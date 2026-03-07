Gửi tiết kiệm đầu năm: "Sinh tài" thời số hóa

Nếu trước kia cha ông bỏ vài đồng vào rương gỗ, hũ đất như một nghi thức may mắn, thì ngày nay, nhiều gia đình coi việc gửi tiết kiệm ngân hàng là giữ lộc, mở ra một năm sung túc và bền vững.

Câu chuyện của hai thế hệ

Tại một căn nhà nhỏ ở phố cổ Hà Nội, bà Xuân (80 tuổi) vẫn giữ thói quen lau chiếc hũ đất mỗi dịp Tết đến. Với bà, đó không chỉ là nơi cất tiền, mà còn là biểu tượng của sự vun vén cho tương lai. Những năm 70 -80 của thế kỷ trước, trong nhiều gia đình Hà Nội thường có một chiếc hũ đất hoặc vật dụng nhỏ để dành dụm tiền tiết kiệm. Sáng mùng Một, sau lễ gia tiên, bà thường bỏ vào đó vài đồng bạc lẻ để "mở hũ lấy may", rồi tích cóp dần suốt cả năm.

"Hũ đầy dần, lòng cũng thấy ấm cúng, yên tâm", bà Xuân kể, đôi mắt ánh lên niềm tự hào.

Người dân xưa tin rằng, hũ tiền đặt ở góc nhà hoặc dưới chân giường không chỉ tích trữ giá trị vật chất mà còn là nơi "trú ngụ" của thần Tài. Chiếc hũ càng nặng, càng đầy, thì gia chủ càng được nhiều may mắn. Sự trân trọng ấy khiến mỗi đồng tiền tiết kiệm trở nên thiêng liêng, như một lời cam kết với các dự định lớn trong năm.

Bước sang thời hiện đại, thay cho hũ đất là những cuốn sổ tiết kiệm được ép plastic cẩn thận, và nay còn hiện đại hơn là những con số biết nhảy múa trên ứng dụng ngân hàng số. Với cô con gái út bà Xuân, một nhân viên văn phòng tại Cầu Giấy, nghi thức đầu xuân lại bắt đầu bằng thao tác vuốt nhẹ trên màn hình smartphone, hoàn tất lệnh gửi tiết kiệm online chỉ trong 30 giây.

Chị Thu (34 tuổi), chia sẻ: "Đêm giao thừa, sau khi hoàn tất nghi lễ cúng thần linh, vợ chồng tôi thường thống nhất chuyển một khoản tiền vào sổ tiết kiệm online trên app SHB SAHA. Đó như một nghi thức khai trương tài chính đầu năm mới".

Khác với mẹ mình phải âm thầm tích cóp từng đồng, chị Thu có thể theo dõi lãi suất, so sánh các kỳ hạn, và lên kế hoạch tiết kiệm chi tiết ngay trên điện thoại. Mỗi sáng thức dậy, chỉ cần mở app là thấy "lộc" đã sinh sôi qua đêm.

"Em thích cảm giác nhìn thấy lãi suất hiện ra rõ ràng mỗi ngày. Nó khiến mình có động lực tiết kiệm hơn. Thay vì đợi đến cuối năm mới biết hũ đất nặng bao nhiêu, bây giờ mình có thể kiểm soát dòng tiền mọi lúc mọi nơi", chị Thu hào hứng.

Khi hũ đất được "số hóa"

Từ chiếc hũ đất đến sổ tiết kiệm và nay là những giao dịch số chỉ trong vài chục giây, cách "giữ lộc" của người Việt đã thay đổi về hình thức, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần trân trọng đồng tiền và chủ động cho tương lai. Chính từ sự giao thoa giữa hai thế hệ ấy, những sản phẩm tài chính hiện đại ra đời như một cầu nối hoàn hảo, vừa giữ được hồn cốt tâm linh của người xưa, vừa đáp ứng nhịp sống nhanh, tiện lợi của người nay.

Hiểu được điều đó, nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho những khách hàng coi trọng nghi thức "giữ lộc" đầu năm nhưng theo cách hiện đại và thông minh hơn. Bởi lẽ, "giữ lộc" thời 4.0 không chỉ đơn thuần là gửi tiền, mà còn là cách bạn khiến đồng tiền sinh sôi một cách chủ động và được đón nhận những may mắn ngay từ những ngày đầu xuân.

Nhiều ưu đãi thiết thực dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại SHB

Cụ thể, SHB đồng thời triển khai chương trình tặng quà đặc biệt dành cho khách hàng sử dụng các sản phẩm tài chính số. Khách hàng gửi mới tiết kiệm trực tuyến trên app SHB SAHA từ 100 triệu đồng, kỳ hạn tối thiểu 6 tháng; hoặc tham gia dịch vụ tư vấn chứng chỉ quỹ hợp tác cùng VinaCapital từ 20 triệu đồng sẽ được nhận eVoucher ưu đãi trị giá lên đến 1.000.000 đồng.

Đại diện SHB cho biết, cũng như chiếc hũ đất được người xưa nâng niu mỗi dịp Tết, việc lựa chọn ngân hàng để gửi gắm tài lộc đầu năm là một quyết định quan trọng. Với nền tảng số hiện đại, SHB SAHA cho phép giao dịch online mọi lúc mọi nơi, phù hợp với nghi thức "mở lộc" ngay trong đêm giao thừa hay sáng mùng Một Tết khi mọi người đang quây quần bên nhau.

"Lãi suất cạnh tranh cùng nền tảng số hiện đại giúp khách hàng chủ động để ‘lộc’ sinh sôi tối ưu trong suốt cả năm", vị này nhấn mạnh.

Theo chị Thu, việc ngân hàng như SHB triển khai các chương trình ưu đãi đầu năm cũng khiến nghi thức "giữ lộc" trở nên thiết thực hơn trong thời đại mới. "Vừa có lãi suất, vừa có thêm quà đầu xuân nên mình thấy lộc như được nhân đôi", chị chia sẻ.

Từ chiếc hũ đất nung đặt dưới chân giường, đến cuốn sổ tiết kiệm được ép plastic cẩn thận, và nay là những giao dịch số chỉ mất vài giây trên ứng dụng - hành trình "giữ lộc" của người Việt đã thay đổi về hình thức, nhưng chưa bao giờ phai nhạt về ý nghĩa.

Mùa xuân này, dù bạn chọn cách "giữ lộc" theo truyền thống hay hiện đại, SHB vẫn luôn đồng hành để những đồng tiền tiết kiệm đầu năm không chỉ là nghi thức may mắn, mà còn là khởi đầu cho một năm tài chính thịnh vượng, an nhiên. Khách hàng có thể mở app SHB SAHA và gửi tiết kiệm online chỉ trong 30 giây để "mở lộc" đầu xuân, bởi lộc không chỉ đến từ may mắn mà còn từ những quyết định tài chính sáng suốt ngay từ những ngày đầu năm mới./.