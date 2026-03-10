Hai quán quân 'Học viện ngôi sao': Người nổi đình đám, người đi hát dạo

Học viện ngôi sao là chương trình truyền hình thực tế nhằm tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ. Trải qua 2 mùa tổ chức, chương trình tìm ra quán quân là Hòa Minzy và Thảo Nhi. Có cùng xuất phát điểm tuy nhiên hành trình làm nghề của cả hai lại có nhiều khác biệt.

Hòa Minzy trở thành cái tên hàng đầu showbiz Việt

Sinh ra tại Bắc Ninh, vùng đất nổi tiếng với những làn điệu quan họ ngọt ngào, Hòa Minzy (tên thật là Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995) sở hữu giọng hát vừa trong trẻo vừa đầy nội lực.

Năm 2014, cô bước chân vào thế giới giải trí khi tham gia Học viện ngôi sao . Tại cuộc thi, Hòa Minzy nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ khả năng biến hóa linh hoạt. Sự đa dạng trong cách xử lý bài hát, kết hợp với cá tính mạnh mẽ và sự chân thành, đã giúp cô nổi bật giữa dàn thí sinh tài năng.

Hòa Minzy giành quán quân "Học viện ngôi sao" mùa đầu tiên.

Đêm chung kết, Hòa Minzy xuất sắc vượt qua các đối thủ để giành ngôi vị quán quân, đánh dấu bước khởi đầu đầy triển vọng cho sự nghiệp của mình. Chiến thắng Học viện ngôi sao không chỉ là danh hiệu mà còn là tấm vé để Hòa Minzy bước vào thế giới giải trí đầy cạnh tranh.

Sau những năm tháng loay hoay tìm chỗ đứng, Hòa Minzy khẳng định được bản thân với hàng loạt bản hit. Tính cách gần gũi, hài hước cũng giúp cô xây dựng lượng fan đông đảo, đồng thời tạo sức hút đặc biệt trong mắt khán giả.

Những năm qua, Hòa Minzy là một trong những ca sĩ "đắt show", có cát-xê cao thuộc hàng top của showbiz Việt. Năm 2025, cô ra mắt MV Bắc Bling và tiếp tục tạo nên một cơn sốt trên thị trường âm nhạc Việt Nam.

Hòa Minzy hiện là một trong số nữ ca sĩ hàng đầu showbiz Việt.

Không chỉ âm nhạc, đời tư của Hòa Minzy cũng đặc biệt được quan tâm. Nữ ca sĩ vừa công khai tình cảm với bạn trai Thăng Văn Cương . Anh hiện mang hàm đại úy, công tác trong quân đội.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, Hòa Minzy được nhiều người chúc phúc. Khán giả, đồng nghiệp bày tỏ vui mừng vì cuối cùng cô cũng tìm được bến đỗ bình yên sau nhiều thăng trầm, lận đận trong chuyện tình duyên.

Thảo Nhi chật vật, đi hát dạo quán cà phê

Nguyễn Ngọc Thảo Nhi, sinh năm 1996 tại thành phố Huế. Năm 2015, Thảo Nhi được chú ý khi trở thành quán quân Học viện ngôi sao mùa thứ 2. Tại cuộc thi, cô nổi tiếng với giọng hát nội lực và khả năng biến hóa đa dạng.

Trong đêm chung kết, Thảo Nhi là cái tên được các chuyên gia thống nhất trao toàn bộ số điểm của mình, tương đương 100% điểm số giám khảo. Kết quả, cô giành chiến thắng thuyết phục với 115,06% số điểm.

Thảo Nhi chiến thắng "Học viện ngôi sao 2015".

Một năm sau, cô tiếp tục dự thi Vietnam Idol 2016 và gây ấn tượng mạnh, được nhạc sĩ Huy Tuấn đánh giá là thí sinh khó đoán. Tuy nhiên nữ ca sĩ chỉ dừng chân ở Top 4 chung cuộc.

Sau cuộc thi, Thảo Nhi tiếp tục theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Tuy nhiên nữ ca sĩ khá chật vật khi không có một ca khúc nào nổi bật.

Trong một cuộc phỏng vấn, Thảo Nhi từng tiết lộ trải qua một thời gian dài bế tắc sau khi giành chiến thắng ở Học viện ngôi sao. Vì lý do kinh tế nên cô không đủ điều kiện để theo đuổi ước mơ.

"Không có bầu show nào mời, lúc đó tôi cũng không thể tiếp tục đi hát ở quán cà phê hay những quán bar nhỏ vì ngại người ta dị nghị. Nhưng không làm gì cả thì tôi sẽ chết đói", cô từng nói.

Nhiều năm qua, nữ ca sĩ vẫn miệt mài đi hát phòng trà, quán cà phê để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Khán giả cũng không còn nhận ra Thảo Nhi từng là quán quân của một cuộc thi âm nhạc.

Thảo Nhi vẫn loay hoay với nghề sau nhiều năm.

Về đời tư, Thảo Nhi chọn cuộc sống khá kín tiếng. Vài năm trước, cô từng tiết lộ việc đã sinh con. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thoải mái chia sẻ những khoảng khắc đời thường bên con gái. Sau 11 năm, Thảo Nhi được khen ngày càng trẻ trung, xinh đẹp hơn trước.