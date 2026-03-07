Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn trơn sáng 7/3 tăng mạnh

Giá vàng nhẫn có giá bán phổ biến 184,7 – 185,0 triệu đồng/lượng. Trong đó, Công ty SJC niêm yết 181,7 – 184,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải áp dụng giá 182,0 – 185,0 triệu đồng/lượng. DOJI niêm yết 180,8 – 183,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở mức 5.172 USD/ounce, tăng 92 USD so với phiên trước. Các nhà giao dịch vàng đang khép lại một tuần đầy thất vọng khi kim loại quý này không thể thể hiện mô hình trú ẩn an toàn quen thuộc như nhiều nhà đầu tư kỳ vọng.

Tuần giao dịch bắt đầu với phản ứng quen thuộc. Sau khi Mỹ và Israel phóng tên lửa vào Iran khi thị trường mở cửa vào tối Chủ nhật, giá vàng nhanh chóng tăng mạnh, vọt lên 5.400 USD/ounce. Tuy nhiên, đà tăng này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Động thái tăng giá đã kích hoạt áp lực bán đáng kể và giá nhanh chóng quay đầu giảm khi các nhà giao dịch chốt lời.

Theo Kitco News, những đợt tăng giá mang tính trú ẩn an toàn của vàng thường khó duy trì. Thị trường thường phản ứng rất nhanh trước các cú sốc địa chính trị, nhưng khi làn sóng lo ngại ban đầu lắng xuống, các nhà giao dịch thường chuyển sự chú ý trở lại các yếu tố kinh tế vĩ mô rộng hơn. Điều này dường như đã xảy ra trong tuần này khi nhà đầu tư đánh giá lại tác động của giá năng lượng tăng, biến động tiền tệ và kỳ vọng về chính sách tiền tệ.

Trong khi căng thẳng địa chính trị gia tăng, vàng lại đối mặt với một lực cản quan trọng: đồng USD mạnh lên và kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể không còn nhiều dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Xung đột tại Trung Đông đã đẩy giá năng lượng lên cao và làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát quay trở lại. Giá dầu tăng có thể lan tỏa khắp nền kinh tế toàn cầu, làm tăng chi phí vận tải và sản xuất. Nếu áp lực lạm phát kéo dài, các ngân hàng trung ương có thể buộc phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hoặc trung lập ngay cả khi tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Đối với Fed, điều này tạo ra một bài toán cân bằng khó khăn. Nguy cơ lạm phát kéo dài có thể khiến các nhà hoạch định chính sách không thể cắt giảm lãi suất nhanh như thị trường mong đợi. Lãi suất cao hơn và lợi suất trái phiếu Kho bạc ở mức cao thường hỗ trợ đồng USD và làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lãi như vàng.

Bất chấp những áp lực này, giá vàng vẫn giữ được vùng hỗ trợ ở mức cao trong lịch sử, cho thấy nhu cầu cơ bản vẫn khá vững. Các nhà phân tích ngày càng chỉ ra những yếu tố mang tính cấu trúc có thể hạn chế mức tăng của lãi suất. Khi mức nợ công toàn cầu tiếp tục gia tăng, chi phí vay duy trì ở mức cao trong thời gian dài sẽ gây áp lực lớn lên tài chính công. Đến một thời điểm nào đó, các ngân hàng trung ương có thể buộc phải cắt giảm lãi suất hoặc can thiệp vào thị trường trái phiếu để hỗ trợ ổn định kinh tế.

Hiện tại, các thị trường tài chính toàn cầu dường như chưa định giá cho một cuộc khủng hoảng địa chính trị kéo dài. Một số nhà phân tích cho rằng đợt leo thang quân sự mới nhất có thể sẽ được kiểm soát tương đối, cho phép thị trường dần ổn định trở lại khi căng thẳng hạ nhiệt.

Tuy nhiên, nếu xung đột kéo dài, nguy cơ bất ổn tài chính rộng hơn có thể quay trở lại. Sự bất ổn kéo dài ở Trung Đông sẽ làm tăng khả năng nhà đầu tư một lần nữa tìm đến vàng như một công cụ phòng hộ trước các rủi ro địa chính trị và kinh tế.

Ngoài cuộc khủng hoảng trước mắt, nhiều nhà phân tích cho rằng triển vọng dài hạn của vàng gắn liền với những thay đổi mang tính cấu trúc sâu sắc trong nền kinh tế toàn cầu. Xu hướng phi toàn cầu hóa, sự phân mảnh địa chính trị và việc ngày càng "vũ khí hóa" các chính sách kinh tế đang buộc nhiều quốc gia phải xem xét lại các liên minh tài chính và chiến lược dự trữ của mình.

Mặc dù tốc độ mua đã chậm lại, các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục gia tăng nắm giữ vàng khi nhiều quốc gia tìm cách đa dạng hóa dự trữ và giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. Trong một hệ thống tài chính ngày càng đa cực, vàng vẫn là một trong số ít tài sản có tính thanh khoản toàn cầu mà không gắn với rủi ro chính trị hay rủi ro đối tác trực tiếp.

Mặc dù biến động giá vàng trong ngắn hạn có thể vẫn còn mạnh, những lực đẩy lớn đang định hình nền kinh tế toàn cầu cho thấy nhu cầu đối với kim loại quý này khó có thể suy giảm trong thời gian tới.



