Khó tin nổi đây là gương mặt thật của Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi là biểu tượng sắc đẹp, đến nay chưa ai có thể soán ngôi giành lấy danh hiệu mỹ miều "thần tiên tỷ tỷ" của cô tại showbiz Trung Quốc. Không chỉ trên thảm đỏ, đến cả khoảnh khắc đời thường của nữ diễn viên cũng khiến dân tình dậy sóng. Và vào ngày 1/7, hình ảnh Lưu Diệc Phi để mặt mộc hoàn toàn khi đi du lịch đã thu hút đến 200.000 lượt xem trên MXH Weibo. Làn da trắng mịn, đều màu, không lộ nhiều dấu hiệu lão hóa, đường nét gương mặt tự nhiên, ngũ quan hài hòa cùng thần thái thanh tao của Lưu Diệc Phi nhận được cơn mưa lời khen của công chúng.

Ở tuổi 38, Lưu Diệc Phi vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ. Dẫu chỉ diện trang phục đời thường, không hề son phấn cầu kỳ, cô vẫn toát lên khí chất nổi bật hiếm có. Dưới bài đăng, hàng nghìn bình luận xuất hiện trong thời gian ngắn, đa số đều không giấu nổi sự ngỡ ngàng và nhận xét Lưu Diệc Phi sở hữu gương mặt mộc trong mơ của mọi phụ nữ châu Á. Với hình ảnh mới nhất này, tiểu hoa đán 85 đình đám tiếp tục giữ trọn danh xưng “thần tiên tỷ tỷ” mà netizen ưu ái gọi bấy lâu. Thực tế, đây không phải lần đầu mặt mộc giản dị của Lưu Diệc Phi gây ấn tượng với công chúng. Nhiều năm qua, cô nằm trong top nữ thần mặt mộc của giới giải trí Hoa ngữ.

Mặt mộc không son phấn của Lưu Diệc Phi thu hút đến 200.000 lượt xem trên MXH. Ảnh: Weibo.

Gần đây, minh tinh hạng A đã siết cân để có vóc dáng thon gọn hơn. Lưu Diệc Phi được cho biết đã giảm đến 7 kg. Trước đó, khi bước sang tuổi trung niên, Lưu Diệc Phi có vẻ ngoài thất thường. Cô nhiều lần xuất hiện với diện mạo tăng cân thấy rõ, lộ nọng cằm, bắp tay to và vóc dáng đẫy đà. Hình ảnh cam thường kém xinh, lộ vô số khuyết điểm của Lưu Diệc Phi không ít lần gây thất vọng cho công chúng.

Lưu Diệc Phi đã giảm đến 7 kg để có vóc dáng thon thả. Ảnh: Weibo.

Hiện tại, Lưu Diệc Phi là cái tên hot bậc nhất Cbiz trong lĩnh vực truyền hình. Cô liên tục có phim gây tiếng vang trong 5 năm trở lại đây như Mộng Hoa Lục, Đi Đến Nơi Có Gió, Câu Chuyện Hoa Hồng. Tuy nhiên, sau loạt tác phẩm thành công, Lưu Diệc Phi vẫn chưa chọn được kịch bản phù hợp để "oanh tạc" màn ảnh. Tờ Sohu cho biết nữ diễn viên đã có hơn 600 ngày không đóng phim. Thời gian qua, cô chủ yếu tham gia sự kiện thời trang, lễ trao giải và liên hoan phim.

Về đời tư, tính từ lúc vào showbiz đến nay, Lưu Diệc Phi chỉ thừa nhận hẹn hò với duy nhất nam diễn viên Hàn Song Seung Hun. Cô từng dính nghi vấn qua lại với Vu Thích, Lý Hiện và khiến cuộc hôn nhân của Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu đổ vỡ, nhưng không lên tiếng phản hồi. Bước sang năm 2026, công chúng hy vọng Lưu Diệc Phi sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc.

Song Seung Hun là người bạn trai duy nhất được Lưu Diệc Phi công khai tính đến hiện tại. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Weibo