Mỹ nữ chính thức “sở hữu” người đàn ông được khát khao bậc nhất thế giới: “Hột xoàn nhỏ xinh” khiến cả thiên hạ trầm trồ

"Tình yêu sét đánh" của danh thủ CR7

Năm 2016, cô nhân viên Georgina Rodríguez của cửa hàng Gucci tại Madrid lần đầu tiên phục vụ vị khách VIP nổi tiếng toàn thế giới Cristiano Ronaldo. Trước vị khách VIP Rodriguez run rẩy, nhút nhát. Nhưng Ronaldo lại đặc biệt ấn tượng với sự trưởng thành và cuốn hút của cô nhân viên nhỏ bé ngay từ lần đầu gặp mặt.

Trong một buổi tiệc chiêu đãi khách hàng quan trọng do Dolce & Gabbana tổ chức, họ tình cờ gặp lại nhau lần nữa. Giây phút ấy "thật sự là tình yêu sét đánh".

Những ngày sau đó, đồng nghiệp của Rodriguez ngỡ ngàng khi ngôi sao bóng đá nổi tiếng nhất thế giới đều lái chiếc xe Bugatti hào nhoáng trước cửa, chờ Georgina tan ca để rồi cả hai trở về “thế giới riêng” của họ.

Nam danh thủ và bạn gái hẹn hò từ cuối năm 2017, khi đó, Cristiano Ronaldo đã là ông bố ba con. Chuyện tình với danh thủ bóng đá đình đám thế giới đã giúp Georgina Rodriguez đổi đời hoàn toàn và chính cô cũng không phủ nhận điều này. Người đẹp 9X chia sẻ: "Cuộc đời tôi đã thay đổi vào ngày tôi gặp Cristiano Ronaldo. Mọi người đuổi theo tôi mỗi ngày. Có những ngày tôi không thể ra ngoài vì luôn có nhiều người muốn chụp ảnh tôi. Đó là lý do tại sao tôi luôn phải lo lắng về sự an toàn của mình".

Tháng 11/2017, Georgina sinh con gái tại Tây Ban Nha. Sau khi sinh con, mối quan hệ giữa cô và bạn trai nổi tiếng càng tốt đẹp hơn, gắn kết hơn.

Người phụ nữ chính thức là vợ của Ronaldo

Từ khi công khai mối quan hệ vào năm 2017, Georgina không chỉ là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho Ronaldo mà còn cùng anh xây dựng một gia đình lớn. Cặp đôi có hai con gái chung là Alana Martina (sinh năm 2017) và Bella Esmeralda (sinh năm 2022), ngoài ra còn cùng nuôi dạy các con của Ronaldo từ các mối quan hệ trước: Cristiano Jr., và cặp sinh đôi Eva – Mateo.

Georgina thường xuất hiện cùng các con, cổ vũ Ronaldo trong các sự kiện lớn và luôn là hậu phương vững chắc giúp anh tập trung vào sự nghiệp.

Chuyện tình "cổ tích" của CR7 nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng. Từ một “cô gái vô danh”, Georgina trở thành nàng “Lọ Lem đời thực”, không chỉ nổi tiếng bởi người bạn trai "vạn người mơ" CR7, mà cô còn là hình mẫu của nghị lực và bản lĩnh.

Georgina luôn có mặt chia sẻ những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời CR7

Cô nhanh chóng thu hút 67 triệu lượt theo dõi trên Instagram cá nhân và có thể kiếm bộn tiền từ các hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu thời trang lớn. Cô dần tự mình khẳng định vị thế trong làng thời trang khi liên tục góp mặt trong các chiến dịch của các thương hiệu đình đám như Gucci, Prada, Chanel. Ở phong cách nào người đẹp cũng khiến mạng xã hội dậy sóng: kiêu kỳ lộng lẫy như nữ hoàng trên thảm đỏ; ngoài đời thì sexy, năng động với những trang phục khoe dáng cực gắt.

