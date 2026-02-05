Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hoa hậu đông con nhất Việt Nam "biến mất" sau thông báo nợ 10 tỷ, muốn sang Campuchia làm lại từ đầu

05-02-2026 - 21:36 PM | Lifestyle

Có thể sau những biến cố và thăng trầm cuộc sống, "hoa hậu đông con nhất Việt Nam" đang lựa chọn một cuộc sống an yên, kín tiếng.

Hồ Oanh Yến sinh năm 1986 tại Vũng Tàu, từng hoạt động với vai trò người mẫu trước khi thử sức tại các đấu trường nhan sắc. Năm 2015, cô đăng quang Hoa hậu Thế giới Toàn cầu tại Philippines. Đến năm 2019, người đẹp tiếp tục giành danh hiệu Nữ hoàng Sắc đẹp Thế giới.

Bên cạnh các danh hiệu sắc đẹp, Oanh Yến còn gây chú ý khi trải qua 6 lần sinh nở và được công chúng gọi là “hoa hậu đông con nhất Việt Nam”. Cũng trong năm 2019, cô từng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi được chồng là doanh nhân tặng căn biệt thự trị giá khoảng 100 tỷ đồng tại Bình Dương.

Tuy nhiên, biến cố ập đến khi Oanh Yến tiết lộ bị bạn bè phản bội, chơi xấu dẫn đến cảnh tan gia bại sản, phải bán hết tài sản. Năm 2020, cô rời TP.HCM, đưa gia đình về Đồng Nai xây dựng trang trại rộng hơn 10 ha, hướng đến mô hình nông nghiệp tự cung tự cấp.

Gia đình hạnh phúc của Oanh Yến.

Dù vậy, cuộc sống tại đây gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn và không có nguồn thu ổn định. Đến năm 2024, Oanh Yến đưa sáu con trở lại TP.HCM để thuận tiện cho việc theo học trường quốc tế. Nàng hậu cũng thử sức với mô hình chuỗi cửa hàng tiện lợi nhưng không đạt được kết quả như mong muốn.

Tháng 8/2025, Oanh Yến tiếp tục thu hút sự chú ý khi công khai khoản nợ khoảng 10 tỷ đồng và bày tỏ ý định sang Campuchia làm lại từ đầu, có thể mở quán phở hoặc quán nước để mưu sinh.

Sau khi chia sẻ về nợ nần, Oanh Yến thường xuyên cập nhật Facebook với những thông điệp tích cực. Cô thể hiện niềm đam mê với trồng trọt, nông nghiệp khi tham gia nhiều khóa học, trải nghiệm thực tế tại các nông trại. Trên mạng xã hội, người đẹp cũng đăng tải nhiều khoảnh khắc vui vẻ, bình yên bên chồng con.

Thế nhưng hơn một tháng trở lại đây, “hoa hậu đông con nhất Việt Nam” bất ngờ “biến mất” hoàn toàn khỏi mạng xã hội. Bài đăng gần nhất của cô là vào ngày 16/12/2025. Ở status này, Oanh Yến chia sẻ loạt video ghi lại khung cảnh thanh bình tại Đồng Nai kèm dòng trạng thái: “Chắc sắp dọn ra đảo sống chứ cũng khó ăn khó ở lắm lắm rồi. Cái đảo lâu năm của tui mà bị tui lãng quên”.

Có thể sau những biến cố và thăng trầm cuộc sống, hoa hậu Oanh Yến đang lựa chọn một cuộc sống an yên, kín tiếng hơn bên chồng con. Cũng không loại trừ khả năng cô đang bận rộn với công việc riêng nên hạn chế sử dụng mạng xã hội.

Hoa hậu đông con nhất Việt Nam đưa con bỏ phố về quê học "trường làng": Bé lớn có dấu hiệu tự kỷ, các bé nhỏ không chịu đến lớp

Theo Li La

Phụ nữ mới

Hoa hậu đông con

