Không ở cùng con, không vào viện dưỡng lão: Cặp vợ chồng về hưu chọn cách sống giúp tiết kiệm hàng trăm triệu mỗi năm

Giữa bối cảnh nhiều gia đình trung niên bắt đầu lo lắng về chi phí tuổi già - từ tiền sinh hoạt, y tế đến viện dưỡng lão - câu chuyện này được chia sẻ rộng rãi vì nó chạm đúng một nỗi băn khoăn rất thực: Về hưu rồi, sống thế nào để không trở thành gánh nặng tài chính cho con?

Một cuộc sống hưu trí “không rẻ” nhưng được tính toán kỹ

Nhìn bề ngoài, nhịp sống của hai ông bà khá giản dị: tập thể dục buổi sáng, đọc sách, chăm cây, tham gia sinh hoạt cộng đồng, cuối tuần đón con cháu về chơi. Nhưng phía sau sự bình thản ấy là một hệ thống chi tiêu được kiểm soát rất rõ ràng.

Họ không thuê người chăm sóc riêng, không trả phí viện dưỡng lão, cũng không phải chi tiền thuê nhà hay sửa nhà chắp vá từng năm. Thay vào đó, chi phí lớn nhất được dồn vào một lần cải tạo nhà - coi như một khoản “đầu tư hưu trí”.

Với diện tích 118m², căn hộ cũ vốn được thiết kế cho gia đình đông người, nhiều phòng nhỏ, thiếu sáng và thiếu lưu trữ. Nếu giữ nguyên, chi phí sinh hoạt và bảo trì về lâu dài sẽ cao, chưa kể rủi ro té ngã, bất tiện khi tuổi cao.

Cải tạo nhà - khoản đầu tư giúp “khóa chặt” chi phí tuổi già

Thay vì tiết kiệm từng đồng cho hiện tại, các con đã giúp cha mẹ tái cấu trúc toàn bộ không gian sống, dựa trên nguyên tắc tài chính rất rõ: Chi tiền một lần để giảm chi đều hàng tháng trong 10–20 năm sau.

Những thay đổi chính đều xoay quanh việc giảm chi phí phát sinh lâu dài:

- Gộp phòng, mở không gian → giảm điện chiếu sáng ban ngày, hạn chế sửa chữa lặt vặt.

- Tăng mạnh lưu trữ tập trung → không cần mua thêm tủ, kệ, tránh mua đồ trùng lặp.

- Thiết kế tối giản, ít đồ rời → giảm thời gian dọn dẹp, giảm nhu cầu thuê giúp việc.

- Robot hút – lau tích hợp cấp thoát nước → thay thế chi phí nhân công lâu dài.

Về bản chất, đây là cách chuyển chi phí vận hành hàng tháng thành chi phí đầu tư ban đầu – một tư duy tài chính rất đáng học.

Không vào viện dưỡng lão: Quyết định mang tính tài chính rõ ràng

Tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, chi phí viện dưỡng lão chất lượng trung bình - khá không hề thấp, và thường tăng theo thời gian. Với nhiều gia đình, đây là một khoản chi dài hạn khó kiểm soát.

Cặp vợ chồng này chọn ở nhà không phải vì “không đủ tiền”, mà vì họ nhận ra:

- Khi còn tự chăm sóc được, ở nhà là phương án tiết kiệm nhất.

- Môi trường quen thuộc giúp giảm rủi ro sức khỏe tinh thần – từ đó giảm chi phí y tế.

- Con cái chỉ hỗ trợ vào những dịp cần thiết, không phát sinh chi phí chăm sóc toàn thời gian.

Nói cách khác, họ mua sự độc lập bằng việc chuẩn bị sớm, thay vì trả tiền cho sự phụ thuộc sau này.

Một ngôi nhà được thiết kế để… tiêu tiền ít hơn

Từng không gian trong căn hộ đều phản ánh tư duy kiểm soát chi phí:

- Lối vào có đèn cảm biến → giảm rủi ro tai nạn, tránh chi phí y tế không đáng có.

- Bếp thiết kế theo chiều cao người già → nấu nướng nhẹ nhàng hơn, ít mệt, ít ăn ngoài.

- Phòng tắm chia khu rõ ràng → giảm trơn trượt, hạn chế sửa chữa và tai nạn.

- Không gian sinh hoạt cộng đồng mở → tăng tương tác xã hội, giảm cảm giác cô đơn – yếu tố thường dẫn đến chi tiêu cảm xúc ở tuổi già.

Đây không còn là chuyện thẩm mỹ hay tiện nghi đơn thuần, mà là thiết kế để kiểm soát rủi ro tài chính trong tương lai.

Sống riêng nhưng không tốn kém hơn sống chung

Điểm khiến nhiều người bất ngờ là: không sống cùng con cái không đồng nghĩa với chi tiêu cao hơn.

Ngược lại, khi sống riêng:

- Chi tiêu sinh hoạt được chủ động và gọn gàng hơn.

- Không phát sinh các khoản “chi theo gia đình đông người”.

- Con cái hỗ trợ có mục tiêu rõ ràng (cải tạo nhà, chăm sóc khi cần), thay vì hỗ trợ dàn trải hàng tháng.

Với cách này, cả hai thế hệ đều dễ thở về tài chính.

Bài học tài chính cho người trung niên đang chuẩn bị nghỉ hưu

Câu chuyện của cặp vợ chồng về hưu ở Bắc Kinh cho thấy một điều rất rõ:

- Tuổi già an yên không đến từ việc tiết kiệm cực đoan, mà đến từ việc chi tiền đúng thời điểm.

- Chuẩn bị không gian sống sớm → giảm chi phí y tế và chăm sóc sau này.

- Đầu tư vào sự tự lập → không phụ thuộc tài chính vào con cái.

- Sống tối giản có tính toán → chi ít nhưng không thiếu.

Và quan trọng nhất: nghỉ hưu không phải lúc “thắt chặt đến khổ sở”, mà là giai đoạn cần một chiến lược tài chính đủ dài hơi để sống tử tế với chính mình.