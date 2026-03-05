Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khách Tây xếp hàng xem Lọ Lem chụp ảnh, về nước kể "ở Việt Nam cứ đi vài bước là gặp tiên nữ"

05-03-2026 - 15:50 PM | Lifestyle

Sức hút của mỹ nhân 20 tuổi này là điều không thể chối cãi.

Mới đây một đoạn clip ghi lại hậu trường buổi chụp ảnh của Lọ Lem (Mai Thảo Linh, sinh năm 2006) - con gái MC Quyền Linh đã khiến cư dân mạng chú ý. Trong khoảnh khắc này cô nàng mặc áo dài trắng và chụp ảnh dưới tán hoa giấy. Cùng lúc đó một đoàn khách du lịch nước ngoài đã dừng lại xem, nhiều người thích thú giơ điện thoại và máy ảnh để chụp lại Lọ Lem.

Hậu trường đi chụp ảnh của Lọ Lem gây chú ý (Nguồn: @monstudio2301)

Rõ ràng Lọ Lem không phải là gương mặt quen thuộc với khách du lịch nên cảnh tượng này một lần nữa chứng minh nhan sắc của mỹ nhân 20 tuổi, cho thấy cô nàng gây ấn tượng với cả người nước ngoài.

Giữa khung cảnh được chú ý đặc biệt này, Lọ Lem vẫn giữ thái độ tập trung cho công việc. Cô hoàn thành các góc chụp theo hướng dẫn của ê-kíp.

Phía dưới khoảnh khắc này, cư dân mạng cũng dành lời khen không ngớt cho Lọ Lem bởi dù chỉ là clip hậu trường đơn giản nhưng cô nàng vẫn xinh xắn: “Đẹp không có điểm nào để chê. Đã thế lại học giỏi, nhẹ nhàng”, “Nhìn đúng nét đẹp thuần Việt”, “Tóc cũng đẹp nữa, toàn diện”, “Con bé nó đẹp quá mà”, “Tui bị u mê vẻ đẹp của bé Lem nha”, “Đúng chuẩn con nhà người ta”, “Thuần khiết quá”,...

Đoàn khách Tây đứng lại xem mỹ nhân 20 tuổi

Được biết bộ ảnh thực hiện từ tháng 12/2025. Lọ Lem chụp ảnh cùng mẹ - doanh nhân Dạ Thảo theo phong cách nữ sinh, dịu dàng và trong trẻo với tà áo dài trắng. Con gái MC Quyền Linh cũng đã chia sẻ hình ảnh của buổi chụp ảnh với mọi người.

Một số hình ảnh của Lọ Lem và mẹ sau buổi chụp ảnh (Ảnh: FBNV)

Trước đó MC Quyền Linh cũng nhiều lần chia sẻ về chuyện 2 con gái (Lọ Lem và Hạt Dẻ) nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi hồi tháng 9/2024, nam MC bày tỏ sự lo lắng khi con nhận được sự chú ý từ truyền thông và công chúng:

“Lo chứ, tôi cũng nói truyền thông là áp lực đó. Tôi không muốn con vào showbiz nhưng truyền thông lại thương, lại quý. Khán giả yêu thương tôi cũng rất yêu thương con tôi. Mỗi lần con xuất hiện trên trang báo hay sự kiện nào đó, sự chia sẻ cũng kinh khủng lắm. Đó là tình yêu của mọi người dành cho các con tôi, tôi không cản được. Chứ tôi không có chủ đích đưa hình con lên mạng xã hội.

Mọi người theo dõi Facebook con gái Quyền Linh, lâu lâu có một sự kiện lớn lắm mà liên quan đến gia đình thì tôi mới đưa con theo. Một tháng có khi tôi được mời tới 20, 30 sự kiện nhưng tôi chỉ chọn một, hai sự kiện để làm, trong đó tôi chỉ cho con xuất hiện ở sự kiện nào có liên quan đến con gái mình. Ví dụ như sự kiện thời trang vì đó là điều con thích”.

MC Quyền Linh và con gái

Hiện tại, đúng như kế hoạch của vợ chồng MC Quyền Linh, Lọ Lem và em gái vẫn tập trung vào việc học. Lọ Lem đang theo học tại Đại học RMIT TP.HCM, ngành Quản trị Kinh doanh. Cô bạn cũng duy trì công việc của cá nhân như quảng bá thương hiệu, dự sự kiện thời trang, làm mẫu ảnh,… thể hiện sự tự lập về tài chính.

Lọ Lem đang là mỹ nhân được lòng công chúng

(Tổng hợp)

PV

Phụ nữ mới

