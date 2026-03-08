Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 3/2026
Hiện, mức lãi suất cao nhất tại Vietcombank được áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn dài từ 24 tháng trở lên.
- 07-03-2026Ngân hàng Quân đội vừa tăng mạnh lãi suất tiết kiệm
- 06-03-2026Cập nhật thị trường tiền tệ: Lãi suất liên ngân hàng giảm rất mạnh, tỷ giá USD tiếp tục tăng, NHNN hút thanh khoản VND
- 05-03-2026VPBank vừa đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm từ 6 tháng trở lên, tiếp tục niêm yết kịch trần kỳ hạn ngắn
Đầu tháng 3/2026, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất huy động ổn định. Theo biểu lãi suất mới nhất, mức lãi suất cao nhất tại Vietcombank vẫn thuộc về các khoản tiền gửi kỳ hạn dài từ 24 tháng trở lên, đạt 5,3%/năm, áp dụng cho cả hai hình thức gửi tiền tại quầy và gửi tiền online.
Lãi suất tiết kiệm Vietcombank dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy
Đối với hình thức gửi tiền tại quầy, Vietcombank đang áp dụng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn ở mức 0,10%/năm. Các khoản tiền gửi ngắn hạn 7 ngày và 14 ngày được hưởng mức lãi suất 0,20%/năm.
Ở nhóm kỳ hạn từ 1 đến 2 tháng, lãi suất tiết kiệm tại quầy đang được niêm yết ở mức 2,10%/năm. Kỳ hạn 3 tháng có lãi suất 2,40%/năm. Đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, Vietcombank áp dụng mức lãi suất 3,50%/năm.
Tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi tại quầy tăng lên mức 5,20%/năm. Các khoản tiền gửi dài hạn từ 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng đến 60 tháng hiện đang được Vietcombank niêm yết mức lãi suất cao nhất là 5,30%/năm.
Biểu lãi suất tiền gửi tại quầy Vietcombank tháng 3/2026
|Kỳ hạn
|Lãi suất
|Không kỳ hạn
|0,10%
|7 ngày
|0,20%
|14 ngày
|0,20%
|1 tháng
|2,10%
|2 tháng
|2,10%
|3 tháng
|2,40%
|6 tháng
|3,50%
|9 tháng
|3,50%
|12 tháng
|5,20%
|24 tháng
|5,30%
|36 tháng
|5,30%
|48 tháng
|5,30%
|60 tháng
|5,30%
Lãi suất tiết kiệm Vietcombank dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền online
Đối với kênh gửi tiền online, Vietcombank áp dụng mức lãi suất tương đương so với gửi tại quầy. Cụ thể, tiền gửi kỳ hạn 14 ngày được hưởng lãi suất 0,20%/năm.
Ở nhóm kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiền gửi online là 2,10%/năm; kỳ hạn 3 tháng ở mức 2,40%/năm. Với các khoản tiền gửi kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, lãi suất được niêm yết ở mức 3,50%/năm.
Đối với kỳ hạn 12 tháng, Vietcombank áp dụng mức lãi suất 5,20%/năm cho hình thức gửi online. Các khoản tiền gửi kỳ hạn 24 tháng tiếp tục được hưởng mức lãi suất cao nhất là 5,30%/năm.
Biểu lãi suất tiền gửi online Vietcombank tháng 3/2026
|Kỳ hạn
|Lãi suất
|14 ngày
|0,20%
|1 tháng
|2,10%
|3 tháng
|2,40%
|6 tháng
|3,50%
|9 tháng
|3,50%
|12 tháng
|5,20%
|24 tháng
|5,30%
An ninh tiền tệ
Sự kiện: Lãi suất hôm nayXem tất cả >>
- Cập nhật thị trường tiền tệ: Lãi suất liên ngân hàng giảm rất mạnh, tỷ giá USD tiếp tục tăng, NHNN hút thanh khoản VND
- VPBank vừa đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm từ 6 tháng trở lên, tiếp tục niêm yết kịch trần kỳ hạn ngắn
- Lãi suất ngân hàng ACB tháng 3/2026: Kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?
- Tiền gửi tại nhiều ngân hàng tăng rất mạnh: Một nhà băng huy động thêm được nhiều hơn cả Vietcombank, VietinBank và chỉ đứng sau BIDV
- Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất tháng 3/2026: Kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?