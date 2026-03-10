Mẹo "xương máu" khi mua táo trong siêu thị, dân sành thuộc như bảng cửu chương

Vào siêu thị, khu trái cây nhập khẩu thường khiến nhiều người hoa mắt vì có quá nhiều loại táo khác nhau. Từ táo Mỹ, táo New Zealand cho đến táo Pháp, táo Nhật… mỗi loại lại có màu sắc, kích thước và giá bán khác nhau. Những cái tên quen thuộc như táo Envy, táo Gala, táo Fuji, táo Jazz, táo Rockit, táo Ambrosia hay táo Pink Lady thường được bày bán khá nhiều, khiến người mua không biết nên chọn loại nào cho ngon.

Thực tế, chọn táo trong siêu thị không chỉ dựa vào màu sắc hay kích thước. Theo kinh nghiệm của nhiều người bán trái cây, chỉ cần chú ý vài chi tiết nhỏ như mã tem, độ cứng của quả và lớp vỏ là bạn đã có thể chọn được những quả táo giòn, ngọt và tươi hơn.

Chú ý đến mã số trên tem táo

Một chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng khi mua táo trong siêu thị là mã số trên tem dán trên quả . Đây là mã PLU (Price Look-Up code): loại mã dùng để nhận diện cách trồng và phân loại trái cây.

Nếu trên tem là mã gồm 4 chữ số , thường bắt đầu bằng số 3 hoặc 4, điều đó cho thấy quả táo được trồng theo phương pháp canh tác thông thường.

Nếu mã có 5 chữ số bắt đầu bằng số 9 , đây thường là dấu hiệu cho thấy táo được trồng theo phương pháp hữu cơ. Những quả táo này thường có giá cao hơn nhưng được nhiều người lựa chọn vì cảm giác an tâm hơn khi sử dụng.

Trong một số trường hợp, bạn cũng có thể bắt gặp những mã dài khác dùng cho hệ thống bán lẻ, nhưng nhìn chung tem có mã rõ ràng thường cho thấy nguồn gốc sản phẩm được quản lý tốt.

Quan sát màu sắc của vỏ táo

Nhiều người thường chọn táo chỉ dựa vào màu sắc đỏ đẹp mắt. Tuy nhiên, màu quá đậm hoặc quá bóng chưa chắc đã là dấu hiệu của quả ngon. Táo ngon thường có màu sắc tự nhiên, đều và không bị thâm hoặc có đốm lạ . Với những giống táo sọc như Gala hoặc Fuji, các vệt màu sẽ khá rõ và phân bố tương đối đều trên vỏ.

Ngoài ra, vỏ táo nên trông tươi và không bị nhăn. Những quả táo có vỏ hơi nhăn hoặc xỉn màu thường đã để lâu nên độ giòn và ngọt có thể giảm đi.

Cầm thử để cảm nhận độ chắc

Một mẹo đơn giản nhưng khá hiệu quả là cầm thử quả táo trên tay . Táo tươi thường có cảm giác chắc, nặng tay so với kích thước. Nếu bóp nhẹ mà thấy quả mềm hoặc hơi xốp, đó có thể là dấu hiệu táo đã để lâu hoặc không còn giữ được độ giòn ban đầu. Những quả táo ngon thường có phần thịt bên trong chắc và khi ăn sẽ giòn hơn.

Kiểm tra phần cuống táo

Phần cuống cũng là chi tiết nhiều người đi chợ lâu năm thường chú ý. Táo tươi thường có cuống còn chắc và không bị khô quá mức . Nếu cuống táo bị rụng hoặc phần lõm quanh cuống có dấu hiệu thâm, khả năng quả táo đã được bảo quản trong thời gian dài. Dù vẫn có thể ăn được, nhưng hương vị và độ giòn thường không còn như táo mới.

Không nhất thiết phải chọn quả quá to

Nhiều người có thói quen chọn những quả táo to vì nghĩ rằng chúng sẽ ngon hơn. Thực tế, kích thước không phải yếu tố quyết định chất lượng.

Một số giống táo như Gala hoặc Jazz thường có kích thước vừa phải nhưng lại khá giòn và ngọt. Trong khi đó, những quả quá to đôi khi lại có phần thịt xốp hơn. Vì vậy, khi chọn táo, nên ưu tiên những quả tròn đều, cầm chắc tay và vỏ còn tươi thay vì chỉ nhìn vào kích thước.

Chọn táo phù hợp với mục đích sử dụng

Mỗi loại táo cũng có đặc điểm hương vị khác nhau. Ví dụ, táo Fuji thường ngọt và giòn, táo Gala có vị nhẹ nhàng hơn, trong khi táo Pink Lady lại có vị chua ngọt khá rõ.

Nếu ăn trực tiếp, nhiều người thường thích các loại táo giòn và ngọt. Còn khi dùng để làm salad hoặc chế biến món ăn, những loại táo có vị chua nhẹ đôi khi lại phù hợp hơn.

Với sự đa dạng của các loại táo nhập khẩu hiện nay, người tiêu dùng có khá nhiều lựa chọn khi mua sắm trong siêu thị. Chỉ cần chú ý một vài chi tiết nhỏ như mã tem, màu vỏ và độ chắc của quả , bạn đã có thể dễ dàng chọn được những quả táo tươi ngon hơn cho gia đình.