Dẹp vấn nạn lấn chiếm ở bãi biển đông khách Tây nhất Đà Nẵng

08-03-2026 - 18:01 PM | Lifestyle

Dẹp vấn nạn lấn chiếm ở bãi biển đông khách Tây nhất Đà Nẵng

Bãi biển Mỹ An là một trong những điểm tập trung đông đảo du khách nhất Đà Nẵng, đặc biệt là du khách nước ngoài.

Nhiều hộ kinh doanh dịch vụ tại ven bờ biển Mỹ An (phường Ngũ Hành Sơn) đã đưa các mái che di động, ghế bố nằm kê ra sát ra mép bờ biển, nhất là vào mỗi chiều. Tình trạng này khiến bãi biển vui chơi, giải trí của người dân, du khách bị lấn át. Người dân bức xúc khi bãi biển chung bị các hộ kinh doanh “chiếm” để đặt dù, ghế nằm, cung cấp dịch vụ để thu tiền.

Các hộ kinh doanh kê ghế nằm tràn ra bãi cát, ảnh hưởng đến hoạt động vui chơi, thư giãn chung của người dân, du khách.

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 8/3, đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) cho hay sau khi nhận được phản ánh, BQL đã tiến hành kiểm tra và ghi nhận các hộ kinh doanh ở khu vực biển Mỹ An đưa dù bạt, ghế nằm ra sát mép biển. BQL đã yêu cầu các hộ di dời toàn bộ bàn ghế, dù bạt, vật dụng vào bên trong, đúng phạm vi kinh doanh để trả lại bãi biển phục vụ người dân, du khách.

“Đây là bãi biển tập trung đông đúc du khách, đặc biệt là khách nước ngoài. Họ thường tới đây vui chơi, nằm tắm nắng trên bãi biển, từ sáng tới chiều lúc nào cũng đông. Vì vậy cần phải giữ không gian rộng rãi, an toàn phục vụ du khách, người dân”, đại diện BQL thông tin và cho biết sẽ tăng cường lực lượng kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, buôn bán trên các bãi biển du lịch. Những hộ cố tình vi phạm, tái phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Du khách tới bãi biển Mỹ An nằm tắm nắng, thư giãn từ sáng đến chiều tối. Ảnh: Thanh Hiền.

Bãi biển Mỹ An là “điểm hẹn” của du khách quốc tế. Không chỉ tới tắm biển, tắm nắng, nơi này còn là địa điểm tổ chức các cuộc thi lướt sóng thu hút các vận động viên đến từ nhiều nước tham gia.

Vượt qua Anh và Ý, một "thiên đường biển" của Việt Nam lọt Top 4 điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới

Theo Thanh Hiền

Tiền Phong

