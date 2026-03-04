Đập hộp siêu dinh thự 170 triệu USD của Mark Zuckerberg: Xô đổ kỷ lục giá nhà Miami, bên trong có lối đi bí mật

Căn biệt thự nằm trên hòn đảo Indian Creek danh giá của Miami hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng thương vụ này đã chính thức khép lại, xô đổ mọi kỷ lục giá nhà đất tại khu vực này và trở thành một trong những vụ mua bán bất động sản đắt đỏ nhất lịch sử nước Mỹ. Giới tinh hoa không chỉ tò mò về những tiện ích xa hoa hiếm có bên trong, mà còn bàn tán xôn xao về động thái chuyển dịch tài sản đầy toan tính của vị tỷ phú công nghệ.

Thương vụ trị giá 170 triệu USD của gia đình Zuckerberg không chỉ đơn thuần là việc mua một nơi để ở, mà nó thực sự là một cơn địa chấn trong giới bất động sản. Theo hệ thống lưu trữ thông tin nhà đất địa phương, mức giá này đã thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu cho toàn hạt Miami-Dade. Để thấy được độ chịu chơi của ông chủ Meta, chúng ta có thể làm một phép so sánh nhỏ. Dù kỷ lục quốc gia hiện tại vẫn đang thuộc về tỷ phú Ken Griffin với căn hộ 238 triệu USD tại New York mua vào năm 2019, và kỷ lục của bang Florida là một tổ hợp ven biển ở Naples giá 225 triệu USD, nhưng con số 170 triệu USD cho một dinh thự đang xây dở ở Miami vẫn đủ sức làm choáng váng cả những tay chơi sừng sỏ nhất.

Choáng ngợp bên trong cơ ngơi 30.000 mét vuông: Từ hồ cá khổng lồ đến lối đi bí mật như phim hành động

Trước khi lọt vào mắt xanh của vợ chồng Mark Zuckerberg, khối bất động sản này thuộc sở hữu của bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng Aaron Rollins và vợ ông là nhân viên môi giới bất động sản Marine Rollins. Cặp vợ chồng nhà Rollins đã mua khu đất rộng khoảng 2 mẫu Anh (khoảng hơn 8.000 mét vuông) này vào năm 2020 với giá chỉ hơn 30 triệu USD. Họ đã dành trọn vẹn nhiều năm tâm huyết để tự tay thiết kế và xây dựng nên một tòa lâu đài bằng đá vôi nguy nga. Theo bản vẽ thiết kế, khi hoàn thiện, dinh thự này sẽ có diện tích sử dụng lên tới gần 3.000 mét vuông với 9 phòng ngủ rộng rãi, đi kèm bến tàu cá nhân và một hồ bơi tuyệt đẹp nhìn thẳng ra Vịnh Biscayne thơ mộng.

Nhưng bấy nhiêu thôi chưa đủ để biến nơi đây thành tổ ấm trị giá hàng trăm triệu đô. Điểm nhấn thực sự làm nên đẳng cấp của căn nhà nằm ở những tiện ích hưởng thụ được cá nhân hóa đến mức tối đa. Không gian sống được tích hợp sẵn một phòng gym hiện đại, một salon làm tóc chuyên nghiệp và phòng massage thư giãn không kém gì những resort 5 sao cao cấp nhất. Đặc biệt hơn cả, bản thiết kế còn hé lộ về sự hiện diện của một bể cá khổng lồ dung tích lên tới 1.500 gallon (gần 5.700 lít nước) và một thư viện đồ sộ có giấu một lối đi bí mật bên trong. Gia đình Rollins từng kỳ vọng sẽ bán được cơ ngơi này với giá 200 triệu USD khi tung ra thị trường vào tháng 11 năm 2025, nhưng cuối cùng, "cha đẻ" Facebook đã khéo léo chốt hạ ở con số 170 triệu USD.

"Đảo tỷ phú" và làn sóng tháo chạy khỏi thung lũng Silicon

Indian Creek vốn dĩ không phải là một cái tên xa lạ với giới siêu giàu. Nơi đây được mệnh danh là "boong-ke của các tỷ phú", một hòn đảo biệt lập nơi mọi ngôi nhà đều nằm sát mép nước với tầm nhìn tuyệt đẹp. Chuyên gia bất động sản Jill Hertzberg chia sẻ rằng, sức hút lớn nhất của hòn đảo này không chỉ nằm ở cảnh quan, mà còn ở sự riêng tư và mức độ an ninh nghiêm ngặt tuyệt đối. Đó là lý do những tên tuổi đình đám như huyền thoại bóng bầu dục Tom Brady hay nhà đầu tư kỳ cựu Carl Icahn đều chọn nơi này làm chốn đi về.

Tuy nhiên, câu chuyện Mark Zuckerberg dốc hầu bao tại Miami còn mang một ý nghĩa lớn hơn thế. Trải qua thời kỳ đại dịch Covid-19, Miami đã bứt phá ngoạn mục. Trước đây, giá nhà ở Miami hiếm khi sánh được với những thị trường chọc trời như New York, Palm Beach hay Los Angeles, nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi chóng mặt. Đặc biệt, động lực lớn nhất thúc đẩy giới tinh hoa công nghệ California đổ xô về Miami chính là những đề xuất thuế tài sản mới đây.

Việc California dự định áp dụng mức thuế tài sản một lần lên tới 5% đối với những cư dân có khối tài sản ròng trên 1 tỷ USD đã thực sự gây chấn động. Để bảo vệ khối tài sản khổng lồ của mình, những tỷ phú như Zuckerberg - người vốn đã sở hữu hàng loạt bất động sản từ Palo Alto, hồ Tahoe cho đến Hawaii nay lại tiếp tục mở rộng bản đồ nhà đất của mình sang bờ Đông. Quyết định tậu nhà ở Florida không chỉ đơn thuần là tận hưởng cuộc sống xa hoa tại thiên đường nhiệt đới, mà còn là một nước cờ tài chính vô cùng thực tế và khôn ngoan của giới siêu giàu.