Uống liên tục 5 ly cà phê Việt Nam, khách Tây lang thang trên đường trong trạng thái không tin nổi

Cà phê từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của người Việt. Từ quán vỉa hè giản dị đến những quán cà phê hiện đại, đâu đâu cũng có thể bắt gặp hình ảnh mọi người ngồi nhâm nhi một ly cà phê đậm đà. Chính hương vị mạnh mẽ và cách thưởng thức rất riêng này đã khiến không ít du khách nước ngoài tò mò, muốn thử khi có dịp ghé thăm Việt Nam. Và đôi khi, trải nghiệm ấy lại dẫn đến những câu chuyện khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười.

Mới đây, một cô gái nước ngoài đã chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc mình đang đi dạo trên đường tại Việt Nam, trên tay là một ly cà phê. Điều khiến nhiều người chú ý nằm ở câu nói mà cô hào hứng tiết lộ: "Đây là ly cà phê Việt thứ 5 trong ngày của tôi."

Con số "5 ly" ngay lập tức khiến nhiều người xem phải giật mình. Bởi với không ít người, chỉ cần 1-2 ly cà phê Việt Nam mỗi ngày đã là khá nhiều, đặc biệt là với những loại cà phê đậm như cà phê phin.

Thế nhưng trong video, cô gái vẫn tỏ ra hoàn toàn bình thường. Vừa đi dạo trên phố, cô vừa vui vẻ nhấp từng ngụm cà phê thứ 5 của mình. Thậm chí, biểu cảm của cô còn khá hào hứng, không hề có dấu hiệu nào cho thấy đang bị "say cà phê" như nhiều người tưởng tượng. Chính điều này khiến cộng đồng mạng vừa bất ngờ vừa lo lắng thay.

Một người xem đã bình luận: "Ly thứ 5? Cô gái à, sao bạn vẫn đứng vững được vậy?"

Không ít người khác cũng cho rằng con số này quả thật khá "đáng nể". Nhiều cư dân mạng Việt thừa nhận rằng nếu uống tới 5 ly cà phê Việt Nam trong một ngày, họ có lẽ đã… thao thức cả đêm.

Thực tế, trước đó cũng từng có không ít du khách nước ngoài chia sẻ những trải nghiệm tương tự khi thử cà phê Việt Nam lần đầu. Nhiều người cho biết họ không ngờ đồ uống này lại có hương vị mạnh và lượng caffeine cao đến vậy.

Trong một số câu chuyện từng được chia sẻ, có du khách Tây kể rằng sau khi uống 1 ly cà phê Việt Nam vào buổi chiều tối, anh đã thức đến tận 5h sáng hôm sau.

Hay một anh chàng khác tỉnh táo tới tận 3h30 sáng sau khi thử nhiều loại cà phê khác nhau như cà phê sữa đá hay cà phê trứng trong ngày hôm trước.

Chính vì vậy, việc cô gái trong câu chuyện vẫn có thể đi dạo bình thường sau 5 ly cà phê khiến nhiều người cảm thấy khá khó tin.

Dù vậy, câu chuyện này cũng phần nào cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của cà phê Việt Nam trong mắt du khách quốc tế. Với cách pha phin truyền thống, hương vị đậm, hơi đắng và hậu vị mạnh, cà phê Việt mang một phong cách rất riêng so với nhiều loại cà phê phổ biến trên thế giới.

Ngoài cà phê đen và cà phê sữa đá quen thuộc, nhiều du khách còn đặc biệt thích thú với cà phê trứng - một sáng tạo độc đáo của Hà Nội. Lớp kem trứng béo mịn kết hợp với vị cà phê đậm tạo nên một trải nghiệm khá khác lạ, khiến nhiều người thử một lần rồi… muốn uống thêm lần nữa.

Với cô gái trong đoạn video, có lẽ hành trình khám phá cà phê Việt Nam cũng đang ở giai đoạn "cao trào" khi cô đã uống tới ly thứ 5 trong ngày. Và dù khiến dân mạng vừa lo vừa buồn cười, khoảnh khắc ấy vẫn cho thấy một điều: cà phê Việt Nam đôi khi có sức hút mạnh đến mức khiến du khách… khó mà dừng lại.