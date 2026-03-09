“Học lực trung bình có thể học khoa học máy tính hay AI không?” - Câu trả lời từ PGS của Đại học Bách khoa Hà Nội

Trong vài năm trở lại đây, trí tuệ nhân tạo (AI) và các ngành liên quan đến khoa học máy tính luôn nằm trong nhóm lĩnh vực được học sinh quan tâm nhiều khi lựa chọn ngành học đại học. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, cùng với nhu cầu nhân lực trong các doanh nghiệp công nghệ, khiến nhiều bạn trẻ xem đây là hướng đi hấp dẫn cho tương lai.

Tuy nhiên, bên cạnh sự quan tâm đó, không ít thí sinh cũng băn khoăn rằng liệu những bạn có học lực ở mức trung bình có đủ khả năng theo học các ngành liên quan đến khoa học máy tính hay trí tuệ nhân tạo hay không? Đây là câu hỏi khá phổ biến trong các buổi tư vấn tuyển sinh, đặc biệt trong bối cảnh nhiều ngành công nghệ thường có điểm chuẩn rất cao. Thắc mắc này cũng được đặt ra tại phiên tư vấn trong khuôn khổ Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026 diễn ra sáng 8/3 tại Đại học Bách khoa Hà Nội, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh và phụ huynh.

Trả lời câu hỏi của thí sinh, PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp của Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết trong những năm gần đây nhiều trường đại học tại Việt Nam đã mở thêm các ngành học mới liên quan đến khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu. Việc mở rộng này nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng lớn trong bối cảnh công nghệ đang phát triển mạnh mẽ.

Theo ông Hải, dù trí tuệ nhân tạo không phải lúc nào cũng cần số lượng nhân lực khổng lồ như một số ngành kỹ thuật nền tảng khác, nhưng trong khoảng 5 năm tới, nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực này vẫn được dự báo ở mức cao. Nguồn nhân lực AI không chỉ phục vụ cho các doanh nghiệp trong nước mà còn có nhiều cơ hội làm việc tại các thị trường quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc hay một số quốc gia phát triển khác.

Vì vậy, những học sinh có hứng thú với công nghệ hoàn toàn có thể cân nhắc tìm hiểu và theo học các ngành liên quan đến trí tuệ nhân tạo hoặc khoa học máy tính. Tuy nhiên, chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng các ngành có hàm lượng khoa học - công nghệ cao thường đòi hỏi khả năng tư duy logic, sáng tạo và khả năng học tập khá tốt. Chính vì vậy, điểm chuẩn của nhiều ngành liên quan đến trí tuệ nhân tạo trong những năm gần đây thường ở mức cao.

Đơn cử như tại Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành Trí tuệ nhân tạo thường có mức điểm trúng tuyển lên tới khoảng 28/30 điểm mới có cơ hội cạnh tranh. Dù vậy, điều này không có nghĩa là những học sinh có học lực trung bình hoàn toàn không thể theo đuổi lĩnh vực công nghệ. Theo PGS.TS Vũ Duy Hải, hiện nay có nhiều trường đại học đào tạo các ngành liên quan đến khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo với mức điểm chuẩn phù hợp hơn với năng lực của từng thí sinh.

Quan trọng hơn, theo ông Hải, kết quả học tập ở đại học mới là yếu tố quyết định lâu dài. “Sau khi trúng tuyển, sự nỗ lực của các em trong môi trường đại học mới là điều quan trọng. Điểm đầu vào chỉ phản ánh năng lực học tập ban đầu của thí sinh, còn quá trình học tập và rèn luyện sau đó mới quyết định khả năng phát triển của mỗi người”, ông Hải chia sẻ. Các chuyên gia tuyển sinh cũng cho rằng trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, những lĩnh vực như khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu hay tự động hóa sẽ tiếp tục thu hút nguồn nhân lực lớn trong nhiều năm tới.

Tuy nhiên, để theo đuổi các ngành học này, sinh viên cần chuẩn bị cho mình nền tảng tốt về tư duy logic, khả năng tự học và sự kiên trì trong quá trình học tập. Công nghệ là lĩnh vực thay đổi nhanh chóng, vì vậy việc học không chỉ dừng lại ở giảng đường mà còn đòi hỏi người học phải liên tục cập nhật kiến thức mới. Với những học sinh thực sự đam mê công nghệ, lựa chọn đúng môi trường đào tạo và nỗ lực học tập nghiêm túc vẫn có thể mở ra nhiều cơ hội phát triển trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và khoa học máy tính trong tương lai.

