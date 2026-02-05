Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lưu Diệc Phi "nối lại tình xưa" với bạn trai tin đồn kém 4 tuổi

Mối quan hệ của Lưu Diệc Phi và mỹ nam này liệu có sang trang mới?

Ngày 5/2, tờ Sohu đưa tin Lưu Diệc Phi và Lý Hiện sắp tái hợp, nối lại tiền duyên. Kể từ sau tiếng vang của tác phẩm Câu Chuyện Hoa Hồng, "thần tiên tỷ tỷ" không nhận thêm bất kỳ kịch bản phim mới nào. Tuy nhiên, sau khi ekip Đi Đến Nơi Có Gió mời quay phần 2, người đẹp này được cho biết đã gật đầu đồng ý. Về phía nam chính Lý Hiện, khi hay tin Lưu Diệc Phi nhận lời quay Đi Đến Nơi Có Gió phần 2, anh cũng cố gắng thu xếp lịch trình để lần nữa hợp tác cùng "mỹ nhân trong mộng". Lý Hiện nhiều khả năng sẽ quay bộ phim Sương Mù Xanh với Chương Nhược Nam trước rồi mới đến Vân Nam (Trung Quốc) hội ngộ với Lưu Diệc Phi.

Việc Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đồng ý tái ngộ trên màn ảnh cho thấy mối quan hệ tốt đẹp của cặp sao. Truyền thông kỳ vọng lương duyên của họ sẽ có bước tiến dài sau khi có lần thứ 2 đóng vai tình nhân. Cả hai vốn được đánh giá đẹp đôi.

Lưu Diệc Phi "nối lại tình xưa" với bạn trai tin đồn kém 4 tuổi- Ảnh 1.

Với việc có hảo cảm với nhau, Lý Hiện và Lưu Diệc Phi không ngần ngại nhận lời tái hợp, lần nữa trở thành couple màn ảnh. Ảnh: Sina.

Lý Hiện và Lưu Diệc Phi vướng nghi vấn "phim giả tình thật" sau khi hợp tác trong tác phẩm Đi Đến Nơi Có Gió (2021). Nguồn tin trong giới cho biết Lý Hiện đã phải lòng và theo đuổi Lưu Diệc Phi sau khi bộ phim đóng máy. Cả 2 đều có hảo cảm với nhau, mập mờ trên mức đồng nghiệp. Lý Hiện thậm chí còn chia tay bạn gái hot girl để toàn tâm toàn ý theo đuổi Lưu Diệc Phi. Đáng tiếc mối quan hệ này chưa thể tiến xa.

Lưu Diệc Phi "nối lại tình xưa" với bạn trai tin đồn kém 4 tuổi- Ảnh 2.

Người trong giới tiết lộ Lưu Diệc Phi và Lý Hiện phải lòng nhau sau khi đóng chung phim Đi Đến Nơi Có Gió (2021). Nam diễn viên đã ra sức theo đuổi đàn chị. Ảnh: Sina.

Các netizen cũng liên tục soi được những chứng cứ hẹn hò của Lý Hiện và Lưu Diệc Phi. Theo đó, vào giữa tháng 10/2024, paparazzi Bách Hiểu Sanh đã đăng tải video với tựa đề "Lưu Diệc Phi và Lý Hiện lên cùng một xe". Clip ghi lại hình ảnh Lưu Diệc Phi bước lên chiếc ôtô "ruột" mà nữ diễn viên thường sử dụng. Đáng nói, Lý Hiện thỉnh thoảng cũng dùng chiếc xe này.

Cuối năm 2024, Lý Hiện và Lưu Diệc Phi cùng tham gia buổi tiệc sinh nhật riêng tư của MC Lý Tương. Khách mời chỉ có 1 số người bạn thân thiết với nữ MC giàu nhất showbiz Trung Quốc. Do đó, nhiều người càng có cơ sở để tin rằng Lưu Diệc Phi và Lý Hiện thực sự có mối quan hệ thân mật trên mức đồng nghiệp nên cùng bạn bè đón Giáng sinh.

Đến giữa tháng 5/2025, Lưu Diệc Phi gây xôn xao khi công khai ủng bộ bộ phim Nhân Sinh Như Lần Đầu Gặp Gỡ vừa lên sóng của Lý Hiện. Cô đã chia sẻ lại bài đăng quảng bá phim mới của nam diễn viên sinh năm 1991 về trang cá nhân của mình. Ngay lập tức, Lý Hiện cũng nhấn follow tài khoản MXH Weibo của Lưu Diệc Phi để đáp lại sự quan tâm của "thần tiên tỷ tỷ".

Vướng tin đồn tình ái thời gian dài với đàn chị hơn 4 tuổi, nhưng Lý Hiện không phản hồi. Lưu Diệc Phi cũng không lên tiếng bác bỏ.

Lưu Diệc Phi "nối lại tình xưa" với bạn trai tin đồn kém 4 tuổi- Ảnh 3.

Cặp sao dùng chung xe ô tô. Ảnh: Weibo

Lưu Diệc Phi "nối lại tình xưa" với bạn trai tin đồn kém 4 tuổi- Ảnh 4.

Lý Hiện và Lưu Diệc Phi cùng xuất hiện tại tiệc riêng tư của đồng nghiệp trong showbiz. Điều này khiến nghi vấn họ hẹn hò thêm rầm rộ cõi mạng. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu

Á hậu Quốc tế sở hữu nhan sắc cuốn hút, ghi điểm với phong cách thời trang sự kiện tinh tế

Theo Vy Anh

Phụ nữ số

