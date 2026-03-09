Starbucks Việt Nam phát đi thông báo khẩn

Mới đây, Starbucks Việt Nam đã phát đi một thông báo tới người dùng thông qua ứng dụng chính thức của thương hiệu. Nội dung thông báo liên quan đến việc bảo trì hệ thống Starbucks Rewards, chương trình thành viên quen thuộc với nhiều khách hàng.

Theo thông tin được đăng tải, hệ thống Starbucks Rewards sẽ tiến hành bảo trì từ 23:00 ngày 09/03 đến 06:00 ngày 10/03/2026. Trong khoảng thời gian này, một số tính năng trên ứng dụng Starbucks Việt Nam sẽ tạm thời ngưng hoạt động.

Cụ thể, việc mua hàng thông qua ứng dụng, tích lũy ngôi sao (Stars) trong chương trình thành viên Starbucks Rewards cũng như các tính năng liên quan trên app sẽ không thể sử dụng trong thời gian bảo trì.

Thông báo trên ứng dụng ghi rõ: "Hệ thống Starbucks Rewards sẽ được bảo trì từ 23:00 ngày 09/03 đến 06:00 ngày 10/03/2026. Việc mua hàng và tích điểm ngôi sao thuộc chương trình thành viên Starbucks Rewards và các tính năng trên ứng dụng Starbucks VN sẽ tạm thời ngưng hoạt động. Mong quý khách thông cảm cho sự bất tiện này."

Việc thông báo trước giúp khách hàng chủ động hơn trong việc sử dụng dịch vụ, đặc biệt với những người thường xuyên dùng ứng dụng Starbucks để tích điểm, đổi ưu đãi hoặc thanh toán khi mua đồ uống.

(Ảnh: Starbucks)

Starbucks Rewards hiện là chương trình khách hàng thân thiết của thương hiệu, cho phép người dùng tích lũy sao sau mỗi lần mua hàng. Khi đạt đủ số sao nhất định, khách hàng có thể đổi lấy nhiều ưu đãi khác nhau như đồ uống miễn phí, quà tặng hoặc các quyền lợi dành riêng cho thành viên.

Chính vì vậy, việc hệ thống tạm ngưng trong thời gian ngắn có thể khiến một số khách hàng bất ngờ nếu không nắm được thông tin trước. Thông báo này được đưa ra nhằm tránh tình trạng người dùng hoang mang khi không truy cập được ứng dụng hoặc không thể tích điểm như bình thường.

Sau khi quá trình bảo trì hoàn tất vào sáng ngày 10/03, các tính năng trên ứng dụng dự kiến sẽ hoạt động trở lại bình thường. Người dùng có thể tiếp tục mua hàng, tích điểm và sử dụng các tiện ích quen thuộc của chương trình Starbucks Rewards.

Trong những năm gần đây, ứng dụng Starbucks Việt Nam ngày càng được nhiều khách hàng sử dụng nhờ sự tiện lợi khi đặt đồ uống, thanh toán và quản lý điểm thưởng. Vì vậy, các đợt bảo trì hệ thống định kỳ cũng là bước cần thiết để đảm bảo ứng dụng vận hành ổn định và nâng cấp trải nghiệm cho người dùng trong thời gian tới.