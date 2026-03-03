Tham khảo từ Tăng Thanh Hà 5 item luôn đúng để mặc đi du lịch

Nhắc đến phong cách tối giản mà vẫn tinh tế, không thể không gọi tên Tăng Thanh Hà. Dù đã rời xa màn ảnh nhiều năm, cô vẫn là biểu tượng thời trang được yêu thích nhờ gu ăn mặc thanh lịch, hiện đại và đặc biệt là tính ứng dụng cao. Trên trang cá nhân, mỗi lần chia sẻ hình ảnh du lịch, "ngọc nữ" đều khiến người hâm mộ chú ý bởi cách phối đồ nhẹ nhàng nhưng đầy cảm hứng.

Áo thun

Áo thun là món đồ tưởng chừng quen thuộc nhất trong tủ đồ, nhưng cũng là item khó thay thế nhất khi đi du lịch. Theo phong cách của Tăng Thanh Hà, áo thun nên ưu tiên những gam màu trung tính như trắng, be, xám hoặc đen. Kiểu dáng vừa vặn, chất liệu cotton thoáng mát giúp người mặc luôn cảm thấy dễ chịu trong suốt hành trình di chuyển.

Điểm hay của áo thun là khả năng "biến hóa" linh hoạt. Khi dạo phố, bạn có thể phối cùng quần denim short để tạo cảm giác năng động. Khi cần lịch sự hơn, chỉ cần kết hợp với quần ống rộng và thêm một đôi sandal tối giản là đủ tinh tế. Với Tăng Thanh Hà, sự chỉn chu đến từ cách chọn chất liệu và phom dáng hơn là chi tiết cầu kỳ.

Quần denim short

Trong những chuyến du lịch biển, quần denim short gần như là "chân ái". Tăng Thanh Hà thường chọn kiểu quần lưng cao, độ dài vừa phải để tôn dáng mà vẫn đảm bảo sự thanh lịch.

Kết hợp denim short với áo thun trắng hoặc sơ mi oversized giúp tổng thể trông trẻ trung mà không quá phô trương. Đây cũng là công thức lý tưởng cho những buổi dạo biển, tham quan chợ địa phương hay khám phá các quán cà phê nhỏ xinh.

Điểm đáng học hỏi ở cô là cách giữ bảng màu hài hòa. Thay vì chọn quần rách hay wash quá đậm, cô ưu tiên thiết kế đơn giản, màu xanh cổ điển hoặc xanh nhạt. Nhờ đó, outfit vừa hợp xu hướng vừa không lo lỗi mốt khi xem lại ảnh sau nhiều năm.

Quần jeans

Nếu phải chọn một món đồ có thể đồng hành trong mọi chuyến đi, đó chắc chắn là quần jeans. Tăng Thanh Hà thường diện jeans ống suông hoặc dáng straight, tạo cảm giác gọn gàng nhưng không bó sát.

Jeans đặc biệt phù hợp với những chuyến du lịch thành phố hoặc khi cần di chuyển nhiều. Phối jeans cùng áo thun và sneaker trắng mang đến vẻ ngoài khỏe khoắn. Khi trời se lạnh, chỉ cần khoác thêm áo lửng là đã có ngay set đồ vừa ấm áp vừa phong cách.

Điểm tinh tế nằm ở việc lựa chọn chất liệu jeans mềm, có độ co giãn nhẹ để tránh cảm giác gò bó khi ngồi máy bay hoặc tàu xe đường dài. Với Tăng Thanh Hà, sự thoải mái luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu.

Quần ống rộng

Trong những năm gần đây, quần ống rộng trở thành item được nhiều tín đồ thời trang yêu thích, và Tăng Thanh Hà cũng không ngoại lệ. Kiểu quần này mang lại cảm giác bay bổng, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ chỉn chu cho những bức ảnh check-in tại resort hay khách sạn sang trọng.

Cô thường chọn quần ống rộng chất liệu vải mềm, gam màu nhã nhặn như đen, xanh nhạt. Khi kết hợp cùng áo thun hoặc áo hai dây tối giản, tổng thể vừa phóng khoáng vừa tinh tế.

Quần ống rộng còn có ưu điểm "hack dáng" khi phối cùng sandal cao gót hoặc giày đế xuồng. Đặc biệt trong những chuyến đi dài ngày, đây là item giúp người mặc vừa thoải mái vận động vừa giữ được vẻ ngoài thời thượng.

Váy dài

Không thể thiếu trong vali du lịch của Tăng Thanh Hà là những chiếc váy dài nữ tính. Từ váy maxi bay bổng đến váy midi dáng suông, tất cả đều mang tinh thần nhẹ nhàng, kín đáo mà vẫn cuốn hút.

Váy dài đặc biệt phù hợp với những buổi chiều ngắm hoàng hôn, bữa tối ngoài trời hay các chuyến du lịch biển. Chất liệu mềm mại như lụa, cotton hoặc voan giúp tạo hiệu ứng chuyển động đẹp mắt khi chụp ảnh.

Điểm đặc trưng trong cách chọn váy của cô là hạn chế họa tiết quá rực rỡ. Thay vào đó là những gam màu pastel, trắng ngà hoặc họa tiết hoa nhí tinh tế. Phối cùng sandal mảnh và túi cói, tổng thể trở nên hài hòa, đúng tinh thần nghỉ dưỡng.

Ảnh: Instagram của nhân vật