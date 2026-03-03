Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cảnh tượng khó tin lúc nửa đêm ở Miếu Bà Thiên Hậu: Biển người chen chật kín vì một thứ trong lư hương

03-03-2026 - 12:15 PM

Khuya 2/3 (14 tháng Giêng), hàng nghìn người đổ về Miếu Bà Thiên Hậu dâng hương, xin tro và thỉnh lộc, tạo nên cảnh chen kín xuyên đêm nhưng vẫn đảm bảo an ninh trật tự.

Khuya ngày 2/3 (tức 14 tháng Giêng), hàng nghìn người dân đã đổ về Miếu Bà Thiên Hậu – còn được gọi quen thuộc là “Chùa Bà Bình Dương” để hành hương, dâng lễ và xin tro cầu may trong dịp đầu năm.

Ngay từ chiều tối, dòng người đã bắt đầu tập trung về khu vực miếu. Càng về khuya, lượng khách đổ về càng đông, tạo nên khung cảnh ken đặc người cả bên trong lẫn các tuyến đường xung quanh. Lực lượng chức năng được tăng cường túc trực, tổ chức phân luồng giao thông và nhắc nhở người dân di chuyển trật tự, tránh xảy ra chen lấn, xô đẩy.

Bên trong khuôn viên miếu, không khí hành hương diễn ra trong sự trang nghiêm nhưng cũng đầy tất bật. Khu vực chính điện gần như không còn khoảng trống. Người dân phải nhích từng bước, luồn lách qua “biển người” để có thể vào dâng hương trước tượng Bà, gửi gắm những ước nguyện về một năm mới bình an, làm ăn thuận lợi.

Đáng chú ý, tại khu vực lư hương, nhiều người tranh thủ bốc một ít tro mang về nhà với quan niệm lấy lộc đầu năm. Không ít người xoa tay vào lư hương rồi xoa lên mặt, lên ví tiền với mong muốn cầu tài lộc, may mắn. Lực lượng bảo vệ liên tục nhắc nhở giữ trật tự và hạn chế tình trạng chen lấn.

Việc xin tro, hái lộc tại Miếu Bà Thiên Hậu đã trở thành một nét tín ngưỡng quen thuộc của nhiều người dân địa phương và du khách thập phương mỗi dịp rằm tháng Giêng. Dù lượng người rất đông, đa phần vẫn giữ ý thức xếp hàng, chờ đến lượt dâng lễ.

Theo ghi nhận, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, không xảy ra sự cố đáng tiếc. Lực lượng chức năng tiếp tục túc trực xuyên đêm nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong những ngày cao điểm lễ hội.

Nửa đêm rằm tháng Giêng, biển người vẫn kiên nhẫn nhích từng bước vào chính điện dâng hương cầu phúc.

Càng về khuya dòng người đổ về càng đông. Đa số người dân tuân thủ hướng dẫn thực hiện đúng văn hóa khi đi lễ.

Mọi người cố gắng chen chân, giơ cao cành lộc và thẻ hưởng để di chuyển vào bên trong chánh điện

Bên trong chánh điện gần như không còn chỗ trống, ai cũng cố gắng vươn tới lư hương để cắm được cây nhang.

Mọi người chen nhau dâng mâm lễ ở bên trong chánh điện

Ngoài ra, sau khi chen chân hành lễ nhiều người kiên nhẫn chờ thỉnh lộc là các loại trái cây đã được dâng lên bàn lễ vật trước tượng Bà Thiên Hậu.

Giữa khói hương nghi ngút ở Miếu Bà Thiên Hậu, từng người chắp tay khấn nguyện, gửi gắm hy vọng cho một năm bình an.

Lư hương đỏ lửa, nhiều người xin chút tro mang về lấy lộc.

Khép lại đêm 14 tháng Giêng đông kín người tại Miếu Bà Thiên Hậu, nhiều người ra về mang theo chút lộc đầu năm cùng mong ước bình an, thuận lợi cho những ngày sắp tới.

Theo Nam An

Đời sống pháp luật

