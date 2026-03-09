Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vụ bánh mì "không tên" ở TPHCM: Hơn 50% mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella

09-03-2026 - 15:48 PM | Sống

Ngành y tế TPHCM ghi nhận 108 trường hợp có triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì "không tên" ở phường Vũng Tàu.

Ngày 9-3, Sở Y tế TPHCM thông tin về kết quả phân tích bước đầu liên quan vụ ngộ độc thực phẩm nghi do bánh mì xảy ra tại khu vực Vũng Tàu. Theo đó, trong 51 mẫu bệnh phẩm được gửi xét nghiệm, có 28 mẫu (tỉ lệ 54,9%) dương tính với vi khuẩn Salmonella, tác nhân thường gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa liên quan đến thực phẩm.

Đến ngày 6-3, ngành y tế ghi nhận tổng cộng 108 trường hợp có triệu chứng ngộ độc thực phẩm liên quan cơ sở bánh mì này. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tiếp nhận và điều trị 104 ca; Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa điều trị 2 ca; Bệnh viện Khánh Hội và Bệnh viện Nhân dân 115 mỗi nơi điều trị 1 ca. Hiện tất cả các bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm.

Vụ bánh mì "không tên" ở Vũng Tàu: Hơn 50% mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella - Ảnh 1.

Cơ sở bán bánh mì được yêu cầu đóng cửa sau khi xảy ra vụ việc

Theo chính quyền địa phương, cơ sở bánh mì tại số 13 Đồ Chiểu do bà L.N.B.T. (SN 1977) làm chủ. Sau khi ghi nhận nhiều ca nghi ngộ độc, UBND phường đã thành lập đoàn kiểm tra đột xuất.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy cơ sở chưa xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; chưa cung cấp danh sách xác nhận nhân viên đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm. Ngoài ra, cơ sở mới có giấy khám sức khỏe của một trong hai nhân viên. Chủ cơ sở có giấy tờ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu nhưng chưa ký hợp đồng cung cấp theo quy định. Việc lưu mẫu thực phẩm có thực hiện song chưa đúng quy chuẩn.

Vụ bánh mì "không tên" ở Vũng Tàu: Hơn 50% mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng lấy mẫu để kiểm tra

Trước đó, từ ngày 3-3, nhiều người dân tại khu vực Vũng Tàu xuất hiện các triệu chứng như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy và phải nhập viện điều trị. Qua rà soát dịch tễ, các trường hợp này đều có điểm chung là đã ăn bánh mì mua tại một cơ sở trên đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu.

Theo đại diện cơ sở, riêng chiều 2-3 đã bán khoảng 170 ổ bánh mì. Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận điểm bán đặt ở mặt tiền đường Đồ Chiểu, trong khi khu vực sơ chế thực phẩm lại nằm tại địa chỉ khác.

Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị ngành y tế TPHCM tập trung điều trị bệnh nhân, đồng thời khẩn trương truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, kiểm tra quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Theo Ngọc Giang

Người Lao động

