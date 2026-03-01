Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đại úy Thăng Văn Cương chăm sóc con trai Hòa Minzy trong căn biệt thự bề thế ở Bắc Ninh

10-03-2026 - 00:15 AM | Lifestyle

Bên trong căn biệt thự 5 tầng bề thế ở Bắc Ninh là tổ ấm hạnh phúc của gia đình Hòa Minzy.

Tại quê nhà Bắc Ninh, Hòa Minzy từng xây một căn biệt thự quy mô lớn dành cho gia đình. Ngôi nhà cao 5 tầng, nổi bật với kiến trúc bề thế, là một công trình mà nữ ca sĩ dành nhiều tâm huyết để báo hiếu cha mẹ. Được biết, đây hiện tại cũng là nơi cô chăm sóc bé Bo cùng Đại úy Thăng Văn Cương - người bạn đời của mình. Trong những khoảnh khắc được chia sẻ, người hâm mộ dễ dàng nhận ra mối quan hệ gắn bó, khăng khít và tràn đầy yêu thương của của con trai Hòa Minzy và Đại úy Thăng Văn Cương.

Có thể thấy, căn biệt thự tại Bắc Ninh không chỉ là bất động sản hoành tráng mà còn mang ý nghĩa đặc biệt với Hòa Minzy khi trở thành nơi sum họp của gia đình và lưu giữ nhiều kỷ niệm bình dị trong cuộc sống thường ngày.

Tìm hiểu kĩ hơn về tổ ấm của gia đình Hòa Minzy, được biết căn biệt thự này thiết kế theo phong cách tân cổ điển với tông màu trắng chủ đạo. Phần mặt tiền gây ấn tượng nhờ hệ thống cửa vòm cao, ban công sắt uốn cùng các chi tiết phào chỉ trang trí theo phong cách châu Âu tạo cảm giác sang trọng và tinh tế. Khi về đêm, hệ thống đèn chiếu sáng giúp toàn bộ ngôi nhà trở nên nổi bật.

Đại úy Thăng Văn Cương chăm sóc con trai Hòa Minzy trong căn biệt thự bề thế ở Bắc Ninh - Ảnh 5.

Đại úy Thăng Văn Cương chăm sóc con trai Hòa Minzy trong căn biệt thự bề thế ở Bắc Ninh - Ảnh 6.

Chú trọng làm đẹp cảnh quan quanh nhà nên gia đình nữ ca sĩ còn trồng thêm thảm cỏ và nhiều cây xanh ở ngay trước sân. Cô không quên đầu tư thêm tiểu cảnh hòn non bộ làm điểm nhấn giúp không gian nhà cửa thêm tươi mát, hoành tráng, hay bộ bàn ghế đá để set up thành khu vực hóng gió, trò chuyện dễ dàng.

Đại úy Thăng Văn Cương chăm sóc con trai Hòa Minzy trong căn biệt thự bề thế ở Bắc Ninh - Ảnh 7.

Đại úy Thăng Văn Cương chăm sóc con trai Hòa Minzy trong căn biệt thự bề thế ở Bắc Ninh - Ảnh 8.

Đại úy Thăng Văn Cương chăm sóc con trai Hòa Minzy trong căn biệt thự bề thế ở Bắc Ninh - Ảnh 9.

Bên trong ngôi nhà của Hòa Minzy được thiết kế rộng và thoáng, là nơi các thành viên trong gia đình sinh hoạt cũng như để nữ ca sĩ sum vầy, quây quần cùng người thân thương và bạn bè. Phòng khách có diện tích lớn, sử dụng nội thất hiện đại mà tối giản, chủ yếu là gỗ hoặc thiên về tone nâu tạo cảm giác ấm cúng. Nữ ca sĩ còn kết hợp với trần thạch cao để phòng khách trông sáng và rộng mở hơn.

Đại úy Thăng Văn Cương chăm sóc con trai Hòa Minzy trong căn biệt thự bề thế ở Bắc Ninh - Ảnh 10.

Đại úy Thăng Văn Cương chăm sóc con trai Hòa Minzy trong căn biệt thự bề thế ở Bắc Ninh - Ảnh 11.

Đại úy Thăng Văn Cương chăm sóc con trai Hòa Minzy trong căn biệt thự bề thế ở Bắc Ninh - Ảnh 12.

Đại úy Thăng Văn Cương chăm sóc con trai Hòa Minzy trong căn biệt thự bề thế ở Bắc Ninh - Ảnh 13.

Khu bếp và phòng ăn được thiết kế liền mạch, kết nối với phòng khách để thuận tiện cho những buổi sum họp đông đủ cũng như tăng tương tác giữa các thành viên trong nhà. Ngoài ra, ngôi nhà còn có khu vực thờ cúng trang nghiêm, thể hiện sự coi trọng các giá trị truyền thống của gia đình.

Đại úy Thăng Văn Cương chăm sóc con trai Hòa Minzy trong căn biệt thự bề thế ở Bắc Ninh - Ảnh 14.

Đại úy Thăng Văn Cương chăm sóc con trai Hòa Minzy trong căn biệt thự bề thế ở Bắc Ninh - Ảnh 15.

Trong các dịp lễ, Tết, căn biệt thự thường được trang trí với nhiều yếu tố truyền thống như cành đào, cây cảnh và đèn trang trí, tạo nên không khí ấm áp cho những buổi đoàn viên.

Đại úy Thăng Văn Cương chăm sóc con trai Hòa Minzy trong căn biệt thự bề thế ở Bắc Ninh - Ảnh 16.

Nguồn: Tổng hợp

Người đàn ông Hà Nội chuyển khoản nhầm 913 triệu đồng, liên lạc lấy lại tiền thì người nhận thông báo: “Không thể trả ngay được...”

Theo Lam Phương

Thanh niên Việt

