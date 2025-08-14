Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hoa hậu đông con nhất Việt Nam thông báo nợ 10 tỷ, muốn sang Campuchia làm lại từ đầu

14-08-2025 - 14:40 PM | Lifestyle

Từng sống trong biệt thự 100 tỷ đồng, nuôi 6 con và được gọi là hoa hậu đông con nhất Việt Nam, Oanh Yến vừa tiết lộ đang nợ khoảng 10 tỷ đồng, kiệt sức vì áp lực tài chính và cân nhắc sang Campuchia khởi nghiệp lại từ đầu.

Hoa hậu đông con nhất Việt Nam

Hồ Oanh Yến sinh năm 1986 tại Vũng Tàu, từng là người mẫu trước khi thử sức ở các đấu trường nhan sắc. Năm 2015, cô đăng quang Hoa hậu Thế giới Toàn cầu tại Philippines. Đến năm 2019, người đẹp tiếp tục giành danh hiệu Nữ hoàng Sắc đẹp Thế giới.
Các danh hiệu này giúp tên tuổi Oanh Yến xuất hiện nhiều trên truyền thông, song đời tư của cô mới là điều khiến công chúng đặc biệt chú ý.

Oanh Yến hiện là mẹ của sáu người con. Trước đây, cô từng một mình nuôi hai con trai. Sau này, khi gắn bó với doanh nhân – cũng là chồng hiện tại – cô sinh thêm bốn con nữa. Gia đình từng sống trong biệt thự trị giá khoảng 100 tỷ đồng do chồng tặng.
Dù sinh nở nhiều lần, Oanh Yến vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng, được khen ngợi về nhan sắc.

Hoa hậu đông con nhất Việt Nam thông báo nợ 10 tỷ, muốn sang Campuchia làm lại từ đầu- Ảnh 1.

Oanh Yến bên bạn đời và 6 con.

Bỏ phố về quê làm nông, thất bại chồng chất

Năm 2020, Oanh Yến rời TP.HCM, đưa gia đình về Đồng Nai xây dựng trang trại rộng hơn 10 ha, hướng đến mô hình nông nghiệp tự cung tự cấp. Cô chia sẻ trên Dân trí:

“Nếu sống mà chỉ lao vào kiếm tiền thì chẳng làm được giá trị gì cho đời”.

Trang trại trồng nhiều loại cây và chăn nuôi, nhưng thiếu điện và nước vào mùa khô khiến cây chết hàng loạt. Việc kinh doanh không thuận lợi, Oanh Yến gần như không có thu nhập.

Năm 2024, cô đưa sáu con trở lại TP.HCM để tiện việc học trường quốc tế và thử sức với mô hình chuỗi cửa hàng tiện lợi. Ban đầu mở bảy điểm bán, song chỉ sau thời gian ngắn, cô buộc phải thu hẹp còn bốn cửa hàng do thua lỗ.

Trả lời Ngôi Sao, Oanh Yến thừa nhận: “Tôi kiệt sức vì nợ 10 tỷ đồng”. Người đẹp cho biết phần lớn số nợ là vay ngân hàng và mượn từ người thân, thế chấp nhiều bất động sản ở Đồng Nai, Gia Lai.

“Mấy chục hécta đất đều cầm cố ngân hàng, không khai thác cũng chưa bán được khiến tôi rất xót ruột” – Oanh Yến nói.

Hoa hậu đông con nhất Việt Nam thông báo nợ 10 tỷ, muốn sang Campuchia làm lại từ đầu- Ảnh 2.

Hoa hậu đông con nhất Việt Nam thông báo nợ 10 tỷ, muốn sang Campuchia làm lại từ đầu- Ảnh 3.

Oanh Yến làm nông thất bại.

Hoa hậu đông con nhất Việt Nam thông báo nợ 10 tỷ, muốn sang Campuchia làm lại từ đầu- Ảnh 4.

Nàng hậu du lịch Campuchia.

Ý định sang Campuchia khởi nghiệp lại

Trước áp lực nợ nần, Oanh Yến tiết lộ đang muốn sang Campuchia mở tiệm phở hoặc quán nước nhưng hiện chưa xoay được vốn. Gần đây, cô cũng có chuyến du lịch tiết kiệm một tuần tại Phnom Penh để tìm cảm hứng kinh doanh.

Hiện Oanh Yến và các con tạm sống nhờ nhà chị gái tại TP.HCM. Gia đình hai bên hỗ trợ phần lớn chi phí sinh hoạt và học tập của các con. Cô cho biết dù khó khăn, vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan để nuôi dạy con tốt.

"Hoa hậu đông con nhất showbiz Việt" sống trong nhà cấp 4, tối giản nhu cầu cá nhân

Theo Li La

Đời sống & pháp luật

