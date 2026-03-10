Thông báo mới nhất của Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng liên quan đến khu đền rộng 5.000m2

Khu du lịch Đại Nam – một trong những điểm đến tâm linh và văn hóa nổi bật ở miền Nam, thuộc sở hữu của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi"). Dịp đầu năm, khu du lịch tiếp tục thu hút du khách với hàng loạt thông báo hấp dẫn. Mới đây, đơn vị quản lý đã chính thức công bố lịch mở cửa kéo dài cho hai công trình biểu tượng là Kim Điện Đại Nam và Bảo Tháp 9 tầng. Cụ thể, các khu vực này sẽ đón khách đến tận 22h00 (10 giờ đêm) vào ba ngày đặc biệt: thứ Bảy ngày 14/3/2026, ngày 30 tháng Giêng âm lịch (18/3/2026) và mùng 1 tháng 2 âm lịch (19/3/2026).

Thông báo này được đăng tải trên các kênh chính thức của Khu du lịch Đại Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan của đông đảo du khách trong dịp đầu năm mới. Trước đó, vào đầu tháng 3/2026 (tức 13/1 Âm lịch), Đại Nam cũng từng mở cửa xuyên đêm khu Kim Điện và Bảo Tháp từ đêm 2/3 đến sáng 3/3, kèm dịch vụ xe lửa đưa đón miễn phí. Sự kiện lần này tiếp nối tinh thần đó, hứa hẹn mang đến trải nghiệm chiêm bái và du xuân độc đáo dưới ánh trăng rằm.

Kim Điện Đại Nam, khánh thành ngày 2/9/2005, là ngôi đền lớn nhất Việt Nam theo Kỷ lục Việt Nam (ghi nhận ngày 15/8/2007), với tổng diện tích xây dựng lên đến 5.000m².

Công trình được thiết kế theo mô-típ vuông tròn biểu tượng cho Đất và Trời. Mái vòm hình tròn chạm khắc 108 con chim hạc – 54 con bay thuận chiều kim đồng hồ tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam ở cõi trần, 54 con còn lại bay ngược chiều đại diện cho cõi âm, nhấn mạnh sự hài hòa âm dương và trường tồn bền vững. Chính giữa mái vòm là điểm vọng âm, nơi âm thanh được khuếch đại lan tỏa khắp không gian thiêng liêng.

Bốn vách tường vuông vức của Kim Điện được trang hoàng bởi 28 bộ cánh cửa nặng 500kg mỗi cánh, chạm trổ tinh xảo 28 bộ tranh lịch sử tiêu biểu dân tộc. Bên trong là các pho tượng thờ, phù điêu và vật dụng dát vàng 24K lộng lẫy. Xung quanh là khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ với dãy Ngũ Hành Sơn (Bảo Sơn) cao trung bình 65,8m, gồm năm ngọn Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Trấn giữ dãy núi là các tượng thần Bạch Hổ, Thần Núi và Thần Nông, cùng hàng ngàn chim yến "đất lành chim đậu".

Nổi bật trên đỉnh Bảo Sơn là Bảo Tháp 9 tầng – nơi thờ phụng tâm linh và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam. Mỗi tầng tháp mang ý nghĩa riêng, tôn vinh tiền nhân và truyền thống hào hùng. Du khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ từ xe lửa miễn phí hoặc leo bộ qua các lối mòn xanh mướt.

Khu du lịch Đại Nam không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn là kiệt tác văn hóa, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Với thông báo mới này, du khách từ khắp nơi, đặc biệt khu vực Bình Dương và TP.HCM, có cơ hội trải nghiệm không gian huyền bí ban đêm. Trong bối cảnh du lịch nội địa phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, các sự kiện mở cửa kéo dài như vậy góp phần kích thích nhu cầu du xuân, lễ hội. Đại Nam cũng thường xuyên tổ chức các chương trình văn hóa, ẩm thực và lễ hội truyền thống, khẳng định vị thế "điểm đến phải ghé" đầu năm.

Nếu bạn đang lên kế hoạch du lịch, hãy theo dõi fanpage chính thức của Khu du lịch Đại Nam để cập nhật vé, giờ mở cửa và các lưu ý di chuyển. Sự kiện này chắc chắn sẽ là điểm nhấn khó quên trong hành trình tâm linh 2026.