Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rộ ảnh Hoà Minzy mặc váy xoè lộng lẫy như cô dâu đón khách

09-03-2026 - 16:50 PM | Lifestyle

Sau công khai mối quan hệ, điều người hâm mộ chờ nhất ở Hoà Minzy có lẽ là đám cưới của cô.

Sau khi công khai chuyện nên duyên với Đại úy Thăng Văn Cương, một trong những điều khiến người hâm mộ quan tâm nhất lúc này chính là ngày Hoà Minzy chính thức tổ chức đám cưới. Chính vì vậy, bất kỳ hình ảnh nào liên quan đến váy cưới của nữ ca sĩ đều nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán rôm rả trên mạng xã hội.

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Hoà Minzy xuất hiện trong một bộ váy lộng lẫy, đầu đội vương miện, trông không khác gì một cô dâu. Trong đoạn clip lan truyền, nữ ca sĩ còn vui vẻ tương tác, trò chuyện thân mật với một người lớn tuổi giữa đám đông, tạo nên khung cảnh khá giống một buổi gặp gỡ khách mời.

Chính chi tiết này khiến nhiều người nhanh chóng đặt nghi vấn rằng Hoà Minzy đã tổ chức lễ cưới bí mật. Một số cư dân mạng còn suy đoán đây có thể là khoảnh khắc nữ ca sĩ đón khách tham dự hôn lễ của mình.

Rộ ảnh Hoà Minzy mặc váy xoè lộng lẫy như cô dâu đón khách - Ảnh 1.

Tuy nhiên, thực tế lại không phải như vậy. Theo tìm hiểu, những hình ảnh đang lan truyền thực chất được cắt ra từ một đoạn clip do khán giả ghi lại sau một đêm diễn của Hòa Minzy. Trong video gốc, nữ ca sĩ vẫn mặc bộ trang phục biểu diễn lộng lẫy, đội vương miện và nán lại giao lưu với khán giả sau khi chương trình kết thúc.

Khoảnh khắc Hòa Minzy vui vẻ trò chuyện, chụp ảnh cùng mọi người nhanh chóng bị cắt riêng và lan truyền trên mạng xã hội, từ đó dẫn đến những suy đoán rằng đây là khung cảnh của một lễ cưới. Dù chỉ là hiểu lầm từ một đoạn clip hậu trường, nhưng sự việc cũng cho thấy mức độ quan tâm lớn của khán giả dành cho chuyện tình cảm của Hòa Minzy. Kể từ khi nữ ca sĩ xác nhận chuyện nên duyên với Đại úy Thăng Văn Cương, mọi động thái của cặp đôi đều trở thành tâm điểm chú ý.

Rộ ảnh Hoà Minzy mặc váy xoè lộng lẫy như cô dâu đón khách - Ảnh 2.

Nhiều người hâm mộ luôn trông ngóng ngày Hoà Minzy sẽ bước lên lễ đường.

Về chuyện tổ chức đám cưới, Hoà Minzy từng hé lộ khi đăng tải đoạn clip chia sẻ cảm nghĩ của bé Bo về Đại uý Thăng Văn Cương. Trong clip, khi Hoà Minzy hỏi từ khoảnh khắc nào bé Bo cảm thấy gắn bó, yêu thương "bố Cương" thì nhóc tỳ đáp cực đáng yêu: "Từ lúc mà bố về, từ lúc con gọi bố là Bác Cương ấy". Bé Bo còn ngây ngô nhấn mạnh lại: "Con cũng yêu bố nhất".

Đặc biệt, khi Hoà Minzy chia sẻ chuyện mong muốn kết hôn thì bé Bo trông rất vui vẻ, hào hứng và còn hối thúc mẹ sớm sớm. Hoà Minzy chia sẻ về thời điểm diễn ra hôn lễ là vào năm 2027 thì Bo nói "hơi lâu". Nhóc tỳ đáng yêu nói với mẹ: "Cuối năm 2027, con thấy hơi lâu. Con muốn nắm nay bố để đợi mẹ đi đến".

Hòa Minzy trò chuyện với con trai về ông xã Thăng Cương. Nguồn: FBNV

Theo nhiều nguồn tin, Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương quen biết khi nữ ca sĩ tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ. Khi mối quan hệ chính thức được công khai, nhiều khán giả đã "đào" lại nhiều hình ảnh trong quá khứ, và tần suất cả hai xuất hiện cùng nhau khá nhiều, chẳng qua thời điểm đó không ai để ý.

Theo Hoà Minzy, gia đình Đại uý Thăng Văn Cương đã sang nhà hỏi cưới vào thời điểm ông nội của cô còn sống. Nữ ca sĩ bộc bạch: "Em vui, vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống! Để ông biết cháu gái ông cũng được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình người hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi".

Khi những bức ảnh ghi lại hành trình bên nhau của cả hai được công bố, nhiều khoảnh khắc bé Bo quấn quýt bên Đại uý Thăng Văn Cương cũng đã phần nào nói lên tình cảm chân thành mà anh dành cho Hoà Minzy lẫn gia đình của cô.

Rộ ảnh Hoà Minzy mặc váy xoè lộng lẫy như cô dâu đón khách - Ảnh 3.

Thì ra không có máy quay, Hoà Minzy và chồng Đại uý đối xử với nhau như thế này

Theo Liên Hoa

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng triệu người Việt bàn luận về 4 người đàn ông này trong ngày 8/3

Hàng triệu người Việt bàn luận về 4 người đàn ông này trong ngày 8/3 Nổi bật

Vì sao du khách Ấn Độ đang đổ tới Việt Nam ngày càng nhiều?

Vì sao du khách Ấn Độ đang đổ tới Việt Nam ngày càng nhiều? Nổi bật

Một tuần thử ghi lại từng khoản chi, tôi phát hiện mình tiêu 1 triệu cho những thứ không thể nào nhớ nổi

Một tuần thử ghi lại từng khoản chi, tôi phát hiện mình tiêu 1 triệu cho những thứ không thể nào nhớ nổi

16:41 , 09/03/2026
“Ngọc nữ Quan họ” SN 2004 mang cả đoàn rước 12 ngựa, tái hiện lễ hội Bắc Bộ tại sân khấu có 50.000 khán giả

“Ngọc nữ Quan họ” SN 2004 mang cả đoàn rước 12 ngựa, tái hiện lễ hội Bắc Bộ tại sân khấu có 50.000 khán giả

15:50 , 09/03/2026
Bắt được "báu vật" mùa xuân mọc đầy rải rác: Đem làm món hấp ngọt mềm tơi xốp, nhà nội nhà ngoại gắp không ngừng đũa

Bắt được "báu vật" mùa xuân mọc đầy rải rác: Đem làm món hấp ngọt mềm tơi xốp, nhà nội nhà ngoại gắp không ngừng đũa

15:37 , 09/03/2026
Hoa gạo 'thắp lửa' khắp núi rừng Tây Bắc

Hoa gạo 'thắp lửa' khắp núi rừng Tây Bắc

15:32 , 09/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên