Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhan sắc "Hoa hậu đông con nhất Việt Nam" công khai nợ nần, muốn sang Campuchia lập nghiệp

19-08-2025 - 14:24 PM | Lifestyle

Dù là mẹ 6 con và không còn quá chải chuốt ngoại hình nhưng không thể phủ nhận thần thái nàng hậu sinh năm 1986 vẫn rất rạng rỡ, cuốn hút.

Hồ Oanh Yến, sinh năm 1986 tại Vũng Tàu, từng khởi đầu sự nghiệp với nghề người mẫu trước khi bước vào các đấu trường sắc đẹp. Năm 2015, cô đăng quang Hoa hậu Thế giới Toàn cầu tại Philippines và tiếp tục khẳng định tên tuổi bằng danh hiệu Nữ hoàng Sắc đẹp Thế giới 2019.

Sau ánh hào quang, Oanh Yến chọn cuộc sống bình lặng khi tập trung chăm sóc gia đình với 6 người con và thử sức kinh doanh. Tuy nhiên, chuỗi cửa hàng tiện lợi của cô không thành công, cộng thêm gánh nặng tài chính khiến người đẹp rơi vào cảnh nợ hơn 10 tỷ đồng. Trong một chia sẻ gần đây, Oanh Yến cho biết mong muốn có cơ hội sang Campuchia để khởi nghiệp lại bằng việc bán phở hoặc kinh doanh nước uống.

Nhan sắc "Hoa hậu đông con nhất Việt Nam" công khai nợ nần, muốn sang Campuchia lập nghiệp- Ảnh 1.

Nhan sắc "Hoa hậu đông con nhất Việt Nam" công khai nợ nần, muốn sang Campuchia lập nghiệp- Ảnh 2.

Nhan sắc Oanh Yến thời còn đi thi nhan sắc.

Thông tin này nhanh chóng gây chú ý, bên cạnh câu chuyện nợ nần thì nhan sắc thay đổi theo thời gian của nàng hậu cũng được công chúng nhắc lại. Nhìn lại thuở mới gia nhập làng giải trí, Oanh Yến sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ. Khi đăng quang, cô gây ấn tượng bởi vóc dáng mảnh mai, làn da trắng và thần thái tự tin, kiêu kỳ chuẩn hoa hậu.

Thời kỳ hoạt động sôi nổi trong showbiz, Oanh Yến luôn xuất hiện chỉn chu với phong cách thời trang sang trọng, hình ảnh được đầu tư kỹ lưỡng, toát lên vẻ đẹp lộng lẫy của một mỹ nhân giải trí.

Sau khi rút lui để chăm lo cho gia đình, trở thành bà mẹ nhiều con nhất showbiz Việt, Oanh Yến vẫn khiến khán giả bất ngờ bởi sự trẻ trung. Dù trải qua nhiều lần sinh nở, gương mặt của cô gần như không thay đổi, chỉ thêm phần đằm thắm, mặn mà.

Nhan sắc "Hoa hậu đông con nhất Việt Nam" công khai nợ nần, muốn sang Campuchia lập nghiệp- Ảnh 3.

Nhan sắc "Hoa hậu đông con nhất Việt Nam" công khai nợ nần, muốn sang Campuchia lập nghiệp- Ảnh 4.

Oanh Yến hiện tại dù không còn quá chăm chút ngoại hình nhưng vẫn rất rạng rỡ, cuốn hút.

Hiện tại, chọn cuộc sống gắn bó với nông trại, Oanh Yến thường xuất hiện với trang phục giản dị, ít trang điểm, mái tóc buộc gọn. Vẻ đẹp của cô giờ không còn cầu kỳ mà thiên về sự tự nhiên, khỏe khoắn, toát ra thần thái an nhiên của một người phụ nữ từng trải.

Hành trình nhan sắc của Oanh Yến là minh chứng cho sự thay đổi của một hoa hậu: từ một giai nhân lộng lẫy trên thảm đỏ, trở thành bà mẹ đông con vẫn giữ sức hút riêng, cho đến hình ảnh một "người nông dân" với nét đẹp đời thường nhưng không kém phần rạng rỡ.

Hoa hậu đông con nhất Việt Nam thông báo nợ 10 tỷ, muốn sang Campuchia làm lại từ đầu

Theo Li La

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tuyến buýt điện đặc biệt mới khai trương của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ miễn phí chở người dân tới những điểm du lịch nào?

Tuyến buýt điện đặc biệt mới khai trương của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ miễn phí chở người dân tới những điểm du lịch nào? Nổi bật

Bủn rủn tay chân trước chung cư của giới siêu giàu: Căn phèn nhất giá 300 tỷ, giúp việc lái Mercedes đi chợ, Huỳnh Hiểu Minh là cư dân!

Bủn rủn tay chân trước chung cư của giới siêu giàu: Căn phèn nhất giá 300 tỷ, giúp việc lái Mercedes đi chợ, Huỳnh Hiểu Minh là cư dân! Nổi bật

5 dấu hiệu của đàn ông có thực lực, dễ giàu có và thành công sau tuổi 35

5 dấu hiệu của đàn ông có thực lực, dễ giàu có và thành công sau tuổi 35

14:18 , 19/08/2025
Hương Liên đã làm gì mà vừa lấy chồng hào môn đã bị chỉ trích khắp MXH?

Hương Liên đã làm gì mà vừa lấy chồng hào môn đã bị chỉ trích khắp MXH?

14:16 , 19/08/2025
3 khoản quỹ phụ nữ trung niên hay bỏ qua khiến cuộc sống đảo lộn khi biến cố xảy ra

3 khoản quỹ phụ nữ trung niên hay bỏ qua khiến cuộc sống đảo lộn khi biến cố xảy ra

13:52 , 19/08/2025
Hòa Minzy bật khóc khi hát OST Mưa Đỏ, nghẹn ngào chia sẻ về hai câu thoại đắt giá trong phim

Hòa Minzy bật khóc khi hát OST Mưa Đỏ, nghẹn ngào chia sẻ về hai câu thoại đắt giá trong phim

13:52 , 19/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên