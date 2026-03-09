Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhà thơ Trần Đăng Khoa đánh thức trái tim của trẻ nghiện game: "Mẹ không cần một thiên tài ảo, mẹ cần một đứa con tử tế"

09-03-2026 - 16:30 PM | Sống

Nhà thơ Trần Đăng Khoa đánh thức trái tim của trẻ nghiện game: "Mẹ không cần một thiên tài ảo, mẹ cần một đứa con tử tế"

Trong buổi giao lưu với học sinh tại Hệ thống giáo dục IVS nhân dịp 8/3, nhà thơ Trần Đăng Khoa kể về người mẹ nông dân mù chữ đã dạy ông thành người bằng lòng thấu cảm mộc mạc. Ông khuyên các em hãy dành thanh xuân cho những việc làm ý nghĩa, học tập và vun đắp tương lai thay vì tiêu tốn vào những bóng hình ảo ảnh.

Khoảng lặng dưới ánh nến và sức nặng của con chữ

Lời yêu và lời xin lỗi lẽ ra phải là chuyện thường nhật trong mỗi nếp nhà. Nhưng với những em nhỏ học nội trú tại IVS, đó lại là những ngôn từ khó bật ra nhất.

Tình yêu gia đình luôn hiện diện, nhưng những đam mê nhất thời và sự ngắt kết nối trong kỷ nguyên số đôi khi đã đẩy con cái rời xa vòng tay cha mẹ. Bởi vậy, với các em, không có món quà 8/3 nào tặng mẹ ý nghĩa bằng những lời chân thành được đánh thức từ sự tỉnh thức.

Trong đêm "Gọi lại những thương yêu" tại IVS cơ sở Thanh Oai, sự xuất hiện của Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã mang đến những câu chuyện nhẹ nhàng nhưng đủ sức lay động, giúp các em mở ra những suy ngẫm sâu sắc về gia đình, tuổi trẻ và trách nhiệm của mỗi người con.

Khoảnh khắc xúc động nhất chương trình không nằm ở những tiết mục dàn dựng, mà nằm ở 20 phút tĩnh lặng để các em viết thư tay gửi mẹ. Những cậu bé vốn lỳ lợm, bất cần trên sàn tập võ Vovinam, nay run rẩy cầm bút trong nước mắt, người ta mới thấy hết sức mạnh của lòng biết ơn.

Chỉ có vài bức thư kịp đọc lên, nhưng hàng trăm người dưới khán đài đã nghẹn ngào. Những lá thư này sẽ không nằm lại ngăn bàn, mà được nhà trường gửi bưu điện về tận tay phụ huynh – một món quà thực chứng thay thế cho mọi giá trị ảo.

Kỷ luật là khung xương, Nghệ thuật là hệ thần kinh

Nhiều gia đình gửi con tới IVS khi sự ngắt kết nối đã chạm đỉnh, khi sự bất lực và lo âu đã bào mòn mọi nỗ lực đơn phương của cha mẹ. Họ trao gửi tương lai của con cho tập thể thầy cô không phải để "cải tạo", mà để tìm kiếm một lộ trình chuyển hóa bài bản mà gia đình không thể tự tin chủ động thực hiện được.

Tại IVS, quy tắc đầu tiên là rời xa màn hình. Thay vào đó là một nếp sống quân ngũ nghiêm cẩn: dậy từ 5h30 sáng, gấp những chiếc chăn vuông vức như bao diêm, ăn uống điều độ và tập luyện cường độ cao. Nhưng kỷ luật thép chỉ là "khung xương". "Hệ thần kinh" nuôi dưỡng tâm hồn các em chính là sự giao thoa của văn hóa và nghệ thuật.

Nếu tại Thanh Oai là những khoảng lặng của tâm hồn dưới ánh nến, thì tại cơ sở IVS Bắc Ninh, tối 8/3 lại bùng nổ một sức sống mới qua chương trình âm nhạc nghệ thuật mang tên "Sức bật trái tim".

Không chỉ đơn thuần là những tiết mục giải trí, mỗi giai điệu được cất lên tại đây đều mang sứ mệnh truyền cảm hứng mạnh mẽ về tình yêu quê hương và sợi dây gắn kết gia đình. Những giai điệu tự hào của "Tự nguyện", "Mong kiếp sau vẫn là người Việt Nam" hay nét văn hóa đậm đà của "Mái đình làng biển" đã chạm đến tầng sâu nhất của lòng tự tôn dân tộc bên trong những người trẻ từng một thời "lạc lối".

Sự xuất hiện của tiếng đàn dương cầm dưới đôi bàn tay điêu luyện của Nghệ sĩ Nguyễn Quang không chỉ mang lại một không gian nghệ thuật đẳng cấp, mà còn là sự xoa dịu, khơi gợi những rung cảm thẩm mỹ cao quý – thứ vốn dễ bị xơ cứng sau những năm tháng vùi mình trong thế giới ảo.

Trong bầu không khí ấy, những lời chia sẻ chân thành của ca sĩ Ngọc Trâm về hành trình theo đuổi ước mơ và khát vọng tuổi trẻ đã trở thành một "đốm lửa mồi", tiếp thêm động lực để các em tin rằng: Tài năng và khát vọng luôn có chỗ đứng, chỉ cần chúng ta đủ bản lĩnh để bước ra khỏi những cám dỗ và làm chủ chính mình.

Văn hóa và nghệ thuật thực thụ, vì thế, đã trở thành nguồn động lực to lớn giúp học sinh IVS kết nối lại với cảm xúc thật và kích hoạt những năng lượng tích cực nhất trên hành trình trưởng thành.


