nghiệm ẩm thực đa dạng tại các nhà hàng và bar của Sofitel Saigon Plaza với ưu đãi lên đến 20%. Những buổi tối tại PRIME – Steak Boutique & Chill trở nên đặc biệt hơn với mức giảm đến 10% dành riêng cho chủ thẻ hạng Premier và Priority.

Hệ sinh thái ẩm thực đa dạng còn mở ra nhiều lựa chọn cho chủ thẻ VIB từ Le Monde Steak, Yakimono, Dahú Hotpot đến nét Á Đông tại Tian Long, Long Wang, hay phong vị truyền thống tại Bò Tơ Quán Mộc và A Mà Kitchen – mỗi không gian đều đi kèm đặc quyền riêng theo hạng thẻ. Ngay cả những cuộc hẹn nhẹ nhàng tại Highlands Coffee cũng được gia tăng giá trị với quà tặng đi kèm. Điều này cho thấy hệ sinh thái ưu đãi của VIB không chỉ phục vụ các dịp chi tiêu lớn, mà còn đồng hành trong từng khoảnh khắc đời thường.

Trao tặng món quà chăm sóc bản thân, đầu tư cho chất lượng sống: Ưu đãi đến 40%

Xu hướng quà tặng hiện đại đang dịch chuyển từ vật chất sang trải nghiệm và sức khỏe. Một liệu trình làm đẹp, một khóa tập luyện hay đơn giản là khoảng thời gian để được chăm sóc bản thân ngày càng được đánh giá cao hơn những món quà hữu hình.

Chủ thẻ VIB có thể tận hưởng ưu đãi đến 40% tại Blossom Beauty Medical Center, 30% tại Menard Spa, hoặc đầu tư dài hạn cho sức khỏe tại California Fitness & Yoga Center, KOI Fitness – nhận giảm giá 20% và còn tặng thêm đến 6 tháng tập luyện kèm trả góp 0% lãi suất. Các studio chuyên biệt như La Bella Pilates và CHI Pilates cũng tham gia với mức giảm 20–25% và kỳ hạn trả góp linh hoạt lên đến 36 tháng.

Thẻ VIB – Người đồng hành của những khoảnh khắc yêu thương

Điểm đáng chú ý trong chiến dịch tháng 3 của VIB không chỉ nằm ở số lượng đối tác hay độ phủ ngành hàng, mà ở cách sản phẩm thẻ tín dụng và thẻ thanh toán VIB được đặt vào trung tâm của từng trải nghiệm. Trả góp 0%, ưu đãi phân tầng theo hạng thẻ, hệ sinh thái đa ngành từ trang sức đến spa – tất cả tạo nên một nền tảng giúp chủ thẻ ra quyết định nhanh hơn, tự tin hơn trong mỗi dịp đặc biệt.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng coi trọng hiệu quả tài chính, thẻ tín dụng và thẻ thanh toán không còn chỉ là phương tiện thanh toán đơn thuần. Với VIB, đó là giải pháp quản lý ngân sách cá nhân, tối ưu hóa dòng tiền và nâng cao chất lượng cuộc sống theo từng giai đoạn.

Tháng 3 này, mỗi món quà, mỗi bữa ăn, mỗi trải nghiệm chăm sóc bản thân đều có thể được chuẩn bị chu đáo và ý nghĩa hơn cùng thẻ VIB. Tham khảo các ưu đãi dành cho chủ thẻ VIB tại đây.