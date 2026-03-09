Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông Hà Nội chuyển khoản nhầm 913 triệu đồng, liên lạc lấy lại tiền thì người nhận thông báo: “Không thể trả ngay được...”

09-03-2026 - 21:18 PM | Sống

Ngay khi phát hiện chuyển khoản nhầm, anh Khôi đã chuyển thêm 10.000 đồng và gửi kèm cả số điện thoại.

Theo Báo, Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, ngày 9/3, chị Nguyễn Thị Nhung (40 tuổi, trú phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An), vừa trả lại toàn bộ số tiền hơn 913 triệu đồng cho anh Phạm Đức Khôi (trú Hà Nội), sau khi người này chuyển nhầm vào tài khoản của chị 3 ngày trước.

Chị Nhung cùng anh Khôi sau khi làm thủ tục trả lại tiền chuyển nhầm. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An.

Theo chị Nhung, sáng 6/3, tài khoản ngân hàng của chị bất ngờ nhận được tin nhắn thông báo có người chuyển tới số tiền 490 triệu đồng. Ít phút sau, cũng tài khoản này tiếp tục chuyển cho chị hơn 423 triệu đồng.

“Không lâu sau, chủ tài khoản biết nhầm nên đã chuyển thêm 10.000 đồng và trong nội dung chuyển tiền có đề cập việc chuyển nhầm và ghi số điện thoại. Tôi lập tức điện vào số này thì họ xác nhận là chuyển nhầm, nhưng tôi cũng xin lỗi vì không thể chuyển trả lại ngay lập tức được, vì đề phòng rủi ro pháp lý sau này”, chị Nhung kể.

Sau đó, chị Nhung đề nghị chủ tài khoản bắt xe vào Nghệ An. Chị đã trực tiếp đón rồi cùng nhau đến ngân hàng để xác nhận, làm các thủ tục để chuyển trả lại. Do trùng vào dịp cuối tuần, đến sáng 9/3, anh Khôi mới vào đến Nghệ An để tới ngân hàng nhận lại số tiền chuyển nhầm.

Theo báo, Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, anh Phạm Đức Khôi xác nhận, do sơ suất nên đã chuyển nhầm tiền, hiện nay anh đã nhận lại toàn bộ số tiền từ chị Nhung.

Đại diện Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Cửa Lò cũng xác nhận vụ việc. Đại diện ngân hàng cũng khuyến cáo, người dân khi giao dịch chuyển tiền, nhất là trên Internet Banking cần kiểm tra chính xác thông tin người nhận để tránh nhầm lẫn.

Trường hợp phát hiện chuyển nhầm tiền, người dân cần đến ngân hàng báo cáo ngay, làm lệnh tra soát tài khoản để được hỗ trợ kịp thời. Đối với người nhận được tiền chuyển nhầm cần nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn chuyển trả tiền, tránh bị kẻ xấu lợi dụng lừa đảo.

Theo Báo, Phát thanh và Truyền hình Nghệ An

Giao dịch để nhận món hàng chứa 50.000 USD toàn tiền mặt, người phụ nữ Lâm Đồng bị công an điều tra

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Học lực trung bình có thể học khoa học máy tính hay AI không?” - Câu trả lời từ PGS của Đại học Bách khoa Hà Nội

“Học lực trung bình có thể học khoa học máy tính hay AI không?” - Câu trả lời từ PGS của Đại học Bách khoa Hà Nội Nổi bật

Từ ngày 15/3, dữ liệu CCCD trên VNeID có hàng loạt thay đổi quan trọng: Người dân cần chú ý

Từ ngày 15/3, dữ liệu CCCD trên VNeID có hàng loạt thay đổi quan trọng: Người dân cần chú ý Nổi bật

Nữ du khách Mỹ bỏ quên ví chứa hàng ngàn USD ở sân bay Đồng Hới

Nữ du khách Mỹ bỏ quên ví chứa hàng ngàn USD ở sân bay Đồng Hới

21:14 , 09/03/2026
Chàng trai 19 tuổi qua đời vì ung thư dạ dày, bác sĩ lắc đầu: Có 4 thói quen hủy hoại sức khoẻ, nhiều người vẫn vô tư làm mỗi ngày

Chàng trai 19 tuổi qua đời vì ung thư dạ dày, bác sĩ lắc đầu: Có 4 thói quen hủy hoại sức khoẻ, nhiều người vẫn vô tư làm mỗi ngày

20:18 , 09/03/2026
Ngày càng nhiều trẻ "suy thoái não", nguyên nhân số 1 không phải điện thoại di động

Ngày càng nhiều trẻ "suy thoái não", nguyên nhân số 1 không phải điện thoại di động

20:07 , 09/03/2026
Tài khoản phát sinh 95 giao dịch, người phụ nữ “mất trắng” hơn 2,9 tỷ đồng rồi thắng kiện ngân hàng nhờ 1 bằng chứng đắt giá

Tài khoản phát sinh 95 giao dịch, người phụ nữ “mất trắng” hơn 2,9 tỷ đồng rồi thắng kiện ngân hàng nhờ 1 bằng chứng đắt giá

20:05 , 09/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên