Danh hài Xuân Hinh nói về Minh Beta: "Không biết đại gia hay da bọc xương?"

Chiều ngày 5/2/20266, đoàn làm phim “Mùi Phở” đã có suất chiếu sớm dành cho báo giới tại TPHCM. Sau buổi chiếu phim, ê-kíp đã dành thời gian chia sẻ với truyền thông về quá trình thực hiện bộ phim.

Nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ rằng, anh tưởng đạo diễn – nhà sản xuất Minh Beta là đại gia nghìn tỷ nhưng gần tới ngày quay thì thấy anh lo lắng tới mất ngủ.

Xuân Hinh nói: “Lúc quay phim này, tôi nghĩ anh Minh Beta là đại gia, xảy ra chuyện gì cũng rất bình tĩnh nhưng gần đến ngày ra mắt thì tôi thấy anh hơi cuống thì không biết là đại gia thật hay da bọc xương (cười).

Tôi thấy Minh rất lo lắng, có những hôm làm suốt ngày mà không ngủ nữa. Tôi bảo: Minh cứ yên tâm, làm bộ phim để uống nước nhớ nguồn. Tôi già thế này còn chẳng lo lắng gì. Người ta thích hay không thích là chuyện bình thường nhưng Minh thì cứ cuống lên”.

Danh hài miền Bắc quay sang nói với đạo diễn Minh Beta: “Yên tâm là mẫu độ, thánh thương, tiền nhân ủng hộ, khán giả cả nước ủng hộ. Yên tâm là thế nào cũng hòa, không lỗ. Yên tâm đi”.

Ê-kíp làm phim giao lưu với báo giới chiều ngày 5/2/2026.

Ngay lập tức, đạo diễn kiêm nhà sản xuất Minh Beta tiếp lời: “Tôi thanh minh chút là tôi không cuống. Đơn giản chỉ là phim sắp ra rạp, thời gian không nhiều nên cố gắng để mọi việc chỉn chu. Đúng là những ngày này, tôi và đội ngũ không ngủ, làm việc liên tục để phim ra rạp theo đúng timeline”.

Nam đạo diễn cũng tiết lộ, quá trình sản xuất phim “Mùi Phở” có khá nhiều điều tình cờ thú vị mà anh coi đó là tín hiệu may mắn. Anh nói:

“Đúng như anh Xuân Hinh nói, phim này có rất nhiều điều kỳ diệu. Khi dựng phim, tôi chỉ cốt làm sao có bản dựng hay. Khi khóa bản dựng gửi đi xin duyệt thì nhìn lại số phút là 111 phút. Hoàn toàn không phải là sắp đặt mà tự nhiên ra số đó.

Sau đó, khi chúng tôi lên chương trình lì xì vé xem phim Mùi Phở cho khán giả thì chữ lì xì cũng có 3 số 1 ở chữ L và 2 chữ I. Và sau đó, rất tình cờ là ngày mà mình lì xì cho khán giả cũng là 3 số 1 (ngày 10 và 11/2). Tức là phim này có 9 số 1.

Những điều đó, tôi xin thề là tôi không cố gắng đạt được mà hoàn toàn tình cờ nên tôi rất tin vào những gì anh Xuân Hinh nói, cứ làm hết mình, bằng cả cái tâm thì sẽ được mẫu độ”. Sau cùng, nam đạo diễn khẳng định: “Tôi vẫn rất bình tĩnh, chỉ hơi bận thôi”. (cười)

Nam đạo diễn - nhà sản xuất nghìn tỷ Minh Beta và nghệ sĩ Xuân Hinh.

Mùi Phở là dự án được Minh Beta thực hiện suốt 4 năm, 2 năm làm kịch bản, và 2 năm quay, làm hậu kỳ vô cùng kỹ lưỡng. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên 2 miền Nam, Bắc như danh hài Xuân Hinh, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền, Thu Trang, Cường Cá, Hà Hương, Hải Triều, Tiến Lộc, Trần Bảo Nam… Phim chính thức ra rạp vào mùng 1 Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Minh Beta tên đầy đủ là Bùi Quang Minh, sinh năm 1983. Sau khoảng thời gian làm việc tại Singapore, Minh Beta trở về Việt Nam, khởi nghiệp với chuỗi 6 cửa hàng Doco Donuts & Coffee vào năm 2009. Trước khi trào lưu bánh Donuts thoái trào, vị doanh nhân đã kịp rút lui và bán thành công công ty của mình.

Sau đó, anh sáng lập cụm rạp chiếu phim BHD và khu vui chơi ẩm thực Beta Cineple. Anh cũng là người sáng lập kiêm chủ tịch Chủ tịch Beta Group. Năm 2020, với khoản đầu tư góp vốn 8 triệu USD từ Quỹ đầu tư Daiwa PI Partners (Nhật Bản), Beta Media (công ty thành viên của Beta Group) cán mức định giá doanh nghiệp là 1.000 tỷ đồng. Tới nay, tài sản của Minh Beta chắc chắn đã vượt xa con số đó.