Người đẹp chia sẻ, cô có nhiều áp lực khi sống bên một người nổi tiếng như Ronaldo nhưng không vì thế mà cô thay đổi bản thân hoặc đánh mất mình.

Năm 2022, Netflix tung loạt phim tài liệu "I Am Georgina", chia sẻ rõ cuộc sống phía sau ánh hào quang là một người phụ nữ vừa là mẹ, vừa là người yêu, vừa tự xây dựng sự nghiệp. Bộ phim giúp Georgina ghi điểm mạnh mẽ nhờ sự gần gũi, thông minh và kiên định khác hẳn hình ảnh "bóng hồng bên siêu sao" mà nhiều người lầm tưởng.

Nhờ danh tiếng của Ronaldo, Georgina trở thành người mẫu nổi tiếng, gương mặt đại diện, quảng cáo của nhiều thương hiệu hàng xa xỉ, thoải mái tận hưởng cuộc sống giàu sang và có hàng chục triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Sau khi yêu Georgina, CR7 cũng khép lại quá khứ đào ho. Cặp đôi đã gắn bó với nhau 9 năm. Cả hai có 2 người con gái Alana (6 tuổi) và Bella (2 tuổi).

Georgina Rodriguez cũng vô cùng yêu thương 3 con riêng của Cristiano Ronaldo. Người đẹp từng chia sẻ: "Những đứa trẻ là niềm vui của chúng tôi, tôi yêu thương chúng như nhau. Khi chúng tôi thức dậy mỗi ngày, điều đầu tiên chúng tôi làm là ôm hôn lũ trẻ và ngắm nhìn chúng ăn sáng, đảm bảo các con có mọi thứ cần thiết. Mọi thời gian của tôi đều dành cho các con. Với tôi, nhà là tổ ấm cho tôi cảm giác hạnh phúc nhất, là ngôi nhà với các con và người bạn đời của mình".

Hồi tháng trước, người đẹp chia sẻ hình ảnh bữa tối theo chủ đề cô dâu, kèm theo gối hình trái tim khiến người hâm mộ đồn đoán cặp đôi đã đính hôn.

Georgina Rodríguez và các con trong bữa tiệc

Đêm 11/8, Georgina đã đăng tải loạt ảnh trên Instagram, hé lộ tin vui của cặp đôi sau 9 năm gắn bó. Georgina đăng ảnh hai bàn tay đặt lên nhau, nổi bật với chiếc nhẫn kim cương to khổng lồ đeo ở ngón áp út, cùng lời dẫn gây chú ý: "Vâng, em đồng ý. Ở kiếp này và ở tất cả các kiếp khác nữa". Bức ảnh nhận được hơn 6,5 triệu lượt thích cùng hàng trăm nghìn bình luận chúc phúc của người hâm mộ.

Georgina Rodríguez khoe chiếc nhẫn kim cương khổng lồ trên ngón áp út công khai chuyện được Cristiano Ronaldo cầu hôn.

Cầu thủ 40 tuổi cuối cùng cũng ngỏ lời cầu hôn bạn gái, một "happy ending" cho chuyện tình cổ tích.

Dù cặp đôi không tiết lộ chiếc nhẫn mang thương hiệu nào, các chuyên gia trang sức đã có những ước tính ban đầu. Theo Tổng giám đốc điều hành của Rare Carat, Ajay Anand, viên kim cương trung tâm có thể đạt chất lượng "nước D" (chất lượng kim cương cao cấp nhất) và có độ trong suốt hoàn hảo, nặng hơn 30 carat. Với những thông số này, giá trị của chiếc nhẫn có thể lên tới 5 triệu USD (hơn 127 tỷ đồng).

Một chuyên gia khác ước tính viên kim cương ở chiếc nhẫn mà Ronaldo tặng Georgina nặng khoảng 15 đến 20 carat, có giá trị hơn 2 triệu USD (khoảng 51 tỷ đồng).

