Hoa hậu Việt lấy chồng thứ 3 lên tiếng tin phải đi rửa bát thuê khi sang Canada định cư

2 ngày trước, Hoa hậu Diễm Hương thông báo đang mang thai lần thứ 2 với chồng kém tuổi. Được biết, người đẹp sinh năm 1990 có con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Cô và ông xã Việt kiều rất mong chờ sự xuất hiện của thành viên mới.

Trên trang cá nhân, Diễm Hương mới đây chia sẻ về tình trạng sức khỏe khi mang thai con thứ 2. Cô cho biết không thể ngồi lâu vì bé liên tục đạp. "Trước ngồi 5-9 tiếng không sao, giờ tranh thủ khúc nào khách nằm ủ tê là chạy vào nằm xíu, không thì mini Mập nhắc nhở liền. Chắc bé biết ba giỏi kiếm tiền nên nhắc mẹ khỏi lo", cô viết. Tại Canada, Diễm Hương đang làm công việc phun xăm thẩm mỹ, trang điểm.

Trong bài đăng, Hoa hậu sinh năm 1990 cũng lên tiếng đính chính thông tin cô phải đi rửa bát thuê ở nước ngoài. "Nghe thiên hạ xấu tính đồn em đang đi rửa chén nữa, nên các chị khách yêu chủ quán phở ơi, có thể giúp em Hương 1 slot, em đã có giấy tờ ở hợp lệ nên không sợ nhà nước phạt đây ạ", cô hài hước cho hay. Diễm Hương chia sẻ công việc của cô rất sướng, được khách hàng yêu thương và quan tâm.

Chia sẻ về hành trình mang thai ở tuổi 35, Hoa hậu Diễm Hương thừa nhận gặp không ít khó khăn. "Dù quá trình vừa qua, cả hai vợ chồng vô cùng mệt mỏi thể xác, sự lên xuống của tâm trạng liên tục, hồi hộp đan xen lo lắng, vui mừng nhưng không dám chủ quan. Một phán đoán ẩu vô tâm của một nữ bác sỹ siêu âm tại phòng khám cũng đủ khiến vợ chồng Hương mất ăn mất ngủ suốt cả tuần... Nhưng vợ chồng Hương luôn cầu nguyện. Rất nhiều lời cầu nguyện", cô cho hay.

Trong thời gian mang thai, ông xã luôn đồng hành và động viên Diễm Hương. "Ba đã bắt đầu từ rất sớm, từ lúc bé Ong đập những nhịp tim đầu tiên. Ba mua những chai dầu khuynh diệp. Ba nghĩ dầu khuynh diệp là một thứ không thể thiếu với con nên mua sắm đầu tiên. Dầu bên này không bằng dầu khuynh diệp của mình đâu vợ nên chồng mua lố luôn mang sang kia", người đẹp 9x viết.

Diễm Hương đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, từng đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss Earth 2010 và ghi dấu ấn với thành tích lọt top 14. Hai năm sau, người đẹp tiếp tục thử sức ở Miss Universe 2012 tại Mỹ. Trải qua hành trình hôn nhân nhiều biến cố, tháng 1/2024, cô tìm thấy bến đỗ mới bên ông xã David Lieu. Cặp đôi tổ chức một lễ cưới ấm cúng và kín đáo tại nhà thờ nhỏ ở Canada, chỉ có sự hiện diện của người thân và bạn bè thân thiết.

Nói về lý do kết hôn lần 3, Diễm Hương cho hay: "Chọn một người thích hay thương mình thì dễ, một người thương mình mà thích cả con mình cũng không khó, nhưng một người thương mình, thương con mình, gia đình mình thương người đó là điều khó. Và Hương nghĩ Hương đã tìm được một người như vậy tại thời điểm hiện tại.

Hiện Hương thấy bình yên với cuộc sống mới tại nơi ở mới với không ít sự khó khăn thuở ban đầu. Tương lai Hương hy vọng luôn có được sự chúc phúc và yêu thương của mọi người cho Hương, cho Noah và cho gia đình của Hương".

