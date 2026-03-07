GPBank ưu đãi “mạnh tay” cho khách hàng gửi tiết kiệm, tăng tốc huy động vốn đầu năm 2026

Kết hợp lãi suất và giải thưởng để thu hút dòng tiền nhàn rỗi

Chương trình "Gửi An Tâm – Rinh Thịnh Vượng" được GPBank triển khai trên toàn quốc từ ngày 05/03/2026 đến hết ngày 30/04/2026, áp dụng cho khách hàng cá nhân thực hiện tiền gửi mới.

Điều kiện tham gia gồm khoản tiền gửi mới tối thiểu từ 1 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn từ 06 đến 12 tháng. Mỗi 1 tỷ đồng hợp lệ sẽ nhận tương ứng một mã số dự thưởng để tham gia quay số cuối chương trình. Số mã được tặng tính theo tổng giá trị tiền gửi, không giới hạn số lượng.

Trong bối cảnh cạnh tranh huy động vốn gia tăng, việc thiết kế chương trình khuyến mại rõ ràng, không phát sinh thủ tục bổ sung được xem là yếu tố tạo thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu gửi tiền trung và dài hạn. Khách hàng tham gia chương trình sẽ được cộng thêm tối đa lên đến 1,2% so với biểu lãi suất hiện hành, bên cạnh đó, chương trình còn bổ sung thêm yếu tố may mắn nhằm gia tăng trải nghiệm cho người gửi.

Danh mục giải thưởng của GPBank lần này gồm một giải Đặc biệt là xe điện VinFast VF3; ba giải Nhất mỗi giải 1 chiếc điện thoại iPhone 17 Pro Max 512GB; năm giải Nhì mỗi giải một sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng; tám giải Ba mỗi giải một sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng và mười giải Tư mỗi giải là 1 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị giải thưởng là 630 triệu đồng.

Lễ quay số dự kiến diễn ra ngày 08/05/2026 tại Trụ sở chính GPBank, với kết quả được công bố chính thức trên website ngân hàng.

Theo đại diện GPBank, việc triển khai chương trình trong giai đoạn đầu năm nhằm đáp ứng nhu cầu gửi tiền gia tăng sau kỳ nghỉ Tết, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho khách hàng ưu tiên sự ổn định trong quản lý tài sản. "Chúng tôi hướng đến việc cung cấp giải pháp tích lũy an toàn, minh bạch và bổ sung thêm giá trị gia tăng cho người gửi tiền," đại diện ngân hàng cho biết.

Song song với chương trình khuyến mại, GPBank sẽ tổ chức chuỗi roadshow tại 3 thành phố lớn gồm TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hải Phòng vào trung tuần tháng 3/2026. Mỗi điểm diễn ra trong 1 ngày với các hoạt động hoạt náo, mini game và quà tặng nhằm tăng cường tương tác với người dân tại các khu vực đông dân cư và địa điểm trung tâm như Công viên Thống Nhất, Văn Miếu, Nhà hát Lớn (Hà Nội), Trung tâm hành chính mới, cầu Hoàng Văn Thụ, Aeon Mall (Hải Phòng), Dinh Độc Lập, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà hát Đồng Khởi (TP.HCM). Tại sự kiện, khách hàng được tham gia nhiều game sôi động tại chỗ và nhận những phần quà thương hiệu thú vị, đồng thời được tham gia chương trình "Mở tài khoản – nhận 50.000 đồng", thực hiện eKYC trực tiếp trên nền tảng số của ngân hàng.

Vững bước trên chặng đường tái cấu trúc và định vị thương hiệu mới

Chương trình khuyến mại được triển khai trong giai đoạn GPBank đang bước sang một chu kỳ phát triển mới sau khi hoàn tất quá trình thay đổi tên gọi và làm mới hệ thống nhận diện.

Với tên đầy đủ là Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Kỷ Nguyên Thịnh Vượng, GPBank xác lập định hướng hoạt động gắn với triết lý "Vì một Kỷ nguyên Thịnh Vượng". Thông điệp này thể hiện mong muốn đồng hành dài hạn cùng khách hàng, đồng thời có sự liên kết về tầm nhìn "Vì một Việt Nam Thịnh Vượng" với ngân hàng mẹ VPBank.

Hình ảnh thương hiệu mới sử dụng sắc cam làm tông màu chủ đạo, kết hợp biểu tượng chồi non – đại diện cho sự khởi đầu và tăng trưởng bền vững. Thiết kế logo tích hợp đường nét chữ "V" nhằm nhấn mạnh sự gắn kết chiến lược trong hệ sinh thái VPBank.

Sau một năm tái cơ cấu toàn diện với sự hỗ trợ từ ngân hàng mẹ, GPBank ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực khi lợi nhuận trước thuế năm 2025 vượt 500 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch đề ra. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình phục hồi và củng cố năng lực tài chính.

Trong định hướng dài hạn, GPBank được xác định là đơn vị phát triển mảng ngân hàng số phục vụ nhóm khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hệ sinh thái VPBank. Nền tảng GP.DigiPlus đã được đưa vào vận hành nhằm từng bước số hóa quy trình giao dịch, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hiệu quả hoạt động.

Theo đại diện ngân hàng, việc đẩy mạnh huy động vốn thông qua chương trình "Gửi An Tâm – Rinh Thịnh Vượng" không chỉ nhằm gia tăng nguồn vốn ổn định cho hoạt động kinh doanh, mà còn nằm trong chiến lược củng cố niềm tin thị trường và mở rộng tệp khách hàng trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật tại www.gpbank.com.vn hoặc hotline 1800 585 866.