Trùm tạo hit một thời nói thẳng về nghệ sĩ

Mới đây, chương trình Tỏa sáng sao đôi đã lên sóng với sự tham gia của nhạc sĩ Sỹ Luân trong vai trò giám khảo.

Tại chương trình tuần này, Sỹ Luân chia sẻ quan điểm: "Tôi không dễ nhưng cũng không khó. Điều tôi quan tâm nhất không phải là hình ảnh một giám khảo nghiêm khắc hay mềm mỏng, mà là việc thí sinh có rút ra được kinh nghiệm sau mỗi lời góp ý hay không. Với tôi, mỗi nhận xét đều giúp các ca sĩ trẻ nhận ra những điểm còn hạn chế và cách thay đổi.

Sỹ Luân

Cuộc thi nào cũng vậy, đó là một quá trình mà các thí sinh được hun đúc tinh thần, có thêm kinh nghiệm thực chiến lẫn những bài học sâu sắc. Giám khảo không đơn thuần là người chấm điểm mà còn là một người tư vấn, một mentor cho các thí sinh ngày càng hoàn thiện trong tương lai".

Sỹ Luân từng là ông trùm tạo hit của Vpop cách đây gần 20 năm. Tuy nhiên, ở tuổi U50, anh ít xuất hiện, chìm lắng hơn.

Về điều này, anh nói: "Với tôi, điều quan trọng bây giờ là sự bình an, có đủ sức khỏe và năng lượng để tham gia các chương trình, dự án nghệ thuật.

Sau các cuộc thi, nhiều thí sinh vẫn tìm đến tôi để hỏi thăm, gửi quà, bày tỏ mong muốn có cơ hội hợp tác. Đó là niềm vui lớn lao, là minh chứng cho việc tôi đã làm tròn vai trò của một người đi trước. Khi một nghệ sĩ trẻ xem tôi như chỗ dựa tinh thần, như người có thể định hướng cho tương lai của họ, điều đó quý giá hơn bất kỳ danh hiệu nào.

Sau gần 30 năm làm nghề, tôi vẫn cháy hừng hực và bền bỉ. Khi làm nghệ thuật, mình luôn phải có ngọn lửa trong đó. Tôi không bao giờ cảm thấy nghề mình chán nản, bạc bẽo hay khó khăn.

Tôi không có thời gian để tuột mood, không có thời gian để buồn. Tôi cảm thấy rất may mắn khi làm nghệ sĩ, được mọi người yêu quý, được khán giả biết đến, được người khác đối xử hòa nhã và vui vẻ.

Tôi nghĩ, những người may mắn trở thành nghệ sĩ hãy trân quý và trân trọng nghề của mình cũng như cống hiến cho khán giả tất cả những gì mà bản thân có.

Vừa là một ca sĩ, nhạc sĩ, vừa là một người thầy, nhà sản xuất âm nhạc, ở mỗi môi trường tôi lại là một phiên bản khác. Ở nhà, tôi chỉ đơn giản là một người cha của cô con gái 6 tuổi, sẵn sàng làm mọi việc, từ những việc nhỏ nhặt nhất.

Ở trường, tôi không ngại khiêng bàn ghế, phụ giúp đồng nghiệp chuẩn bị chương trình.

Tôi nghĩ, nghệ sĩ chỉ thật sự tỏa sáng trên sân khấu. Khi bước xuống, tất cả đều là những con người bình thường như bao người khác. Nếu tự đặt mình vào vị trí phải được phục vụ, không động tay động chân thì quá uổng phí cho một nghệ sĩ".