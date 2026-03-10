Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khách Tây vỗ bụng khen bún bò Huế "ngon quá, ngon quá": Chủ quán kể về bữa ăn đặc biệt

10-03-2026 - 11:56 AM | Lifestyle

Đoạn clip ghi lại phản ứng của vị khác Tây sau khi dùng bữa đã hút hơn 2 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Đoạn clip ghi lại phản ứng của một du khách nước ngoài sau khi thưởng thức món bún bò Huế đang lan truyền mạnh trên TikTok, khiến nhiều người xem thích thú và không ngại mở lại nhiều lần vì sự đáng yêu, hài hước. Theo nội dung đoạn clip, vị khách sau khi ăn xong bát bún bò Huế đã đứng dậy, cầm giấy ăn lau miệng. Trên gương mặt anh hiện rõ vẻ mãn nguyện sau bữa ăn rất hợp khẩu vị.

Không dừng lại ở đó, anh còn đưa tay xoa bụng đã căng tròn như muốn nói rằng mình đã ăn no nê, rồi vỗ nhẹ vào bụng vài cái như một cách tán thưởng tay nghề của người nấu. Trước khi rời đi, vị khách còn cố gắng thể hiện cảm xúc chân thật bằng tiếng Việt: “Ngon quá, ngon quá".


Khoảnh khắc đáng yêu của vị khách nước ngoài sau khi ăn bún bò Huế hiện đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem trên TikTok. Đoạn clip được đăng tải bởi anh Anh Minh – chủ một quán ăn tại Đà Nẵng. Theo thông tin trên Tri Thức - Znews, anh Minh cho biết sự việc diễn ra cách đây vài ngày.

Anh Minh chia sẻ vị khách này đã từng ghé quán nhiều lần, tuy nhiên cả hai gần như không trò chuyện nhiều vì không thông thạo ngôn ngữ của nhau. Chủ quán cũng không rõ tên tuổi hay quốc tịch của người đàn ông, chỉ biết rằng mỗi lần đến ăn, vị khách đều tỏ ra hài lòng và dành lời khen cho món ăn.

Ngày hôm đó, vị khách nước ngoài đã gọi một bát bún nạm chả, sau đó ăn thấy ngon quá nên gọi thêm 2 lần nạm nữa ăn thêm. Kết thúc bữa ăn, vị khách có hành động xoa bụng và cố gắng sử dụng tiếng Việt để khen "ngon quá, ngon quá". Chính sự dễ mến ấy khiến anh Minh quyết định đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội.

Anh Minh cũng kể thêm trên Tri Thức - Znews rằng mỗi khi bước vào quán, vị khách thường cố gắng dùng vốn tiếng Việt ít ỏi của mình để gọi món, như “em ơi” hay “cái này”. Đáp lại những lời khen dành cho món ăn, anh Minh thường mỉm cười cảm ơn bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

Khách Tây xếp hàng xem Lọ Lem chụp ảnh, về nước kể "ở Việt Nam cứ đi vài bước là gặp tiên nữ"

Theo Hương Trà

Phụ nữ mới

