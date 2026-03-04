Ăn chơi cho hết tháng Giêng, mùa săn hoa đã đến khiến cả Hà Nội đứng ngồi không yên

Tết Nguyên đán chỉ vừa khép lại, dư âm của những ngày du xuân, lễ hội vẫn còn vẹn nguyên. Tháng Giêng âm lịch từ lâu đã được xem là "tháng ăn chơi", khi mọi người vẫn giữ cho mình tâm thế thong thả, tranh thủ gặp gỡ bạn bè, dạo phố, tận hưởng không khí đầu năm. Và đúng vào thời điểm ấy, Hà Nội lại bước vào một trong những mùa đẹp nhất - mùa hoa nở ngập lối.

Dù thời tiết đặc trưng của cuối đông đầu xuân đôi khi có những ngày mưa phùn lất phất, nhưng phần lớn vẫn tạnh ráo, thậm chí có hôm nắng nhẹ lấp lánh xuyên qua từng tán cây. Chỉ cần một buổi chiều có nắng, mạng xã hội đã rộn ràng hình ảnh người người rủ nhau xuống phố ngắm hoa, chụp ảnh.

Lang thang dọc các con đường Hà Nội lúc này, thi thoảng lại bắt gặp một cây ban tím đã bắt đầu bung nở. Ở góc phố khác là sắc vàng rực rỡ của phong linh. Rồi đâu đó, những chùm hoa sưa trắng vẫn còn lác đác trên cành, mong manh và nhẹ bẫng trong gió. Thành phố như được phủ thêm một "lớp filter" dịu dàng của mùa xuân.

Với giới trẻ Hà thành, mùa này còn gắn liền với một "bản đồ hoa" không chính thức - nơi đánh dấu những địa điểm có hàng cây nở rộ thành dãy dài hoặc cả một khoảng không gian ngập sắc hoa. Vừa đi dạo, tận hưởng một Hà Nội lãng mạn hơn thường ngày, vừa tranh thủ mang về những bộ ảnh lung linh - đó gần như đã trở thành thói quen mỗi độ xuân về.

Suốt cả chục năm nay, cứ vào khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3 dương lịch, người Hà Nội lại háo hức chờ đợi mùa hoa ban tím. Loài hoa vốn gắn với núi rừng Tây Bắc này giờ đây đã trở thành một "cuộc hẹn" thường niên với Thủ đô. Khi những cánh ban tím đầu tiên xuất hiện, hội mê chụp ảnh lập tức xúng xính váy áo, rủ nhau đi lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất trong năm.

Thời điểm này, hoa ban tím ở Hà Nội đã bắt đầu nở rộ. Đặc biệt, hàng ban trên đường Hoàng Diệu tiếp tục là điểm đến được săn đón nhiều nhất. Những tán hoa vươn ra trên nền phố cổ kính tạo nên khung cảnh vừa thanh lịch vừa nên thơ, khiến ai đi qua cũng phải chậm lại vài nhịp.

Trong khi đó, hoa sưa năm nay nở sớm nhưng lại tàn khá nhanh. Hiện tại chỉ còn một vài nơi còn lác đác hoa, song vẫn đủ để tạo nên nét lãng mạn rất riêng. Những địa điểm vừa có hoa ban vừa có hoa sưa như khu vực vườn hoa Lê-nin càng được dân tình tranh thủ ghé qua trước khi mùa hoa khép lại.

Khoảng vài năm trở lại đây, mùa xuân Hà Nội còn có thêm sự góp mặt của phong linh - loài hoa vàng rực rỡ. Lác đác trên vài tuyến phố trung tâm đã thấy những cây phong linh bung nở, nổi bật giữa nền trời xanh nhạt. Nhưng để chiêm ngưỡng cả một "vùng trời" vàng óng, nhiều người rủ nhau tới con đường hoa phong linh ở khu vực Hà Đông. Đây là nơi thu hút đông đảo dân tình đến chụp ảnh, lúc nào cũng trong không khí nhộn nhịp. Bên cạnh hoa phong linh, địa điểm này còn có hàng gạo đỏ cũng không kém phần rực rỡ.

Bên cạnh đó, vườn hoa phong linh nằm tại đoạn giao giữa phố Lý Thường Kiệt và Hỏa Lò cũng trở thành điểm check-in quen thuộc.

Không chỉ có hoa, thời điểm này Hà Nội còn bước vào mùa lá đỏ của lộc vừng. Trên nhiều tuyến phố, những tán lộc vừng chuyển màu rực rỡ, tạo nên khung cảnh rất khác so với sắc hoa dịu dàng. Đặc biệt, khu vực quanh tháp nước Hàng Đậu là nơi tập trung nhiều cây lộc vừng đẹp, thu hút đông đảo người dân đến dạo chơi và chụp ảnh.

Tháng Giêng vì thế không chỉ là tháng lễ hội, mà còn là mùa của những cuộc hẹn với hoa. Giữa tiết trời se lạnh còn vương chút xuân, Hà Nội bỗng trở nên mềm mại và quyến rũ hơn bao giờ hết - đủ để khiến người ta chỉ muốn ra đường nhiều hơn, đi chậm lại và tận hưởng từng khoảnh khắc.