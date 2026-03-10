Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xuân Hinh nói Minh Beta: "Lấy tiền sòng phẳng ra thì sạt nghiệp"

10-03-2026 - 09:20 AM | Lifestyle

"Lấy tiền sòng phẳng ra thì sạt nghiệp. Minh Beta rất giỏi trong việc thuyết phục" – Xuân Hinh nói.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, MC Nguyên Khang đã nhận định về việc nhà sản xuất phim Mùi phở mời được nhiều diễn viên uy tín trong nghề.

Anh nói: "Muốn làm việc gì chất lượng phải mời được người giỏi và đặt họ vào đúng vị trí của họ. Nhưng đây là cuộc chơi hơi tốn kém.

Xuân Hinh nói Minh Beta: "Lấy tiền sòng phẳng ra thì sạt nghiệp"- Ảnh 1.

Tôi cũng là người làm sản xuất show nên tôi biết, mời được những người giỏi như thế vào đúng vị trí của họ thì chắc chắn phải trả cho họ mức cát xê đúng với năng lực của họ thì họ mới chịu làm.

Vì thế, tôi nghĩ nhà sản xuất Minh Beta đang chơi một cuộc chơi khá tốn kém. Nhưng tôi tin rằng với khả năng ăn nói của anh Minh Beta thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn".

Xuân Hinh nghe vậy liền lên tiếng: "Với khả năng ăn nói của Minh Beta thì lại không mất gì, hoặc mất ít nhưng được nhiều. Lấy tiền sòng phẳng ra thì sạt nghiệp. Minh Beta rất giỏi trong việc thuyết phục".

Minh Beta cũng vội lên tiếng: "Cái này thì tôi phải thanh minh. Với tất cả thành viên trong ekip đoàn làm phim Mùi phở, tôi đều chi trả rất công bằng, fair play, ít nhất cũng phải bằng các dự án họ đang thực hiện trên thị trường, thậm chí còn nhiều hơn.

Xuân Hinh nói Minh Beta: "Lấy tiền sòng phẳng ra thì sạt nghiệp"- Ảnh 2.

Xuân Hinh và Minh Beta

Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng cần cho họ niềm tin vào dự án. Công việc nghệ thuật mà, không phải cứ trả đủ tiền rồi làm cho xong. Trong công việc nghệ thuật thì cảm hứng của người nghệ sĩ rất quan trọng.

Tôi cần cho các diễn viên yên tâm về tài chính được đảm bảo, đó là điều kiện tối thiểu. Sau đó, tôi cần để họ cảm nhận được cái guồng của dự án, sự quan trọng của dự án này và những giá trị khác cho khán giả. Tôi để họ được thoải mái sáng tạo trong vùng trời bình yên đó.

Từ đó, các chất xúc tác tự nhiên diễn ra, dẫn đến nhiều điều kỳ diệu trong khung hình. Nhiều lần tôi quay cảnh bé Sá Sùng diễn rất tốt rồi nhưng vẫn muốn quay lại lần nữa, không phải vì diễn viên mà chỉ đơn giản vì một ánh sáng thay đổi trong bầu trời rất đẹp nên tôi muốn diễn viên diễn lại để bắt được khoảnh khắc đó.

Ban đầu tôi chỉ dự trù bộ phim quay trong 25 ngày nhưng sau đó đội lên tận hơn 40 ngày. Vì thế nên ngân sách cũng đội lên rất nhiều".

Nghệ sĩ Xuân Hinh tiết lộ cát-xê phim Tết: "Không bằng tôi đi hát 2 bài”

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

