Tôi vô cùng kinh ngạc trước khả năng dọn dẹp nhà cửa của người phụ nữ 59 tuổi: Sau 20 năm, nhà vẫn sạch bong kin kít

Gần đây, chia sẻ của một phụ nữ 59 tuổi về cách giữ nhà sạch suốt hơn 20 năm đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Không phải những bí quyết phức tạp hay tốn kém, điều khiến nhiều người ngạc nhiên chính là sự thực tế, tiết kiệm và hiệu quả đến bất ngờ. Dưới đây là những mẹo dọn dẹp đáng học hỏi nhất từ kinh nghiệm của bà.

1. Phòng tắm sạch lâu nhờ xử lý cặn vôi đúng cách

Phòng tắm là khu vực khó làm sạch nhất vì dễ tích tụ cặn vôi do nước. Theo bà, không cần dùng hóa chất mạnh, chỉ cần pha giấm trắng với nước rửa chén theo tỉ lệ vừa đủ, cho vào bình xịt rồi xịt lên kính, vòi nước, tường gạch. Sau khoảng một phút, lau lại bằng khăn mềm là cặn vôi biến mất nhanh chóng. Cách này vừa tiết kiệm vừa không gây mùi khó chịu.

2. Lau nhà đúng cách giúp sàn luôn sáng

Nhiều người lau sàn mỗi ngày nhưng vẫn thấy không sạch. Theo kinh nghiệm của bà, bí quyết nằm ở việc thêm một chút nước xả vải vào nước lau nhà. Lớp màng mỏng sau khi lau giúp hạn chế bụi bám trở lại, đồng thời khiến sàn gạch hay sàn gỗ đều bóng hơn rõ rệt.

3. Tận dụng máy rửa chén để rửa rau củ

Một mẹo khiến nhiều người bất ngờ là dùng máy rửa chén để làm sạch rau củ. Sau khi sơ chế và cho vào túi lưới, máy có thể làm sạch nhanh mà không để lại vết nước. Rau sau đó bảo quản trong hộp kín sẽ rất tiện khi nấu nướng.

4. Làm sạch máy xay sinh tố bằng nguyên liệu có sẵn

Máy xay thường bám bẩn ở lưỡi dao và khó vệ sinh. Bà gợi ý cho vỏ trứng, muối, baking soda, giấm và một ít nước vào cối xay rồi bật máy. Hỗn hợp này giúp đánh bật cặn bẩn hiệu quả mà không cần chà mạnh.

5. Khử cặn ấm đun nước bằng giấm trắng

Cặn vôi trong ấm khiến nước có mùi và tốn điện hơn khi đun. Chỉ cần cho giấm trắng vào, thêm nước rồi đun sôi, lớp cặn sẽ tự bong ra mà không cần cọ rửa.

6. Làm sạch lò vi sóng bằng hơi nước

Để xử lý dầu mỡ bám lâu ngày, bà chỉ đặt một bát nước vào lò vi sóng và quay 2–3 phút. Hơi nước giúp làm mềm vết bẩn, chỉ cần lau lại bằng khăn là sạch.

7. Xử lý nấm mốc kịp thời

Nấm mốc thường xuất hiện ở gioăng máy giặt, tủ lạnh hoặc quanh bồn rửa. Theo bà, chỉ cần dùng khăn thấm dung dịch khử trùng gia dụng, đặt lên khu vực bị mốc vài giờ là có thể loại bỏ hoàn toàn.

8. Làm sạch nồi cháy mà không cần vứt bỏ

Nếu nồi bị cháy đen, bà khuyên cho giấm và muối vào nồi, đun nhỏ lửa rồi để nguội. Sau đó chỉ cần chà nhẹ bằng kem đánh răng là lớp cháy bong ra dễ dàng.

9. Lau lưới cửa sổ không cần tháo

Thay vì tháo xuống giặt, bà dùng khăn ẩm và giấy nhám mềm chà theo một chiều. Cách này tiết kiệm thời gian mà vẫn sạch.

10. Làm sạch rau củ kỹ hơn bằng baking soda

Một số loại rau quả như dâu tây hay bông cải xanh dễ bám bụi và hóa chất. Ngâm với nước pha baking soda giúp loại bỏ dư lượng tốt hơn so với chỉ rửa bằng nước.

Giữ nhà sạch không nằm ở việc lau nhiều, mà ở cách lau đúng

Điểm chung trong các mẹo trên là sự đơn giản và thói quen duy trì đều đặn. Theo chia sẻ của người phụ nữ này, dọn nhà không nên đợi đến lúc quá bẩn mới làm, mà cần xử lý ngay khi có dấu hiệu.

Thực tế, nhiều gia đình thường nghĩ việc giữ nhà sạch phụ thuộc vào diện tích hay thiết bị hiện đại. Nhưng sau tất cả, yếu tố quyết định vẫn là thói quen và cách làm. Khi áp dụng những mẹo nhỏ phù hợp, việc dọn dẹp không còn nặng nề mà trở thành một phần tự nhiên của sinh hoạt hàng ngày.

Với những kinh nghiệm đơn giản nhưng hiệu quả này, việc giữ nhà sạch suốt nhiều năm hóa ra không hề khó như nhiều người vẫn nghĩ. Chỉ cần thay đổi cách làm một chút, bạn có thể tiết kiệm thời gian, công sức mà vẫn giữ được không gian sống luôn gọn gàng và dễ chịu.