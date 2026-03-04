Nghệ sĩ Việt xây “thiên đường dưỡng già” 10.000m² giữa đồi: Bên trong có "kho báu" khiến ai ghé cũng muốn check-in

Giữa những triền đồi xanh mướt ở Di Linh (Lâm Đồng), một quần thể nhà vườn rộng tới 10.000m² đang khiến nhiều người không khỏi tò mò. Chủ nhân không ai khác là Hoàng Mập – nam diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình, người vừa dành trọn tiền tích cóp cả đời để xây dựng chốn nghỉ dưỡng cho tuổi xế chiều.

Không phải resort kinh doanh, cũng không mở cửa đại trà đón khách, cơ ngơi này được anh gọi giản dị là “nhà để về” – nơi dành riêng cho gia đình và bạn bè thân thiết.

Ba năm gom góp, dựng nên giấc mơ giữa đồi

Cuối tháng 1, sau gần ba năm ấp ủ và di chuyển liên tục giữa TP.HCM – Lâm Đồng, nam nghệ sĩ chính thức hoàn thiện biệt phủ trên khu đồi cao thoáng đãng. Toàn bộ công trình gồm bốn khu nhà riêng biệt, bố trí theo địa hình tự nhiên.

Một khu dành cho vợ chồng anh, nằm ở vị trí cao nhất, có thể phóng tầm mắt bao quát toàn bộ khuôn viên. Các khu còn lại dành cho con cái, bố mẹ và khách đến chơi. Tổng cộng cơ ngơi có khoảng 10 phòng ngủ, 3 khu bếp, được thiết kế mở để hòa mình vào thiên nhiên.

Điều đặc biệt, dù rộng lớn như một khu nghỉ dưỡng, ngôi nhà không sử dụng máy lạnh. Hoàng Mập chọn Lâm Đồng chính vì khí hậu mát mẻ quanh năm. “Không khí ở đây giống như một món quà”, anh từng chia sẻ.

Không gian hoài cổ, chan hòa thiên nhiên

Khác với nhiều biệt thự hiện đại, cơ ngơi của nam nghệ sĩ mang phong cách truyền thống, gần gũi. Lối đi lát đá tự nhiên, xen giữa các khu nhà là hồ nước, tiểu cảnh, cây ăn trái và vườn hoa rực rỡ.

Bên trong, nội thất chủ yếu bằng gỗ, nền lát gạch hoa gợi cảm giác hoài cổ. Những ô cửa rộng mở đón gió và ánh sáng tự nhiên tràn vào từng căn phòng. Ở một góc sân, nhà chòi ngắm cảnh được dựng lên để cắm trại, tổ chức tiệc ngoài trời hay đơn giản là ngồi uống trà, trò chuyện.

Hồ cá rồng là nơi anh thường ngồi thư giãn sau những ngày làm việc. Tiếng nước chảy, tiếng gió thổi qua tán cây tạo nên một không gian tĩnh lặng, tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp sống ồn ào đô thị. “Khu vườn này cho tôi cảm giác gần với tuổi thơ”, nam nghệ sĩ nói, dù quê anh ở Cần Thơ chứ không phải Lâm Đồng.

Kho tàng quý bên trong biệt phủ

Không chỉ gây ấn tượng bởi diện tích rộng lớn, bên trong biệt phủ còn có những “kho tàng” khiến nhiều người nô nức check-in mỗi khi ghé thăm. Một căn phòng riêng được dành để trưng bày hàng trăm chiếc bình sưu tầm qua nhiều năm, đủ hình dạng, kích thước và hoa văn. Đây là bộ sưu tập anh đặc biệt nâng niu, xem như dấu ấn của những chuyến đi và mối duyên gặp gỡ.

Ngoài ra, không gian trưng bày tượng Phật với nhiều chất liệu, kích cỡ khác nhau cũng là điểm nhấn. Ở vị trí trung tâm khuôn viên là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đá nguyên khối do nghệ sĩ Việt Hương tặng. Khu vực này được thiết kế theo phong cách Nhật Bản, tạo cảm giác thanh tịnh và an yên.

Bạn bè trong giới khi đến thăm thường không khỏi trầm trồ trước sự chỉn chu trong từng chi tiết. Nhiều người khuyên anh mở cửa kinh doanh homestay vì cảnh quan quá đẹp. Tuy nhiên, Hoàng Mập từ chối. Với anh, nơi này không phải để sinh lời mà là để “giữ bình yên”.

Dưỡng già nhưng không rời xa nghệ thuật

Hiện gia đình nam nghệ sĩ vẫn sinh sống chủ yếu tại TP.HCM để tiện làm việc. Anh thuê người chăm sóc khu vườn và chỉ lên ở vào cuối tuần hoặc dịp lễ. Tuy vậy, anh khẳng định quyết định xây nhà ở Lâm Đồng không ảnh hưởng đến công việc.

Tên thật là Bùi Minh Hoàng, 55 tuổi, anh từng theo học Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM và ghi dấu ấn qua nhiều phim như “Hai người cha”, “Nhà ông Hoàng có ma”, “Bến đỗ liêu xiêu”. Năm 2025, anh nhận bằng thạc sĩ ngành Nghệ thuật Điện ảnh – Truyền hình tại Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Anh thừa nhận hiện ít xuất hiện hơn trước vì “lớn tuổi rồi, cũng ngại đám đông”. Nhưng đam mê nghệ thuật vẫn còn nguyên vẹn. Và có lẽ, chính sự bình yên giữa đồi xanh kia là nguồn năng lượng để anh tiếp tục sáng tạo.

Giữa showbiz ồn ào, biệt phủ 10.000m² của Hoàng Mập không chỉ là tài sản vật chất. Đó là giấc mơ về một nơi chốn để trở về, nơi nghệ sĩ có thể sống chậm, nghe tiếng gió và dành trọn thời gian cho gia đình – điều xa xỉ nhất sau nhiều năm miệt mài với ánh đèn sân khấu.