Khách Tây tấp vào nhà dân Đồng Tháp ăn uống no say rồi may đồ trả công

Người Việt Nam từ lâu đã nổi tiếng với sự thân thiện, hào sảng và lòng hiếu khách đến mức có thể khiến bất kỳ du khách quốc tế nào cũng phải sững sờ. Đặc biệt là tại dải đất miền Tây sông nước, sự chân thành của những con người nơi đây đôi khi xóa nhòa mọi rào cản về ngôn ngữ, biến những người xa lạ trở thành những vị khách quý trong gia đình chỉ sau một lời mời xã giao bên đường.

Mới đây, một chuỗi video ghi lại hành trình của một người đàn ông ngoại quốc đạp xe xuyên miền Tây đã thu hút hơn 5 triệu lượt xem và tạo nên một làn sóng cảm xúc mạnh mẽ trên mạng xã hội. Câu chuyện bắt đầu khi nam du khách đang lầm lũi đạp xe dưới cái nắng gay gắt thì bất ngờ được một người dân địa phương vẫy tay mời vào nhà dùng cơm. Đáng nói, người dân địa phương nói hoàn toàn bằng tiếng Việt để giao tiếp với người nước ngoài, khiến cộng đồng mạng hoang mang không biết nam khách Tây có thật sự hiểu những gì mà anh nói hay không.

Đoạn đối thoại hài hước của nam khách Tây và người dân bản địa đã thu hút sự chú ý của nhiều người

“Anh về miền Tây có một mình nghen? Mấy đứa nhỏ con anh đâu? Vô nhà tui chơi ăn cơm rồi về nghen? Nhà sát đây nè, vô nghen, vô nhà chơi nghen!” Đáp lại lời của người bản địa là những cái gật đầu và nụ cười của nam khách Tây không khỏi khiến cho nhiều người phải bật cười.

Không chút đắn đo trước sự khác biệt văn hóa, chủ nhà đã chiêu đãi vị khách phương xa bằng những món ăn dân dã, tươi ngon nhất của vườn tược miệt vườn là bánh tráng và nước dừa tươi ngon. Thậm chí, nam khách Tây còn được trải nghiệm đi cầu tre và ngắm hồ cá của nhà dân.

Người bản địa dẫn nam du khách tham quan ngôi nhà của mình và cho ông những món ăn đậm chất miền Tây

Chưa dừng lại ở đó, đoạn video thứ hai về hành trình này còn khiến cộng đồng mạng bất ngờ hơn khi nam du khách hào hứng trải nghiệm cuộc sống thường nhật khi cho nam khách Tây may đồ trên chiếc máy may truyền thống. Chủ nhà hài hước đăng tải video với chú thích: “Ăn bánh tráng uống nước dừa xong phải mai đồ trả công chứ ný” . Khoảnh khắc này không chỉ mang lại tiếng cười cho người xem mà còn là minh chứng cho việc du lịch cộng đồng tại Việt Nam luôn chứa đựng những giá trị tinh thần vô cùng độc đáo.

Không những thế, nam du khách còn được trải nghiệm may đồ

Dưới phần bình luận, nhiều người đã bày tỏ sự thích thú trước sự hiếu khách của người dân địa phương: “Hai chú không hiểu tiếng nhau mà nói chuyện như thật vậy haha”, “Người miền tây thật thà, nhiệt tình, thân thiện, dễ thương nè”, “Rồi có cho người ta ăn cơm không mà mời vào nhà thế?”.

Người dân địa phương chia sẻ, anh bắt gặp nam du khách đang đạp xe tại Đồng Tháp sau đó anh đã chủ động bắt chuyện và mời nam du khách về nhà chơi. Anh cho biết, mình và vợ có chuẩn bị một bữa ăn nhưng nam du khách không thể ở lại vì anh muốn dành thời gian để khám phá nhiều hơn.

Có thể thấy, chính sự mộc mạc và chân thành của những con người bình dị đã góp phần đưa hình ảnh Việt Nam trở thành một điểm đến ấm áp và đầy thiện cảm trong mắt bạn bè quốc tế. Những giọt mồ hôi trên đường đèo hay sự mệt mỏi của chuyến đạp xe xuyên tỉnh dường như tan biến hết khi được sưởi ấm bởi tình người địa phương.

